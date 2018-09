Ideile de milioane, în afaceri de nișă

O idee poate aduce milioane de euro, iar afacerile de succes pornesc de la astfel de idei și de la oameni inspirați. Rețeta succesului în antreprenoriat mai include câteva ingrediente: cunoașterea pieței, identificarea unor nevoi imediate, pentru a lansa o afacere, dar și căutarea permanentă a soluțiilor de dezvoltare, pe termen mediu și lung. Pentru toate acestea este nevoie de experiență și de fler, dar și de spirit de aventură. Pușa Hack este un exemplu de antreprenor de succes, care în 1990 a pornit la drum în domenii în care nimeni nu se gândea să înceapă investiții, iar astăzi deține două dintre companiile românești apreciate pe piața internațională, în primul rând pentru felul în care au identificat nișele din piață.

Puțini știu că revoluția din România a însemnat falimentul răsunător al unor companii de mare succes din alte țări, care se bazau pe contracte ce nu au mai fost onorate. O astfel de poveste tristă este cea a unei firme importante din Marea Britanie, care a pierdut, peste noapte, cinci milioane de lire sterline, după ce România nu i-a mai furnizat materialele textile comandate și achitate prin contract. Patronul companiei britanice a fost chiar închis, apoi eliberat, după ce instanța de judecată a constatat că nu era vina lui, ci a unei... calamități. Așa începe povestea de succes a altor afaceri și a doi soți care, rămași fără venituri, în urma falimentului firmei britanice, au găsit imediat nișele de piață care să le aducă succes imediat și pe termen lung. Pușa și Andrew Hack erau căsătoriți de un an și se mutaseră la Londra, unde soțul româncei era manager la firma de textile care importa produse românești. Cei doi și-au dat seama că România nu rămăsese doar fără contractele cu străinătatea, ci chiar fără materie primă, pe piața textilelor, iar ideea a venit de la... un capăt de ață. Așa s-au apucat cei doi să facă o afacere de succes, în România, cu papiote de ață, nasturi, fermoare și alte accesorii de care piața textilelor și designerii vestimentari aveau foarte mare nevoie. Iar firma Emidale a crescut și s-a extins, ajungând astăzi la 10.000 de articole, cu o cifră de afaceri de aproape patru milioane de euro pe an, aproape 70 de angajați și cinci puncte de lucru, în principalele orașe din țară: București, Cluj, Botoșani, Brașov și Timișoara. „Suntem cei mai vechi și cei mai mari din țară. Am crescut firma de la zero, tocmai pentru că știam că există această nevoie de materie primă în domeniul confecțiilor. De aproape 30 de ani pe piața din România, toți designerii din țară ne cunosc, ne apreciază și ne sunt prieteni”, spune Pușa Hack.

Descoperiri transformate în business

Chiar dacă afacerea cu materii prime pentru piața textilelor era în continuă creștere, cei doi nu s-au oprit la asta, în momentul în care au descoperit o nouă nișă și o altă nevoie a pieței, la care nu se mai gândise nimeni. Iar descoperirea au făcut-o atunci când au decis să se mute în Dubai, în anul 2003, după ce petrecuseră doi ani în Italia, unde și-au corelat afacerea cu marea lume a modei. Curiozitatea i-a dus către un comerciant indian care videa mobilier de lux, piese unice, care intră în categoria obiectelor de artă. Așa s-a născut cea de-a doua firmă a familiei, Exotique, efectiv peste noapte, nu la figurat, ci la propriu. Cei doi oamnei de afaceri au identificat nevoia imediată a pieței din România, persoanele care ar putea fi interesate de astfel de achiziții, au investit într-un prim container plin cu piese unice. „Am intrat pe această nișă în anul 2003 și am bulversat lumea. Am luat mobilă veche, piese foarte speciale, foarte valoroase. Prin copii cunoșteam tot felul de oameni, în Dubai, iar astfel am descoperit și depozitul de mobilă al unui indian bătrân care aducea acele obiecte în Emirate pentru expați. Primul container pe care l-am adus în România s-a vândut într-o noapte. I-am contactat pe toți cei pe care îi consideram interesați și a fost succes total. Apoi am început să umblăm prin India, prin toată Asia, după piese unice, să căutăm obiecte deosebite. Acum, după 15 ani pe piață, avem șapte depozite de mobilă și punct de lucru în București”, mai spune antreprenoarea. Afacerile au mers chiar și în perioada de criză economică, fiind axate pe nișe care garantează succesul în orice situație, respectiv materii prime și produse de lux. În total, familia Hack are 80 de angajați, la cele două firme, iar pentru viitor se pregătește de noi cuceriri în piață.

Angajatorii preferă persoane cu experiență

Ca și alți angajatori, și Pușa Hack se confruntă astăzi cu problemele forței de muncă din România, iar experiența de aproape 30 de ani ca antreprenor de succes i-a arătat că cei mai buni angajați sunt cei experimentați. „Sincer, prefer oameni care au în jur de 40 de ani, cu experiență, care vor să muncească. Am angajată care este de 26 de ani în firmă și mulți dintre cei vechi au rămas”, spune antreprenoarea. Segmentul de vârstă cel mai căutat astăzi de companii este 37-48 de ani, oameni specializați în mai multe domenii, cu putere de muncă și fără pretenții absurde, care știu să-și evalueze corect propria poziție într-o firmă. Candidații pentru „entry level”, tineri fără experiență și cu pretenții de manageri, sunt astăzi evitați de angajatorii din toate domeniile.

Brandul nostru nu promovează o anumită linie în mobilă sau o țară anume. Exotique este un “trendsetter” care a cucerit clientul prin îndrăzneala de a aduce în permanență noutate și prin curajul de a promova diferite zone și culturi. Ne-am dorit de la început să creăm un paradis al bunului gust și să oferim o deschidere a României către lume, așa cum foarte frumos ne-a caracterizat principesa Margareta a României. Pușa Hack, antreprenor

1. Antreprenoarea Pușa Hack a reușit să adune în jurul ei o comunitate formată din artiști, designeri, oameni de cultură, diplomați, arhitecți, avocați, importanți oameni de afaceri și vedete din toate domeniile.

2. Pe 27 septembrie, la sediul Exotique din București se vor strânge 300 de invitați din România și din străinătate, la un eveniment care lansează un nou concept: mobilier încărcat de istorie și artă contemporană.