Românilor li s-a deschis apetitul. Business cu povești de soi

Producția românească de vin a scăzut în acest an la 4,9 milioane de hectolitri de vin, cu 4% mai puţin decât în 2018, potrivit estimărilor Organizaţiei Internaţionale a Vinului. Chiar și așa, România ocupă locul 5 în Europa la producția de vin și locul 13 în lume. Vinurile noastre se întorc în fiecare an cu medalii de aur și argint obținute la concursuri internaționale de mare anvergură, iar poveștile lor ajung să fie cunoscute acum prin intermediul unui business cu și despre vin.

După 12 ani în domeniul imobiliar, Mirela Mateescu a schimbat complet direcția atunci când a descoperit fascinanta lume a vinurilor. „Așa a fost să fie, în drumul meu să cunosc oameni care cumva m-au împins către vocația mea de acum: să povestesc despre vin. În timp ce eram încă angajată într-o poziție de management în cadrul unei corporații care închiriază birouri la cheie, am început să-mi ocup serile cu organizare de degustări de vin, inițial între prieteni și apoi, ușor- ușor, tot simțind nevoia de a împărtăși cu alți oameni dragul de vin, am început să organizez fel de fel de ateliere tematice pentru publicul larg: ateliere despre abc-ul degustării, despre vinuri spumante, despre vinuri din soiuri românești, soiuri internaționale, evenimente cu vin și asocieri culinare etc... Sinceră să fiu, nu mă vedeam, acum 3 ani, renunțând la jobul stabil ca să mă aventurez în antreprenoriat și totuși, când zilele se tot umpleau cu telefoane și cu e-mailuri cu mai mult vin decât «spațiu disponibil», «servicii incluse», «chirie lunară», «service charge» și «raport lunar de închiriere»... atunci a fost momentul în care mi-am zis: «hai să sărim în gol, să vedem ce iese!». Și nu regret deloc”.

Iniţierea în degustare

“Pasiunea s-a trezit în urma unui curs de inițiere în degustarea vinului organizat aici, în București, de prestigioasa instituție britanică WSET (Wine and Spirits Education Trust) de la Londra, prin colaboratorii săi din România. Curiozitatea însă a venit în urmă cu 7 ani (până atunci nu obișnuiam să beau alcool mai deloc), când stăteam la masa cu doi domni, unul recent întors din Toscana, Italia și altul din Champagne, Franța. Vorbeau despre baricuri, despre taninuri, aciditate, postgust, note de piele, scorțișoară și nu înțelegeam nimic. Inițial am căutat cursul pentru că doream să învăț acele noțiuni mimine despre vin. La un restaurant nu știam să comand un vin din meniu, nu înțelegeam de unde arome de ardei gras, de tei, mango sau vanilie în vin. Curiozitatea m-a împins să descopăr, iar după primul curs s-a deschis cutia Pandorei și de atunci deschisă a rămas: învăț și tot învăț, încerc să cunosc vinul și via văzute sub toate aspectele. Am continuat studiile WSET, mergând până la nivelul 3 pe care l-am urmat în sudul Franței, în Languedoc Rousillon, sub îndrumarea a doi Master of Wine. Apoi, am urmat la București un curs la Asociația Degustătorilor Autorizați din România, școala de somelieri WineTaste School, iar în prezent sunt studentă în anul I la masterul intitulat Tehnologii Performante, Management și Marketing Viti-vinicol, organizat de USAMVB. Unde mai pui că în ultimii 5 ani nu a existat vacanță fără să vizitez o cramă, două și am avut norocul să fac asta în câteva țări importante”, povestește Mirela Mateescu, fondatoarea VinOriunde.

