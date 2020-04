Planuri de criză și soluții de ultimă oră

Pandemia de coronavirus lovește dur afacerile din România. Fie că este vorba despre antreprenori de startup-uri sau de companii cu experiență îndelungată pe piață, criza economică a lovit în plin, însă sub o formă pe care nu a anticipat-o nimeni și pentru care nicio companie nu avea un plan de acțiune. În fața tăvălugului de măsuri și restricții generat de starea de urgență, firmele sunt obligate să se adapteze din mers, să se reinventeze și să-și canalizeze eforturile pe mai multe paliere.

Saloanele de înfrumusețare și îngrijire personală, precum frizerii, saloane de coafură și de cosmetică, sunt printre primele business-uri afectate de starea de urgență decretată. „Impactul este devastator!”, spune Cristi Pascu, unul dintre cei mai cunoscuţi hair stylişti din România, proprietarul „Cristi Pascu Exclusive” și al Academiei de coafură Cristi Pascu. „Anticipam o astfel de decizie, este clar că boala se transmite foarte ușor, mai ales într-un salon unde contactul cu clienții nu are cum să fie evitat. Trebuie să recunosc, am zis: Stop joc! Trebuie să avem o sumă-tampon, ca să putem rezista în perioadă de criză. Numai că această sumă este cam mare, având în vedere că avem 40 de angajați. Să-i ții pe toți cu salarii, o lună, două, trei, e mult mai greu. La 40 de angajați, eu trebuie să am un minimum de 30.000 de euro asigurați pentru a le putea oferi salariile, pentru a plăti taxele. Până vom primi banii de la guvern trebuie să-ți susții într-un fel sau altul angajații. Nu le poți spune oamenilor «la revedere» acum. Am angajați cu 18 ani vechime”, spune Cristi Pascu. Revenirea va fi greoaie, pentru că lumea va fi destul de afectată financiar și va fi foarte atentă la cum va cheltui banii. „Eu, personal, estimez că va fi o scădere a prețurilor între 30 și 50% pentru a putea să menții piața, pentru că cerera va fi destul de mică în primă fază. Cred că piața o să-și revină cu adevărat la un an după această criză”.

Reguli schimbate din mers

Efectele haosului creat în economie lovesc cel mai dur în business-urile noi sau relativ noi pe piață. Alina Popa, creatoarea brandului de bijuterii Ostara, a simțit efectele încă din primele zile de la izbucnirea crizei. „Am fost informată de un furnizor să plătesc marfa înainte, în condițiile în care avem un contract și plata era la 10 zile după ce luam marfa de la el. Din păcate, în această perioadă, am plăți întârziate, de exemplu, o agenție de PR nu mi-a plătit de trei săptămâni. Pe de altă parte, panica a cuprins și clienții care au comandat deja bijuterii. Acum nu mai vor să le primească până nu trece criza și evident nu le-au plătit. În această perioadă, sub presiunea fricii, fiecare își vede de colțul lui și își securizează cumva partea de cash. Vreau să cred că nu este sfârșitul meu cu Ostara, am planuri mari și o colecție cu perle în lucru, aproape gata”, mărturisește antreprenoarea.

Gestionarea afacerilor de la distanță

În astfel de momente, firmele se văd obligate să se adapteze din mers pentru a putea să-și continue activitatea, asigurând protecția angajaților atât din punct de vedere medical, cât și economic. O altă provocare este și gestionarea de la distanță a clienților. „Impactul profund pe care pandemia de coronavirus îl are asupra societăţii a creat o nouă realitate ce reprezintă o provocare pentru noi toți. Pentru SoftOne Technologies, protejarea sănătății angajaţilor, a familiilor lor și a tuturor celor din jur este prioritară. Acesta este motivul pentru care am redus în mod semnificativ numărul colegilor prezenţi la sediu și am implementat munca de acasă”, spune Alexandra Lucescu, director comercial SoftOne Technologies, unul dintre cei mai importanți furnizori de soluții software ERP, CRM și aplicații web & mobile din Europa de Sud-Est.

În contextul actual, accentul e pus pe flexibilitatea și abilitatea business-urilor de a-și adapta activitatea și de a asigura eficiența, oferind în același timp mobilitate pentru fiecare angajat în parte.

Pentru a asigura suport cât mai eficient pentru clienți și a veni în sprijinul mediului de business în această perioadă, SoftOne dezvoltă permanent strategii utile, iar acum oferă clienților acces gratuit, timp de 3 luni, la Soft1 360, astfel încât activitatea acestora să se poată desfășura remote, în siguranță. Soft1 360 este o soluție unică de Enterprise Mobility care îți permite utilizarea în maximă siguranță a tuturor funcționalităților Soft1, de oriunde și de pe orice dispozitiv.

