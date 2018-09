“Investeşte în tine!”, statul îţi plăteşte dobânzile

astefanei/Getty Images/iStockphoto machine counting romanian lei bills and a man hand machine counting romanian lei bills and a man hand





Peste 25.000 de români ar putea beneficia anul acesta de garanţii de stat de 600 de milioane de lei prin programul guvernamental “Investeşte în tine!”, destinat în special tinerilor, care pot solicita credite fără dobândă de până la 40.000 lei. Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP) a pus în dezbatere publică până pe data de 8 septembrie 2018 normele pentru Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2018 pentru implementarea programului naţional „Investeşte în tine!”.

După publicare, băncile care vor dori să participe la această schemă de finanţare se vor înscrie în program şi vor afişa în locaţiile în care pot fi solicitate aceste credite sintagma „Programul Investeşte în tine finanţat de Guvernul României 2018. Zero costuri. Zero dobândă”. Normele de aplicare a programului credite de studii cu dobândă zero, puse în dezbatere publică de CNSP, stabilesc garanţii de 600 de milioane de lei pentru 2018, bani suficienţi pentru peste 25.000 de beneficiari doar în acest an, potrivit economica.net. Comisia de prognoză estimează că în doi ani de derulare a programului se vor executa de către bănci sub 3% din garanţiile acordate de cele două fonduri de garantare.

Programul „Investeşte în tine!” se adresează tinerilor fără un loc de muncă sau care sunt încă în perioada studiilor. Creditul este destinat acoperirii nevoilor tinerilor, şi anume a cheltuielilor legate de educaţie, sănătate, cultură, sport şi altele

Durata creditului ce va putea fi contractat de către tinerii de până la 26 de ani va fi de maximum zece ani, inclusiv perioada de graţie de maximum cinci ani. Pot beneficia de acest program şi persoanele cu vârsta cuprinsă între 26 şi 55 de ani care sunt în sistemul de învăţământ sau care urmează cursuri de reconversie profesională. Aceste persoane pot beneficia de credite de 35.000 lei.

10.000 locuri de muncă pe an

Toţi beneficiarii pot beneficia în plus de 20.000 de lei dacă sunt angajaţi sau se angajează în timpul derulării programului. Potrivit Guvernului, actul normativ va avea un impact favorabil în integrarea tinerilor pe piaţa muncii şi creşterea ocupării cu circa 10.000 persoane anual. Rata dobânzii pentru creditul acordat, precum şi cheltuielile privind comisioanele de analiză şi de gestiune a garanţiilor vor fi suportate din bugetul de stat.

