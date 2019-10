Salariile din mediul privat au crescut cu 9,4% în acest an

Salariile brute ale angajaţilor din companiile private au crescut, în medie, cu 9,4% în 2019, nivel peste cel de 4,6% estimat anterior de manageri, arată datele studiului salarial PayWell 2019, realizat de PwC România.

Cea mai mare creştere medie a salariilor a fost de 14% şi a fost înregistrată de sectorul hotelier. Majorări peste media tuturor sectoarelor incluse în sondaj au fost raportate de industrie (+11%), leasing (+10%) şi retail (+10%).



La nivel strict de valoare, studiul Paywell 2019 relevă că salariul mediu brut în rândul companiilor participante a urcat la 5.941 lei, de la 5.428 lei, în 2018. În acelaşi context, cele mai mari salarii medii brute, în funcţie de departamente, au fost raportate în cel de Strategie, respectiv 12.220 lei, Juridic (11.026 lei) şi IT (10.769 lei).



Pe categorii de angajaţi, continuă tendinţa de creştere în ritm mai accelerat a salariilor în rândul personalului necalificat sau puţin calificat (muncitori, operatori), în medie de 10%. Totodată, poziţiile de management operaţional au avut o creştere de 13%, iar cele de top management de 9%. La polul opus se află personalul administrativ, tehnicienii şi angajaţii cu puţină experienţă, cu majorări de 5%.



Majorarea salarială raportată pentru 2019 depăşeşte nivelul de 4,6%, estimat pentru acest an de companiile respondente în ediţia anterioară, iar pentru 2020 se anticipează o creştere medie a salariilor brute de 5,7%. În marja previziunilor pentru anul viitor, cele mai mari creşteri de salarii sunt estimate pentru retail (+7,42%), sectorul farmaceutic (+6,3%) şi bancar (+4,73%).



În ceea ce priveşte beneficiile, în top continuă să se afle tichetele de masă, zilele suplimentare de concediu şi bonusurile acordate cu diferite ocazii. Comparativ cu anii trecuţi, cele mai mari creşteri de popularitate au fost înregistrate de gestionarea timpului (program flexibil, munca de acasă) şi de beneficiile care ţin de bunăstarea angajaţilor (închirierea de cărţi, programe de sănătate etc.).



Pe judeţe, topul primelor regiuni al câştigurilor este condus de Bucureşti-Ilfov, urmat de Timiş, Cluj, Braşov şi Iaşi.



Studiul salarial şi de beneficii PayWell România 2019 a fost realizat pe un eşantion de aproximativ 100 de companii private din sectoarele financiar-bancar, farmaceutic, industrial, retail şi hotelier şi analizează nivelurile salariale şi politicile de remunerare.



