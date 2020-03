Valabilitatea voucherelor de vacanță a fost prelungită

Valabilitatea voucherelor de vacanţă emise în anul 2019 a fost prelungită până la 31 mai 2021 datorită pandemiei cu virusul COVID-19, se arată într-un comunicat al Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.



Guvernul a adoptat joi, 26 martie 2020, OUG privind modalitatea de emitere şi prelungirea valabilităţii voucherelor de vacanţă, la iniţiativa MEEMA.



"Am luat această măsură pentru a rezolva o situaţie cauzată de criza coronavirusului din ţara noastră. Am decis să prelungim valabilitatea voucherelor de vacanţă până anul viitor, în luna mai. Am încredere că atunci când va trece această criză vom reveni la o viaţă normală şi vom susţine repornirea motoarelor turismului intern. Până atunci vă îndemn în continuare să respectaţi indicaţiile autorităţilor, să aveţi grijă de voi şi de cei dragi, şi, de ce nu, să călătoriţi virtual în toate colţurile României şi ale lumii", a declarat Virgil Popescu, ministrul Economiei.



Voucherele de vacanţă sunt acordate persoanelor care lucrează în sectorul privat și în cel public pentru efectuarea concediului de odihnă în țară. În prezent beneficiarii nu pot să le folosească.



Persoanele care au beneficiat de vouchere de vacanţă anul trecut, emise în perioada martie 2019 - decembrie 2019, indiferent de suport, le pot folosi după trecerea pandemieie, până la 31 mai 2021.



Emiterea voucherelor de vacanţă pentru 2020 se va face exclusiv pe suport electronic.