Oportunitate pentru formarea personalului în HORECA

Perioada actuală ar putea fi una dintre cele mai bune pe care le-a avut domeniul serviciilor de bună calitate din industria ospitalității, dacă se va termina repede carantina națională. Hotelierii și proprietarii de restaurante și-au făcut deja planuri de a absorbi din piață cei mai buni profesioniști, dar și de a școli noi generații de chelneri, ospătari, bucătari și barmani, cu ajutorul profesioniștilor care s-au întors în țară. Astfel, România ar putea recupera, la acest capitol, tot ce a pierdut în ultimii 30 de ani.

De foarte mulți ani au fost mari probleme legate de angajarea personalului calificat în sectorul HORECA, pentru că foarte mulți dintre profesioniști au preferat să plece la muncă în străinătate, pentru câștiguri mult mai mari decât în România. Astfel, industria ospitalității a suferit de lipsa personalului din ce în ce mai mult și s-au căutat soluții dintre cele mai ciudate, de la angajarea deținuților până la preluarea elevilor din liceele cu profil de industrie alimentară și turism. Dar serviciile au fost din ce în ce mai slabe, de la un an la altul, mai ales pentru că veniturile câștigate în alte țări s-au menținut constant cam de zece ori mai mari decât în România.

Cursuri făcute pentru plecarea din țară

De la intrarea României în Uniunea Europeană, s-au dat mii de diplome, în urma absolvirii cursurilor de formare profesională în acest domeniu, multe dintre cursuri fiind făcute cu ajutorul fondurilor europene, dar mai puțin de 10% dintre absolvenți au rămas să lucreze în țară. Foarte mulți au făcut școli de ospătari, bucătari, patiseri, cofetari sau barmani doar pentru a avea diploma cerută la angajare în industria hotelieră din alte țări sau pe vasele de croazieră. Nimic nu i-a putut ține acasă pe cei care aveau experiență în acest domeniu, iar patronii s-au plâns constant de lipsa metodelor eficiente de a-i putea păstra pe oameni la locurile de muncă. Nici stagiile de pregătire oferite direct de angajatori, gratuit, nu i-au putut ține pe oameni la locurile de muncă din România și nici învățământul dual. Acum ar putea fi singurul moment prielnic pentru refacerea acestei industrii, după 30 de ani de degradare progresivă.

I-ar putea învăța și pe ceilalți să zâmbească

Printre hotelieri circulă deja idei de relansare, care includ și preluarea specialiștilor întorși în țară, după mulți ani de muncă în turism, în străinătate. „Avem acum oportunitatea de a angaja foarte mulți specialiști care nu vor mai putea pleca prea curând din țară și care vin cu o experiență extraordinară din Italia, Spania, Anglia sau alte țări în care au lucrat mulți ani și în care s-au format profesional. Diferența este colosală între cei care au lucrat în străinătate și cei care rămăseseră în industria hotelieră în ultima perioadă, când toată lumea pleca. Acum vom putea să-i readucem în HORECA, dar să și formăm alte generații, cu ajutorul lor. Sperăm că acești profesioniști care s-au întors în România îi vor putea învăța zâmbetul pe cei de aici, iar astfel vom putea avea acele servicii de calitate pe care ni le dorim de 30 de ani”, explică un hotelier. Încă nu este momentul pornirii acestui program de „vânătoare” de profesioniști, dar imediat cum se va anunța ridicarea restricțiilor, reprezentanții industriei ospitalității vor încerca să acapareze cât mai mult din personalul calificat care va rămâne în România, după ce foarte mulți s-au întors acasă.

Posibilitatea de a lucra cu profesioniștii întorși în țară, care nu vor putea să mai plece, cel puțin pentru un timp, în țările în care au lucrat până la criza COVID-19, poate fi o revoluție pe piața ospitalității. În următoarele luni s-ar putea forma personal calificat cu ajutorul specialiștilor absorbiți de piață.

Veniturile profesioniștilor s-ar putea rotunji din traininguri

Foarte mulți români care s-au întors în țară imediat după declanșarea crizei provocate de COVID-19 au lucrat în industria ospitalității, în Italia, Spania și pe vasele de croazieră. Cei mai mulți dintre ei au deja mulți ani de practică în cele mai bune hoteluri și restaurante, unde au fost ospătari, barmani sau bucătari. Salariile din celelalte țări europene și de pe vasele de croazieră, cu tot cu „tips” ajung la peste 3.000 de euro pe lună, în timp ce salariul din România a fost, mult timp, minimum pe economie, astfel încât nu a existat niciodată atractivitate. Piața a avut de suferit, pentru că nu s-a putut ridica salarizarea la nivelul din celelalte țări, însă situația actuală îi va forța pe mulți să stea acasă, în România, cel puțin un an, așa cum se preconizează, chiar dacă industria ospitalității va reporni în această vară. Cel mai afectat va fi domeniul croazierelor, conform estimărilor, pentru că spațiul alocat fiecărei persoane de pe un vas este foarte restrâns. Astfel, românii care au lucrat până acum pe vasele de croazieră vor fi primii care ar vrea să lucreze în România, cel puțin până la reluarea activității la potențialul maxim, dacă acest lucru se va întâmpla, în viitorul apropiat, dar nu mai devreme de un an, conform specialiștilor în virusologie. HORECA avea deja un deficit de personal de peste 5.000 de oameni, în toată țara, iar criza de personal s-ar putea rezolva, pe termen lung, prin această preluare a profesioniștilor, care ar putea primi bani în plus pentru trainingul pe care ar putea să-l facă începătorilor din domeniu, dacă ar fi plătiți de angaajatori și ca formatori și lideri de echipe.