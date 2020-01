Vești proaste pentru angajați. Un sfert dintre companii vor îngheța salariile în acest an

CRISTIAN NISTOR





Unul din patru angajatori nu va acorda nicio majorare salarială în acest an, iar 35,5% afirmă că majorările salariale planificate pentru 2020 vor fi de cel mult 5%, arată datele unui sondaj efectuat de o platformă de recrutare.



Salarii mai mari cu până la 10% vor oferi 13% dintre angajatori, iar doi din zece şi-au bugetat creşteri de până la 15% pentru angajaţii din companie. Doar 6,5% dintre respondenţi au afirmat că vor majora salariile peste acest prag.



Potrivit sondajului BestJobs, circa un sfert dintre angajatori spun că majorarea salariului minim de la 1 ianuarie le va afecta bugetul de personal, astfel că vor lua măsuri precum restrângerea cheltuielilor cu beneficiile extrasalariale, comasarea unor funcţii, automatizarea unor procese şi restructurarea unor poziţii.



În privinţa beneficiilor extrasalariale, cei mai mulţi dintre angajatori (64,5%) mizează în continuare pe tichetele de masă, iar 58% spun că vor acorda prime pentru ocazii speciale, în timp ce 39% vor organiza petreceri pentru angajaţi. În plus, 38,7% dintre respondenţi vor susţine cheltuielile cu transportul ale angajaţilor, iar 35% vor investi în cursuri şi traininguri de dezvoltare personală pentru angajaţi. Alte beneficii constau în teambuilding-uri, abonamente la clinici medicale private sau abonamente la săli de sport. Aproximativ doi din zece respondenţi susţin că vor oferi un program flexibil de muncă.



Pe de altă parte, angajatorii vor continua recrutările în acest an, iar pentru primul semestru şase din zece angajatori vor deschide până la 10 poziţii noi, iar unul din zece va deschide între 10 şi 20 de poziţii. Pentru fiecare dintre acestea, 42% dintre angajatori vor recruta între 2 şi 5 angajaţi, iar o treime vor deschide poziţii ce vor fi acoperite de un singur angajat. Alţi aproape 10% vor avea nevoie de 5 până la 20 de angajaţi pe fiecare poziţie nou deschisă. În majoritatea cazurilor, recrutarea se va face pe termen lung.



Circa 39% dintre poziţiile ce vor fi deschise în perioada ianuarie - iunie a acestui an vor fi pentru muncitori necalificaţi, 35% vor fi pentru muncitori calificaţi, iar 26%, pentru personal la birou (White Collars).



Cele mai căutate specializări pentru care va fi recrutat personal vor fi în vânzări (55%), producţie (29%), administrativ (28%), inginerie (25,8%) şi logistică (19,3%). De asemenea, companiile mai au nevoie de angajaţi specializaţi în domeniile financiar-contabil (19%), customer service (17%), management şi consultanţă (12,3%), controlul calităţii (11,9%), construcţii (11,9%), business development (11,4%).



Jumătate (51,6%) dintre angajatori estimează că cele mai multe angajări vor fi pentru nivelul entry-level (0 - 2 ani experienţă), iar 42% vor avea nevoie în special de angajaţi care au 2 - 5 de experienţă (middle level).



Sondajul a fost efectuat în perioada 6 - 20 ianuarie 2020, pe un eşantion de 214 companii mici, medii şi mari din România.

AGERPRES