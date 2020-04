Studiu: 90% dintre retailerii de produse nealimentare au aplicat pentru șomaj tehnic

cris180/Getty Images/iStockphoto banknotes banknotes





Nouă din zece retaileri de produse nealimentare (88%) au aplicat pentru şomajul tehnic, iar peste două treimi dintre aceştia (67%) se concentrează pe canale alternative de vânzări pentru a compensa pierderile generate de lipsa de activitate a magazinelor, arată un studiu efectuat de Divizia Retail a Colliers International.



În perioada stării de urgenţă instaurată pentru prevenirea răspândirii COVID-19, aproape jumătate (45%) dintre chiriaşii din retail aşteaptă o scădere a afacerilor de peste 30% în acest an, în timp ce alţi 39% prevăd un declin de până la 30%, ca urmare a celor două luni fără activitate, cu o revenire lentă în a doua jumătate a anului.



"Efectele pe termen mediu şi lung sunt încă dificil de evaluat, în special luând în considerare incertitudinile privind posibile alte măsuri care ar putea fi aplicate de autorităţi după 15 mai. Cu toate acestea, proprietarii din retail au luat deja măsuri de suport pentru chiriaşii afectaţi de ordonanţele militare, precum suspendarea plăţii chiriei pe perioada de inactivitate, urmând să se decidă ulterior o modalitate de compensare, sau închiderea parţială a centrelor comerciale pentru a scădea costurile pentru servicii comune suportate de chiriaşi", se arată în cercetare.



88% dintre retaileri au aplicat pentru şomajul tehnic, ca reacţie la decizia Guvernului de a restricţiona activitatea retailerilor ne-esenţiali în centrele comerciale.



Aproape două treimi (62%) dintre chiriaşi au suspendat sau au amânat plăţile chiriilor şi utilităţilor, iar peste jumătate (52%) au solicitat reducerea chiriilor atunci când magazinele vor fi redeschise.



48% dintre chiriaşii din retail au afirmat că se vor baza pe opţiunea de amânare a plăţii taxelor oferită de stat, iar 33% vor suspenda plata ratelor la credite până la finalul anului.



67% dintre retaileri se concentrează pe canale alternative de vânzări pentru a compensa pierderile generate de lipsa de activitate a magazinelor, dar numai o parte din pierdere este aşteptată să fie recuperată.



Aproximativ 36% dintre cei chestionaţi se aşteaptă la o creştere a vânzărilor online în acest an, dintre care jumătate mizează pe o creştere de cel puţin 20%. Aproape un sfert (22%) dintre retaileri cred că inclusiv vânzările online vor înregistra o scădere, pe fondul apetitului scăzut pentru consum.



Proprietarii de spaţii de retail au închis anumite arii ale centrelor comerciale, acolo unde a fost posibil (67%) şi au renegociat contractele cu furnizorii (45%) sau cu băncile (29%). Aproape toţi au folosit şi facilităţile oferite de stat, precum: amânarea plăţii taxelor (52%), şomajul tehnic (48%), amânarea plăţii ratelor la bancă (24%).



"Pentru a-şi susţine chiriaşii în timpul crizei provocate de epidemia de Covid-19, 62% dintre proprietari au agreat să încaseze doar taxele de servicii aferente spaţiilor comerciale pentru a păstra centrele curate, sigure şi echipamentele tehnice în stare bună pe perioada de inactivitate. În acest context, şi proprietarii de spaţii de retail se aşteaptă să înregistreze anul acesta scăderi ale veniturilor operaţionale, 67% estimând o scădere de până la 30%, în timp ce 24% iau în calcul scăderi chiar mai mari", precizează studiul.



În ceea ce priveşte semnele de revenire de pe piaţa de retail, 67% dintre proprietarii de spaţii de retail şi 51% dintre chiriaşi se aşteaptă ca acestea să apară la un nivel satisfăcător al afacerilor, în raport cu nivelurile de dinainte de pandemie, până la sfârșitul anului viitor.



Studiul de specialitate a fost efectuat în rândul a 84 de chiriaşi şi 21 de proprietari din sectorul de retail din România, activi în arii ca fashion, HoReCa, cosmetice, servicii, divertisment sau frumuseţe.



