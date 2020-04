Platforme online pentru producătorii agricoli şi liceeni

În timp ce multe companii încep să resimtă efectele crizei generate de pandemia de coronavirus, studenții români lansează în piață start-up-uri curajoase și de un real folos în contextul actual. Inspiraţi de realităţile acestei perioade grele, tinerii au pornit la treabă, fără să stea prea mult pe gânduri.

Andrei Ilie și Mihai Feraru sunt doi tineri din județul Vrancea, prieteni din liceu, acum studenți în Capitală, primul la Automatică și Calculatoare, iar celălalt, la Universitatea București, la Mate-Info. Pasiunea pentru IT i-a făcut creeze o “concurență” benefică, însă acum eforturile lor se îndreaptă într-un singur sens. Tinerii au observat interesul tot mai mare al românilor de a cumpăra produse românești, interes ce a crescut odată cu izbucnirea pandemiei de coronavirus.

Așa le-a venit ideea de a realiza harta producătorilor locali români, o platformă unde toți se pot înscrie gratuit pentru a putea fi găsiți mai ușor de către clienții din zona lor. “Cea mai mare cerere pentru produsele de la producătorii locali a ieșit la suprafață în acest context epidemic actual, de aceea nu am stat prea mult pe gânduri și am lansat-o. Chiar dacă momentul de față este unul inoportun pentru anumite afaceri, considerăm că în unele zone pandemia nu a afectat unele domenii de activitate. Am reușit să strângem foarte multe feedback-uri atât din partea consumatorilor, cât și din partea producătorilor”, spune Andrei Ilie, cofondator al platformei. Au început munca pe etape, iar prima a fost implementarea hărții și testarea nișei de produse agro-alimentare, cu subcategoriile aferente. “Văzând că această piața funcționează, dar avem o cerere foarte mare și din celelalte categorii de producători, am început să extindem categoriile și avem astăzi peste 20 (începând cu producători de produse textile până la cei de utilaje agricole). Pentru că în conceptul nostru un proiect de succes este un proiect volatil, pe care îl poți modela pe parcurs, ne-am sțabilit de la început un concept, o poveste și câteva principii pe care să nu le încălcăm. În momentul de față lucrăm foarte mult la optimizări, pentru a avea rezultate cât mai bune în acest sens, însă, în paralel, gândim și din punct de vedere anteprenorial, încercând să dezvoltăm alte module în jurul hărții. Singurii bani pe care i-am investit sunt în partea tehnică, însă, după ce strângem o bază considerabilă de producători, avem un rulaj mai mare de consumatori (în momentul de fată sunt 1.500 – 2.000 de vizitatori zilnici în platformă si peste 300 de click-uri pe site-urile producătorilor), după ce reușim să mai dezvoltăm module, avem de gând să mai investim bani în promovarea platformei”, mai spune Andrei Ilie.

Cum intri pe harta producătorilor

Platforma funcționează foarte simplu, iar pentru înscriere, un producător trebuie să parcurgă câțiva pași. “Pentru a te înscrie în platformă, trebuie doar să intri pe producatoridinromania.ro, să apeși pe tab-ul “Inscriere” și să completezi un formular de la Google, în care fiecare câmp care trebuie completat este explicat. Pentru a te înscrie trebuie să ai o formă legală sau să fii producător autorizat. Apoi, pe același site, ai la dispoziție harta propriu-zisă, cu pini cu diferite imagini, în funcție de categorie (de exemplu, la producătorii de miere, pinul de pe hartă este un borcan cu miere) și ai și o zonă unde poți filtra producătorii după categoria din care fac parte și după județ”, spune Mihai Feraru, cofondator al platformei. De câteva zile, pe hartă se pot înscrie și producători din Republica Moldova. “Am strâns în portofoliul nostru un feedback foarte bun, de aceea am și extins categoriile de producători din platformă și le extindem constant. Cererea este foarte mare, din toate categoriile de producători, de aceea suntem și atât de motivați să dezvoltăm această platformă și să căutăm să o optimizăm pentru a le oferi utilizatorilor o experientă cât mai bună în acest sens”, adaugă Andrei Ilie. Prin “Harta producătorilor locali români”, cei doi tineri vor să construiască o comunitate spre binele economic al țării. “Vrem foarte mult să punem în contact producătorii cu consumatorii, fie ei persoane fizice sau juridice, pentru a încerca să rulăm cât mai mulți bani între noi, în țara noastră, pentru că, din punct de vedere economic, vin niște vremuri destul de grele și trebuie să susținem economia, cât de puțin putem, fiecare. Tocmai de aceea, în platformă sunt doar producători care au o formă legală sau sunt producători autorizați, și pe care îi îndemnăm pe cât posibil să ofere bon și chitanță pe tot ce vând, pentru că, în caz contrar, ne sabotăm tot pe noi”. Andrei și Mihai caută colaboratori care să le sprijine pasiunea și să-i ajute să-și dezvolte afacerea. “Înscrierea în platformă va rămane gratuită, însă producătorii care vor ceva mai complicat, spre exemplu un website de prezentare al firmei în cadrul platformei, statistici avansate despre firmă, tips-uri pentru a-și dezvolta afacerea în mediul online, promovare etc., pot apela cu încredere”, mai spune Andrei Ilie. “Noi ne-am pregătit cu foarte multă răbdare și cu chef de muncă pentru a trece cu bine peste criza ce va urma și tocmai de aceea am abordat subiectul producătorilor locali, care, dacă dețin o formă legală, contribuie foarte mult la bugetul statului prin taxe și impozite. Trebuie să cumpărăm mai mult de la producătorii locali, să îi îndrumăm spre metode de marketing de a vinde cât mai mult, să le facem, fiecare, cât putem, un mic training de educație financiară, pentru că foarte mulți dintre ei, cu un potențial enorm, din păcate nu au această educație financiară care i-ar ajuta să își scaleze foarte mult businessul. Tocmai de aceea am lansat platforma noastră, pentru a crea un ecosistem, încercând să contribuim la micșorarea crizei economice ce va urma”.

