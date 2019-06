Primul marketplace din România unde poţi vinde și cumpăra electronice second-hand verificate și certificate

Piața electronicelor second-hand din România a devenit o reală provocare pentru doi tineri antreprenori. Faptul că, atât pentru vânzători, dar și pentru cumpărători, tranzacțiile sunt departe de a fi ceva simplu și mai ales corect, i-a determinat pe George și Alin să vină cu o soluție inovatoare pe acest segment. Cei doi au creat primul marketplace din România unde poți vinde și cumpăra electronice second-hand verificate și certificate de specialiști. Ideea lor a fost extrem de apreciată, obținând încrederea și susținerea unui important fond de investiții.

Povestea de business a lui Alin Luca (25 ani) și George Moroianu (22 ani) este una cât se poate de proaspătă. Deși se cunosc de doar trei ani, amândoi având câteva experiențe antreprenoriale la activ, au decis să-și unească forțele într-o direcție comună, fiind convinși de potențialul proiectului lor. Ambii au început să facă afaceri în timpul studenției. “Prima mea experiență antreprenorială a început în timpul facultății, când în anul II, împreună cu alți 2 prieteni, am venit cu ideea unui marketplace pe care ne doream să agregăm toate magazinele de electronice din țară, deoarece am observat că fragmentarea pieței făcea foarte complicată cumpărarea de electronice online. Faptul că trebuia să compari prețuri, recenzii și specificații pe fiecare website în parte ne-a făcut să credem că este nevoie de o astfel de platformă. Proiectul a luat naștere odată cu câștigarea premiului ASEstart-up, care a constat într-o investiție ce ne-a permis să dezvoltăm prima versiune a platformei. După lansare, am reușit să facem parteneriate cu magazine din țară și să începem vânzarea de produse prin website-ul nostru, dar complexitatea platformei creștea odată cu fiecare partener care dorea să colaboreze cu noi. În acel moment ne-am dat seama că produsul, așa cum a fost gândit inițial, avea nevoie de îmbunătățiri tehnice și am încercat să mai ridicăm o rundă de finanțare. Din păcate, am rămas fără resursele financiare care să ne permită să promovăm produsul. După acest start-up, am deschis prima firmă din România ce se ocupa cu importul de componente de mining pentru cryptomonede, odată cu valul de interes asupra acestui subiect”, povestește Alin Luca.

Primul business, la 17 ani

Aventura antreprenorială a lui George Moroianu a început în timpul liceului, când, spune el, s-a îndrăgostit de ideea de a construi ceva de la zero, care să aducă valoare pentru angajați, clienți și acționari. “Mi s-a părut și încă cred cu tărie că e un act de creație pur, în care trebuie să te dedici cu toată ființa ta pentru a crea ceva cu adevărat de valoare”, spune George. “Așa că, la 17 ani, fără pic de experiență, am deschis primul meu start-up, un magazin on-line pe care vindeam vitamine și suplimente alimentare. L-am ținut deschis timp de aproape 1 an de zile, fără prea mari succese. Cred că au fost două mari motive pentru care nu a funcționat - primul fiind acela că probabil lansasem prea devreme pentru piața din România, și al doilea - că nu aveam habar că trebuia să ne promovăm pentru a ajunge în fața clienților. Tind să cred că al doilea a contat mai mult!”, mărturisește tânărul.

Antreprenor din băncile facultăţii

După alt proiect început în primul an de facultate, George Moroianu a primit oferta de a lucra pe poziția de asociat într-un fond de investiții din Olanda. Fondul respectiv urmărea să investească în fonduri de tip Venture Capital. “În anul II și o parte din anul III de facultate, mi-am petrecut timpul călătorind peste tot prin Europa și SUA pentru a participa la întâlniri de due-dilligence, prospectare și research pe fonduri de VC în care ne doream să investim. A fost o experiență fantastică: am lucrat alături de oameni cu zeci de ani de experiență, printre cei mai buni în acest domeniu. Simt că mi-a accelerat enorm de mult creșterea atât ca persoană, cât și ca antreprenor”, mai spune George, încă student al The Entrepreneurship Academy.

Vetted.ro, soluţie inovatoare pentru produsele second-hand

Alin și George s-au cunoscut din întâmplare la unul dintre evenimentele organizate de ASE în urmă cu trei ani și amândurora li s-a părut interesant ce făcea startup-ul celuilalt. Au păstrat legatura, iar în decembrie 2018 s-au întâlnit și au început să discute despre posibile oportunități. “Aparent, amândoi eram atât de frustrați de modul actual de a vinde și cumpăra electronice second-hand, încât ne-am hotărât să facem ceva în legătură cu asta! O săptămână mai târziu, ne apucam de interviurile cu potențiali clienți, găsit parteneri și definitivat concepte.Pentru testarea conceptului, am lansat o variantă simplificată a platformei Vetted.ro, pe care am construit-o într-un weekend. Am vrut să investim cât mai puține resurse înainte de a valida ipotezele business-ului și de a ne da seama dacă produsul pe care vrem să îl construim rezolvă o problemă reală. În 3 săptămâni de la lansarea proiectului pilot am reușit să aducem peste 50 de persoane dornice să-și vândă electronicele prin Vetted, asta fără a investi resurse financiare în marketing. Din discuțiile cu clienții, ne dăm seama cât de reală este de fapt problema pe care o rezolvă Vetted și de potențialul platformei. Nu putem spune că avem competiție directă în acest moment, cel puțin pe piața din România. Însă, cu siguranță există competiție indirectă puternică, și anume portalurile clasice de vânzare-cumpărare de obiecte second-hand“, mai spun antreprenorii.

