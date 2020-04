Restauratorii de telefoane

Criza generată de pandemia de coronavirus zdruncină din temelii mediul de business românesc și doar cei care au planuri bine puse la punct și resurse suficiente reușesc să se mențină pe piață. Dar mai sunt și cei care găsesc oportunitatea în momente de criză, venind cu noi idei și soluții.





Doi tineri francezi din România au decis să-și lanseze afacerea cu smartphone-uri recondiționate la începutul acestei luni. Nu sunt începători în ale businessului așa că, după ceva timp de investiții și muncă, au adus pe piața din România platforma online fenix.eco care comercializează telefoane inteligente recondiționate, modele din game superioare. “Acum 9 luni, am citit un articol interesant în presa franceză despre piața telefoanelor recondiționate. Apoi, am aprofundat research-ul și mi-am dat seama că se așteaptă ca piața globală a telefoanelor la mâna a doua să crească de la 27 miliarde de dolari, în 2019, până la 67 miliarde de dolari în 2023, potrivit IDC. Chiar dacă această piață este relativ nouă în Europa de Est, telefoanele recondiționate sunt o alegere populară în Europa de Vest. În Franța și Germania, acestea au constituit mai mult de 10% din piață, în 2019. Atunci, mi-am făcut repede calculele – aproape 5 milioane de smartphone-uri sunt vândute anual, în România. Astfel, dacă aș vrea să lansez o afacere cu telefoane recondiționate în România și piața ar deveni aproximativ la fel de mare ca aceea din Europa de Vest, pe termen lung, s-ar putea ca și eu să cuceresc 10% din piața locală, ceea ce echivalează cu 500.000 de telefoane vândute anual”, spune Grégoire Vigroux, cofondator al businessului. “Am apelat la Camera Franceză de Comerț și Industrie în România (CCIFER) pentru un studiu de piață pentru a evalua potențialul lansării unui magazin online pentru smartphone-uri recondiționate. Iar rezultatele studiului au fost foarte încurajatoare – potențialul pieței a fost confirmat”, adaugă acesta.



Au ales România

Grégoire Vigroux este antreprenor în serie și business-angel. A venit în România în anul 2006 și de atunci a investit în 12 startup-uri și a lansat cinci companii. Pe lângă alte afaceri, Vigroux este și fondatorul TELUS International Europe (fost CallPoint). În prezent, compania numără 5.000 de angajați în Bulgaria și România. Celălalt părinte al afacerii fenix.eco este Adrien Arnoux, un francez stabilit în România, fost manager la Amazon, în Franța. Adrien are 32 de ani și a venit în țara noastră în ianuarie 2019. A absolvit școli prestigioase de inginerie, precum Ecole Polytechnique și o bună parte din cariera sa a petrecut-o ocupându-se de lanțurile de aprovizionare, lucrând pentru Carrefour, L’Oreal și, cel mai recent, pentru Amazon, unde era responsabil pentru vânzările online. După 10 ani petrecuți în Paris, Adrien a ales să se mute în București, împreună cu familia sa.



200.000 de euro și 9 luni

“Să lansezi o nouă afacere e ca și cum ai avea un copil – e mai bine s-o faci cu un partener”, spune Grégoire Vigroux. Iar colaborarea cu Adrien Arnoux este extrem de importantă, experiența sa fiind unică pentru fenix.eco, având în vedere că Amazon este unul dintre giganții din zona de comerț electronic din lume. “Ca și în cazul unei sarcini, de obicei, și eu am nevoie de 9 luni între timpul în care m-am gândit pentru prima dată la o nouă afacere și momentul în care o voi lansa. Fenix.eco nu a fost excepția. Pentru mine, lansarea unei noi companii este, într-o oarecare măsură, ca și cum ai avea un copil. Nu e niciodată momentul potrivit pentru asta, oamenii cred că e drăguț, dar te ține treaz noaptea și viitorul său devine o preocupare permanentă pentru tine”, declară antreprenorul. De la lansarea platfomei, pe 6 aprilie, peste un milion de români au aflat despre fenix.eco. “Feedback-ul pe care l-am primit de la primii noștri clienți și de la comunitatea de afaceri punctează două direcții: pe de-o parte, oamenii apreciază faptul că fenix.eco nu face rabat de la calitate și înregistrează economii de 50% din prețul unui telefon nou. Fenix.eco este perceput, astfel, drept un magazin online pentru cumpărători inteligenți, mai spune Vigroux.



Am încorporat principiile economiei circulare în modelul nostru de afaceri, ceea ce face ca soluția să fie și mai adecvată acestor vremuri dificile. din primul feedback pe care l-am primit, fenix.eco este perceput deja ca o opțiune atractivă pentru cei cărora le pasă de mediul înconjurător. Să nu uităm că producerea unui nou smartphone este un dezastru pentru planetă deoarece această operațiune necesită 13 tone de apă, va produce 55 kg de CO2 și pentru care este nevoie de 35 kg de materii prime

Grégoire Vigroux, cofondator Fenix.eco

Ambiția noastră pe termen lung este să cucerim 10% din această piață, ceea ce echivalează cu vânzarea a 500.000 de telefoane pe an. Acesta este planul nostru doar pentru România.

Grégoire Vigroux



Telefoane cu până la 50% mai ieftine

Pe platformă sunt disponibile acum peste 20 de modele de smartphone-uri recondiționate, modele Apple, Samsung și Huawei, nu mai vechi de 12-36 de luni. Înainte de a fi scoase la vânzare, telefoanele sunt curățate de toate datele utilizatorului anterior și recondiționate complet de către un expert certificat ISO. “Ca diferențiator pe piața din România, telefoanele fenix.eco oferă consumatorilor multe dintre beneficiile smartphone-urilor noi, incluzând experiența cumpărătorului, calitatea și garanția, toate la prețul unui model de mâna a doua. Toate telefoanele sunt vândute având o garanție de 12 luni. Cumpărătorii din România își primesc coletul între 24 și 48 de ore de când au plasat comanda pe www.fenix.eco. La fel ca telefonul recondiționat, cutia sigilată conține accesorii, inclusiv un nou cablu și un nou set de căști. Prețul mediu de vânzare a unui smartphone pe fenix.eco este de 330 de euro. În acest moment, site-ul nostru are la vânzare peste 20 de modele de smartphone-uri, excelent recondiționate, având un preț, în medie, cu 50% mai mic față de modelele noi”, adaugă antreprenorul.





Refurbished vs Second-Hand

Recondiționarea (refurbishing, în engleză) înseamnă aducerea unui smartphone utilizat la o stare optimă de funcționare, prin curățare, înlocuirea sau repararea unor componente majore dacă au probleme (ecranul sau bateria), actualizări de software și schimbări cosmetice pentru a îmbunătăți aspectul produsului. Un telefon refurbished este un telefon second-hand care a fost verificat și procesat de către experți tehnici autorizați, toate funcționalitățile sale au fost verificate, toate datele utilizării anterioare au fost șterse, sistemul de operare și toate aplicațiile au fost actualizate și i s-au făcut reparații.





TELEFON RECONDIȚIONAT VS SECOND-HAND



· Aspect și stare de funcționare

Telefonul refurbished este restaurat la cele mai bune condiții de funcționare înainte de a fi vândut.

Telefonul second-hand este vândut în starea în care este. Poate fi la fel de bun ca nou sau bun de aruncat.

· Garanție

Pentru un telefon refurbished vânzătorul oferă o perioadă de garanție în timpul căreia clientul poate rezolva orice problemă, inclusiv înlocuirea aparatului.

Pentru un telefon second-hand cumpărătorul este responsabil de eventuale reparații.