Haideți să fim uniți, să cheltuim inteligent și să facem bani inteligent, să îi sprijinim pe producătorii locali cu absolut tot ce putem și mai ales să îi îndrumăm să fie legali din punct de vedere fiscal și să trecem cu bine și peste acest hop.

Andrei Ilie, cofondatorul platformei “producatoridinromania.ro”

“VreauLa”, platforma care te pregătește pentru facultate

Și tot în contextul actual, în care elevii nu pot merge la școală și trebuie să se pregătească online, Mihai Pirvuleț și Codruț Lemeni, studenți anul II la Politehnică, au lansat o platformă care-i ajută pe liceenii care se pregătesc pentru admiterea la facultate. “Am făcut un grup pe Facebook și o variantă beta de site pentru a vedea interesul liceenilor. Ne-am dat seama repede că e mult interes și am început să dezvoltăm platforma. Inițial ne-am propus să o lansăm în următorul an universitar, însă situația actuală, în care școlile sunt închise și nu se mai organizează simulări de admitere la facultate, ne-a motivat să grăbim dezvoltarea și să venim în ajutorul liceenilor care își doresc să continue pregătirea pentru facultate”, spune Codruț Lemeni, unul dintre fondatori. Deocamdată, utilizatorii se pot pregăti pentru admiterea la Politehnică și Drept, urmând ca, în perioada următoare, platforma să se extindă și la alte specializări. “Feed-back-ul este unul foarte bun. Înainte de lansarea oficială aveam deja peste 500 de studenți care utilizau platforma, iar în ziua lansării am depășit 1.000 de studenți doar pentru Politehnică. Ne așteptăm ca numărul să crească semnificativ odată cu lansarea celorlalte facultăți.

Cum te antrenezi pentru admitere

Pentru moment, cei care se înregistrează pe platform “VreauLa” pot să rezolve peste 2.300 de grile unice cu răspuns imediat la exerciții de matematică, fizică și informatică, dar și să participe la simulări de admitere. Pe platformă vor fi adăugate peste alte 150 de seturi de exerciții, în prezent aflate în faza de verificare. Cele disponibile acum au fost elaborate pornind de la tipurile de exerciții din grilele de admitere din anii precedenți, din cadrul facultăților tehnice. Acum echipa este în căutare de profesori și colaboratori interesați să contribuie cu teste noi de la alte facultăți, pentru a crește lista de materii disponibile online. “Colaborăm cu diferite asociații de studenți și profesori care doresc să susțină digitalizarea educației. Extinderea listei de specializări o facem tot prin asociațiile de studenți - ei sunt principalii nostri parteneri”, adaugă Mihai Pirvuleț. Platforma este susținută din fonduri proprii de cei doi studenți, accesul la pregătire este gratuit și așa va rămâne, susțin tinerii.

Orice criză economică generează și oportunități, iar în cazul crizei economice care se prefigurează vedem digitalizarea ca un element esențial pentru orice inițiativă antreprenorială, astfel că încercăm să ne adaptăm.

Mihai Pirvuleț, cofondator platforma “VreauLa”