Cum poţi vinde și cumpăra în siguranţă

Spre deosebire de platformele clasice de vânzare-cumpărare, soluția oferită de cei doi tineri îi scutește pe clienți de întâlnirile incomode din stațiile de metrou, și de tranzacțiile de la colțul străzii. “Dacă deții telefoane, laptop-uri sau tablete pe care nu le mai folosești, le poți trimite gratuit prin curier către Vetted.ro, ne ocupăm de vânzarea lor și îți trimitem în contul bancar suma obținută din vânzare. În schimbul unui comision de 4-8%, te scăpam de timpul pierdut, întâlnirile și negocierile inconfortabile în stația de metrou, și de ofertele de tipul “dau 5 bibelouri la schimb pentru iPhone-ul tău”. Iar pentru cumpărătorii de electronice second-hand, de multe ori e un joc de “ruleta rusească”: din studiile noastre de piață, ne-am dat seama că 1/3 din cumpărători achiziționează electronice cu defecte ascunse. Astfel, prin Vetted.ro, toate electronicele postate la vânzare trec mai întâi printr-o inspecție tehnică amănunțită efectuată de un centru specializat de reparații, sunt curățate, înfoliate, vin însoțite de o fișă tehnică care arată performanța lor exactă și au garanție standard de 60 zile“.

50.000 de euro prin Techcelerator

Afacerea condusă de George și Alin a fost selectată în cea de-a treia rundă a programului de mentorat Techcelerator, primind o finanțare de 50.000 de euro. “Este pentru prima oară când participăm într-un astfel de program de accelerare și ne bucură extrem de mult faptul că un jucător atât de important precum Techcelerator și-a dorit să se implice în dezvoltarea și finanțarea startup-ului. Programul în sine ne-a fost de mare ajutor, oferindu-ne toate resursele de care eram în căutare: de la mentori cu experiență, până la know-how valoros și finanțare”, spune George Moroianu. Techcelerator este primul program de acest tip din România care susţine şi financiar companiile de tehnologie aflate la început de drum, cu ajutorul partenerului strategic GapMinder Venture Partners BV, cofinanţat prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, implementat de Fondul European de Investiţii.

Sute de proiecte evaluate

“Ecosistemul este încă la început, dar sunt numeroase semne de evoluție și maturizare accelerată. Ne uităm în profunzime la dinamica acestui segment și suntem foarte selectivi în acest sens. De exemplu, numai în 2018 am scanat aproximativ 100 de start-up-uri care căutau finanțări de tip Seed și Serie A, dar am investit în cinci: SmartDreamers, FintechOS, TypingDNA, Sypher şi Paybilla. În ceea ce privește segmentul startup-urilor potrivite pentru finanțări de tip accelerare sau pre-seed, cifrele sunt și mai consistente, de ordinul a 500 de proiecte pe care le-am evaluat.Techcelerator, acceleratorul pe care noi îl susținem, a câștigat vizibilitate și recunoaștere în ecosistem, atrăgând de la un batch la altul un număr tot mai mare de aplicații“, ne-a declarat Dan Mihăescu, Partener Fondator GapMinder Venture Partners.

Dan Mihăescu, Partener Fondator GapMinder Venture Partners

“17 start-up-uri au finalizat primele două runde de dezvoltare accelerată a Techcelerator, beneficiind de investiții totale de 1 milion de euro din partea GapMinder Venture Partners. Alte 7 startup-uri au încheiat în această lună a treia rundă a programului Techcelerator și au primit câte o rundă de investiții de 50.000 euro/companie după ce au fost selectate dintre 185 de proiecte depuse inițial.”

O viziune în pas cu tehnologia

Odată cu imboldul financiar primit, cei doi tineri au acum și mai multe planuri pentru business-ul lor, și vor să reinventeze modul în care oamenii vând și cumpără electronice second-hand. “În următorii 3-4 ani de zile ne dorim să devenim una dintre soluțiile preferate ale românilor pentru acest lucru. Însă, pe termen scurt, în urmatorul an, ne dorim să atingem pragul de peste 6.000 de electronice vândute și 1.5 milioane de euro, valoarea inventarului vândut.

Credem că piața este mai mult decât pregătită pentru un astfel de marketplace care să le permită oamenilor să-și vândă electronicele pe care nu le mai folosesc într-un mod în care să nu piardă timp prețios în întâlniri și negocieri, dar și să-i ajute pe cei care doresc să achizitioneze electronice second-hand în siguranță”, mai spune George Moroianu.

Alin Luca și George Moroianu, Vetted.ro

“Credem cu tărie că singurul mod prin care vom putea împlini această viziune este acela de a construi un produs care să funcționeze în interesul clienților săi și care să uimească de fiecare dată prin calitatea sa.”