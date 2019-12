Noi drepturi pentru angajații TVR. Aceștia pot refuza ordinul superiorilor și primesc 10 salarii dacă vor fi concediați

antena3





Angajaţii din Televiziunea Publică vor avea dreptul, fără a suferi consecinţe, să refuze un ordin direct al şefilor ierarhici superiori sau să participe la realizarea unei producţii TV în cazul în care conţinutul acesteia este contrar legislaţiei actuale sau deontologiei profesionale, invocând astfel clauza de conştiinţă, inclusă în Contractul Colectiv de Muncă din Societatea Română de Televiziune, informează SRJ MediaSind.



"Actul adiţional nr. 3 la Contractul Colectiv de Muncă din Societatea Română de Televiziune a fost semnat astăzi, 24 decembrie 2019, de către echipa de negociere a administraţiei SRTV, de conducerea Federaţiei Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind în baza mandatelor acordate de membrii afiliaţi din instituţie - Sindicatul MediaSind TVR şi Sindicatul Televiziunea Craiova, precum şi de către reprezentanţi ai angajaţilor. Documentul cuprinde clauza de conştiinţă a angajatului TVR care are dreptul, fără a suferi nicio consecinţă, să refuze un ordin direct al şefilor ierarhici superiori sau să participe la realizarea unei producţii TV în cazul în care conţinutul acesteia este contrar legislaţiei actuale sau deontologiei profesionale, invocând clauza de conştiinţă, conform propriilor convingeri", se menţionează în comunicat.



Totodată, angajatul din TVR are dreptul să refuze divulgarea surselor de informaţii, să-şi exprime liber şi în public opiniile personale în legătură cu orice evenimente sau persoane, respectând însă întotdeauna deontologia profesională, să beneficieze de sprijinul moral şi material al angajatorului în privinţa păstrării confidenţialităţii surselor, în toate fazele unui proces/civil/penal în care poate fi implicat, până la pronunţarea unei hotărâri definitive şi irevocabile.



"Angajatul are dreptul să refuze să semneze ştirea care a fost modificată prin intervenţia şefului ierarhic sau a oricărei persoane din staff-ul editorial, pe motiv că este diferită de forma iniţială pe care a dat-o jurnalistul sau pe motiv că textul sau conţinutul materialului se opune opiniilor şi libertăţii de exprimare a jurnalistului", precizează federaţia sindicală.



Partenerii sociali au convenit ca angajatorul să acorde 10 salarii de bază în caz de concedieri pentru motive ce nu ţin de persoana angajatului, să coreleze în permanenţă salariul de bază minim brut pe unitate astfel că acesta să fie întotdeauna cu 5% mai mare decât salariul minim brut pe ţară garantat în plată (studii medii şi superioare), precum şi să acorde tichete de masă şi vouchere de vacanţă la valoarea maximă prevăzută de lege.



Părţile au decis să acorde angajaţilor care pleacă în deplasări drepturile prevăzute în HG 714/2019, în special cele prevăzute în Anexa (adică 230 lei/zi - indemnizaţie cazare), precum şi să se acorde sumele pentru inflaţia rămasă pentru anul 2019 şi inflaţia pentru anul 2020.



"Pentru celelalte articole din proiectul de CCM elaborat de MediaSind TVR împreună cu Sindicatul TVR Craiova şi experţi ai FAIR-MediaSind şi FIJ, administraţia SRTV s-a angajat ca în termen de 6 luni să negocieze Anexa nr 4 privind coeficienţii de salarizare din TVR, iar în termen de 60 de zile să negocieze celelalte drepturi", se mai spune în comunicat.



Deşi reprezentanţii administraţiei împreună cu reprezentanţii salariaţilor au solicitat prelungirea CCM cu 12 luni fără nicio altă negociere, reprezentanţii FAIR-MediaSind au reuşit să obţină drepturile de mai sus.

AGERPRES