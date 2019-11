Ministerul Muncii și Protecției Sociale riscă să rămână fără sediu

antena3





Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale trebuie să evacueze sediul în care funcţionează în termen de 60 de zile, în urma unei solicitări din partea Ministerului de Interne, şi poate ajunge în situaţia ca, de la începutul anului viitor, să nu mai aibă nicio opţiune de funcţionare, a declarat ministrul de resort, Violeta Alexandru.



"Am o serie de îngrijorări. În primul rând, la nivelul ministerului tocmai ce am constatat, deşi fila din dosarul procesului verbal de predare primire cu fostul ministru la acest capitol al situaţiilor speciale îmi indica faptul că n-ar fi nicio problemă pe care să o ridice în discuţie, am constatat că trebuie să evacuăm acest sediu în mai puţin de 60 de zile în considerentul unei solicitări de evacuare din partea Ministerului de Interne şi faţă de care noi ar fi trebuit să găsim soluţii în timp util", a explicat Violeta Alexandru.



Aceasta a subliniat că lucrurile ar fi trebuit rezolvate din timp, cu o bună planificare.

"Am câteva semne de întrebare şi am cerut direcţiilor de specialitate din minister să-mi ofere informaţii cu privire la licitaţia care a fost făcută în perioada lunilor anterioare şi cred că aceste lucruri ar fi trebuit rezolvate din timp, cu o bună planificare, astfel încât să nu ajungem la un minister extrem de dificil şi care are o seri de responsabilităţi, cu doar două luni înainte de termenul limită, de a fi în situaţia de a avea semne de întrebare cu privire la licitaţie şi în considerentul anulării acesteia, lucru la care mă gândesc, urmând să iau decizia în baza raportului structurii de specialitate, să ajungem în situaţia de a nu avea nicio opţiune de funcţionare de la începutul anului viitor".

