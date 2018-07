Paul Manafort, omul lui Trump, a castigat in Ucraina 60 milioane dolari

Fostul sef al campaniei electorale a presedintelui american Donald Trump, Paul Manafort, a castigat peste 60 de milioane de dolari in calitate de consultant politic in Ucraina, venituri pe care nu le-a precizat in declaratia sa, scrie Bloomberg, citand un comunicat al procurorului special, Robert Mueller.

Potrivit documentului, autoritatile SUA "vor dovedi ca Manafort a castigat mai mult de 60 de milioane de dolari din activitati desfasurate in Ucraina si nu a indicat o mare parte din acesti bani in declaratia de venit".

In acelasi timp, Mueller s-a pronuntat impotriva restrictionarii accesului juratilor la documentele si fotografiile lui Manafort, facute pe durata sederii acestuia in Ucraina. Anaterior, apararea fostului sef al companiei electorale a candidatului Trump a cerut eliminarea din dosar a 474 de pagini, "care nu au legatura cu respectivul caz, induc in eroare si reclama un consum nejustificat de timp".

In replica, Robert Mueller a subliniat ca fotografiile arata cum a lucrat Manafort in Ucraina, atat la alegerile prezidentiale din 2010, cat si la alegerile legislative din 20112.

Pe numele lui Manafort exista doua dosare, unul fiind investigat in statul Virginia, altul in Washington. In capitala SUA, el este acuzat, printre altele, de complot impotriva statului, de spalare a peste 30 de milioane de dolari, de marturie mincioasa, dar si de activitati desfasurate in folosul Ucrainei in calitate de agent strain neinregistrat.

Daca Manafort va fi gasit vinovat pentru toate acuzatiile care i se aduc, el risca pana la 270 de ani de inchisoare, dar Robert Mueller nu cere decat 5 ani.