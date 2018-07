Presedintele Trump s-a suparat pe OPEC

Presedintele Statelor Unite, Donald Trump a declarat ca Organizatia tarilor exportatoare de petrol, OPEC, depune prea putine eforturi pentru a determina o scadere a preturilor la carburanti, cerand cartelului sa se "ocupe imediat de aceasta chestiune".

Liderul de la Casa Alba a cerut OPEC sa scada imediat preturile la benzina, precizant ca Washington "apara" multe dintre tarile organizatiei, fara a primi in schimb vreun avantaj demn de atentie.

"OPEC trebuie sa inteleaga faptul ca benzina se scumpeste, iar ea nu face practic nimic in acest sens. In orice caz, ei cresc preturile, in timp ce SUA ii protejeaza pe multi dintre membri organizatiei pe bani foarte putini", a scrie Trump pe contul sau de Twitter.

Presedintele american a adaugat ca relatiile dintre Washington si OPEC trebuie sa fie reciproc avantajoase, cerand cartelului sa "reduca imediat preturile".

In urma cu aproape doua saptamani, Trump a acuzat NATO de cresterea preturilor la petrol. Reactia a venit dupa ce barilul marca Brent atins cea mai ridicata valoare de la mijlocul lunii mai, tranzactionandu-se cu 75,8 dolari, antrenand o scumpire considerabila benzinei in SUA.