Telemunca, la ordinea zilei

Foarte multe companii au optat pentru munca de acasă, însă acest proces nu este la îndemâna tuturor. O parte dintre firmele din retail au hotărât să închidă punctele de lucru, concentrându-se pe magazinele online, acolo unde este posibil. Majoritatea șantierelor continuă activitatea, însă au pus în aplicare un plan riguros de prevenție a răspândirii virusului. Astfel, s-a redus numărul muncitorilor prezenți simultan pe șantier, lucrările sunt organizate astfel încât să nu aducă laolaltă mulți oameni, s-au asigurat materiale necesare pentru dezinfecție și s-a recurs la supravegherea modului în care se respectă măsurile stricte de igienă. ”Din momentul în care epidemia a luat amploare în România, am lucrat îndeaproape cu clienții atât pentru prevenirea oricărui risc intern, cât și pentru a asigura un business continuity plan, absolut necesar în condițiile actuale. Astfel, în momentul în care autoritățile au luat măsuri concrete și au instituit starea de urgență, companiile cu care lucrăm erau deja pregătite și toți cei cărora specificul activității le permite, au implementat rapid telemunca”, explică Daniel Milicescu, specialist SSM și Managing Partner Eurofin Consult. Telemunca presupune un alt tip de coordonare a activității, iar specialiștii Eurofin au consiliat managerii cum să procedeze în această perioadă pentru a putea gestiona oamenii și activitatea optim, prin intermediul conference-call-urilor. De asemenea, pentru că epidemia și restricțiile impuse generează anxietate, iar telemunca se desfășoară în condiții speciale, fiind toată familia acasă, specialiștii în securitatea și sănătatea în muncă recomandă structurarea activității alternativ, astfel încât unul din parinți să se ocupe de copii, iar celălalt părinte să poată lucra. “Într-o primă fază, am redus numărul colegilor prezenți la birou și am oprit vizitele la clienți, menținând legătura cu aceștia online. Din acest punct de vedere, faptul că noi avem deja platforma proprie de e-learning, a constituit un mare avantaj pentru cei care apelează la noi pentru serviciile de instruire online. În faza a doua, imediat ce a fost instituită starea de urgență, am oprit complet lucrul la sediu, iar în acest moment doar eu mai merg zilnic la birou și, în mod cu totul excepțional, câte un coleg care are o situație de urgență de gestionat pentru unul dintre clienți”, a precizat Daniel Milicescu.

Vedere bună în online

Efectele pandemiei de coronavirus i-a determinat pe mulți antreprenori să-și mute afacerile cu totul, în online, mai ales acum când toată lumea este îndemnată să stea acasă. Deci, contectată, cu ochii în smartphone-uri, laptop-uri sau tablete. Astfel că, sănătatea oculară devine prioritară în aceste condiții. Iar pentru că vizitele la magazine sau specialiști sunt îngreunate, utilizatorii de ochelari sau lentile de contact pot face achizițiile necesare în online. "Vrem să oferim tuturor celor cu deficiențe de vedere acces la dispozitivele optice necesare. Vederea este esențială pentru a ne continua viața în aceste momente incerte", spune Alexandru Alecu, fondatorul Videt. Iar pentru că online-ul a devenit singura opțiune de achiziție, livrările și retururile pentru orice comandă de ochelari de vedere sunt gratuite. În ultimele două săptămâni, Videt a accelerat procesul de îmbunătățire al platformei pentru a fi accesibilă tuturor clienților. Mai mult, cei care au nevoie de ochelari îi pot proba cu ajutorul tehnologiei VR.

În ultimii 2 ani, la nivel de grup, am investit foarte mult în tehnologia necesară pentru a face achiziția online de ochelari cât mai ușoară și fără riscuri. Pe lângă probarea ramelor online, acum am lansat și în România un instrument online de măsurare a distanței pupilare, clienții având nevoie doar de o cameră web sau un smartphone cu cameră.

Alexandru Alecu, fondatorul Videt



Oportunități în criză

În aceste vremuri este important ca antreprenorii să sesizeze oportunitățile și să se adapteze. ASEBUSS, primul furnizor de programe MBA româno-americane din România, a aplicat rapid măsuri de protejare a clienților, angajaților și colaboratorilor prin implementarea cursurilor exclusiv online și a lucrului de acasă în cazul angajaților. Din 13 martie cursanții au început să se întâlnească doar online, nu și în clase. Acest lucru îi motivează pe profesori să dezvolte din ce în ce mai mult învățarea de la distanță.

Una din oportunitățile perioadei prin care trecem este că, stând mai mult acasă, avem mai mult timp pentru instruire și training-uri, chiar și pentru o investiție într-un MBA. După o criză economică generată de o criză sanitară, competiția va fi mult mai dură pe orice piață de produse și servicii.

Ovidiu Dâmbean Creta, rector ASEBUSS Business School

Comunicarea în vremea pandemiei

Perioada dificilă pe care o traversează majoritatea companiilor vine cu provocări noi, cu dificultăți financiare și decizii fără precedent. În tot acest timp, mult prea preocupați de adaptarea la noile condiții și de găsirea unei soluții pentru depășirea blocajelor, managerii sunt tentați să întrerupă eforturile de comunicare externă, să neglijeze comunicarea internă, iar acest lucru poate avea efecte dezastruoase asupra business-ului pe termen mediu și lung. ”Pentru ca o companie să poată trece cu bine de această perioadă, trebuie ca liderul organizației să-și folosească toate abilitățile pentru a identifica modul în care compania se poate re-inventa”, explică Mihaela Raluca Tudor, CEO Tudor Communication. ”Este momentul potrivit pentru a face un pas în spate și a evalua posibilitatea de a reorienta sau reconstrui activitatea pentru evoluție și transformare. Astfel de businessuri pot înflori exact în vremuri de criză”. Totodată, solidaritatea este valoarea de bază a acestor vremuri, moment numai bun pentru companii să se întoarcă spre comunitățile din care fac parte. ”Țineți cont de modul în care poate contribui afacerea voastră în progresul global, indiferent de domeniu. Gândiți global, chiar dacă nevoia de supraviețuire este cea mai presantă”, mai spune Mihaela Raluca Tudor. ”Rezultatele se vor vedea după trecerea crizei. Lecția globală a acestei crize este să supraviețuiești ca să prosperi.”