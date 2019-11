Majoritatea românilor consideră că salariul corect pe care ar trebui să-l primească este de 3.000 de lei

Majoritatea românilor consideră că salariul corect pe care l-ar merita pentru nivelul de experienţă pe care îl au şi domeniul în care lucrează este de maximum 3.000 de lei, arată un studiu realizat de o platformă de recrutare online.



"Întrebaţi care cred că este salariul corect pe care l-ar merita pentru nivelul de experienţă pe care îl au şi domeniul în care lucrează, 57% dintre respondenţii celei mai recente cercetări derulate de eJobs România au spus că s-ar vedea la un prag maxim de 3.000 de lei pe lună. Mai specific de atât, 20% dintre aceştia au spus că o evaluare corectă ar fi în intervalul 1.500 - 2.000 de lei, 17% au menţionat 2.000 - 2.500 de lei, iar alţi 20% au spus că ar merita un salariu net între 2.500 şi 3.000 de lei", relevă studiul eJobs.



De asemenea, 16% dintre cei care au participat la sondaj cred că remunerarea corectă pentru pregătirea şi experienţa pe care o au este cuprinsă între 3.000 şi 4.000 de lei pe lună. 9% se plasează în intervalul 4.000 - 5.000 de lei, iar procentele scad pe măsură ce cresc pragurile salariale. Astfel, în segmentul 5.000 - 6.000 de lei cred că s-ar încadra doar 4% dintre respondenţi, 3% menţionează 6.000 - 8.000 de lei, în timp ce doar 2% cred că ar merita să câştige între 8.000 şi 10.000 de lei pe lună.



"Dacă avem un procent marginal al celor care se plasează pe nivelul superior de salariare, şi atunci când vine vorba de salariul minim avem aproape la fel de puţini respondenţi care s-ar autoîncadra în această zonă. Potrivit rezultatelor studiului, doar 7% se asociază plafonului salarial cuprins între 1.200 şi 1.500 de lei. Ce ne spun rezultatele cercetării? Că, în ciuda aparenţelor, candidaţii sunt destul de bine ancoraţi în realitate, ştiu care sunt salariile din piaţă şi nu mai supralicitează la fel de mult ca în trecut. Preferă să compenseze, în schimb, la alte capitole. Cum ar fi beneficiile extrasalariale, spre exemplu, atât cele materiale, cât şi cele nonmateriale, precum programul flexibil, deschiderea angajatorului la ideea de muncă remote sau plan de dezvoltare profesională", spune Bogdan Badea, CEO eJobs România.



Întrebaţi care sunt cele mai importante 5 beneficii extrasalariale pe care ar dori să le primească de la angajatori, 72,5% dintre respondenţi au pus pe primul loc tichetele de masă, 70% ar vrea prime de sărbători, 60% program flexibil, 53% abonament la clinică medicală privată. De asemenea, 45,7% pun în fruntea listei al 13-lea salariu, iar 24% ar vrea să aibă posibilitatea de a lucra remote. Alte beneficii extrasalariale menţionate de respondenţi au fost abonamentele la sală, vouchere şi discounturi în reţele partenere, teambuildinguri sau masaj la birou.



"De la an la an, se conturează tot mai clar concluzia că şi candidaţii, şi angajaţii vor experienţe, nu doar joburi care să le plătească facturile. Sigur că acest lucru nu exclude şi un salariu despre care să simtă că le reflectă valoarea profesională, numai că vor mai mult de atât. Asta înseamnă beneficii, înseamnă cultură organizaţională, înseamnă stabilitate, o echipă cu care să se simtă confortabil, potenţial de creştere şi aşa mai departe", mai spune Bogdan Badea.



Studiul a fost realizat în perioada 1-19 noiembrie, pe un eşantion de 1.493 de respondenţi.



Lansată în 1999, eJobs este prima platformă de recrutare lansată în România şi aparţine companiei Ringier Romania. La ora actuală, eJobs.ro are peste patru milioane de CV-uri, mai mult de două milioane de utilizatori unici lunari, 7.000 de CV-uri actualizate zilnic şi 290.000 de fani pe Facebook.

AGERPRES