Cursuri la distanță, pe WhatsApp

O idee care a prins foarte bine în rândul tinerilor sunt cursurile pe care Mirela Mateescu le organizează de la distanță. „De ce pe WhatsApp? Pentru că suntem mereu în mișcare, dar telefonul îl avem mereu la noi. Pentru că sunt mulți oameni cu agende extraordinar de pline, care se împart între o sumedenie de lucruri de făcut la birou, proiecte personale și familie, dar care își doresc să învețe sau să asculte despre vin. De regulă, degustările sunt la ore fixe, în restaurante și wine bar-uri. Dar poate nu ai predat tot la birou sau ești încă în ședință, sau poate nu ai găsit loc de parcare și ai ratat o bună bucată din eveniment. Sunt oameni care nu visează să lucreze în domeniu și nu vor o diplomă de specialist la final și nici nu își pot organiza timpul pentru a merge la un curs de 2-3 ori pe săptămână, la niște ore fixe timp de o lună sau două. Pentru ei și pentru pofta de a auzi despre vin am creat cursuri sub forma unor filmulețe și mesaje audio cărora «elevii» le dau play când au terminat ei cu toate angajamentele unei zile. O emisie durează în medie 15-20 minute. Sunt acele momente pentru ei, când își trag sufletul și beau un pahar de vin, respiră ușurați, se bucură de liniște și își încarcă bateriile pentru ziua următoare. Elevii primesc la început de curs-programă și lista cu vinurile pe care le vom degusta, astfel încât le pot achiziționa online, iar în seara în care primesc emisia video și cea audio despre un anumit soi de la o anumită cramă, în paharele lor se află același vin cu cel pe care îl degust eu în filmuleț”, explică fondatoarea VinOriunde. Clienții primesc cu poftă aceste lecții, mai spune aceasta. “E bucuria aromelor și mândria de a descoperi vinuri românești medaliate la concursuri internaționale! Sunt nespus de fericită când văd oamenii ascultând poveștile cu vin și mirosind paharul cu ochii închiși. Sunt foarte mândră când un «elev» de la cursurile mele online mă sună să îmi spună că a recunoscut un defect de dop și a anunțat ospătarul care i-a dat dreptate, sau când o «elevă» și-a impresionat colegii de birou comandând un vin roșu excelent, băut cu plăcere de toată lumea de la masă”.

Experienţa italiană

Antreprenoarea își găsește inspirația în tot ceea ce ține de industria vinului. Astfel poate împărtăși experiența celui mai scump vin degustat. „Am fost în Italia, în zona Veneto, anul trecut, la o crama unde de 200 de ani se face vin din tată în fiu. Am degustat acolo câțiva mililitri dintr-un vin din colecția familiei, o sticlă cu preț de listă de 4.000 de euro. Am gustat un pic din istoria lor și mi-a plăcut tare mult, mai ales povestea. Cred totuși că inspirația vine și din atât drag de vin ce am și din hotărârea de a împrieteni cât mai mulți oameni cu vinul”, mai povestește aceasta. Și am putea spune că românilor li s-a deschis apetitul. „Acum 5 ani, aveam în București 3-4 winebar-uri și un târg de vin, iar acum avem 3-4 târguri de vin în București, unele cu două ediții pe an și peste 15 winebar-uri cu degustări de marți până vineri. Eu am avut până acum, în cinci ediții de cursuri Povești cu Vin pe WhatsApp, 130 de elevi. Pe 1 decembrie încep înscrierile pentru cursul din ianuarie. Primesc aproape zilnic întrebări pe paginile de Facebook și Instagram dedicate VinOriunde despre când începe urmatorul curs. Deci, oamenii au adăugat și vinul la dezvoltarea lor personală, pe lângă public speaking și parenting”.

De la nebăutoare de alcool, 7 ani mai târziu, după ceva școală și multă pasiune, jurat în concursuri naționale de vin, curator de vin al casei de licitații Artmark, sunt dovada vie că gusturile se educă și vinul e capabil să cucerească iremediabil.

Mirela Mateescu, fondator VinOriunde

Visez cursuri cu cât mai mulți elevi dornici să cunoască vinul și îmi propun să încânt cât mai mulți străini cu degustările „Taste Romania”, să nu îmi scape picior de turist fără să fi încercat zacuscă, bulz, ciolan cu fasole, mici, sarmale și vinurile din soiurile noastre naționale, atent alese pentru o experiență românească de neuitat și mai ales de revenit.

Relaxare și cultură, la un pahar

Afacerea în care s-a aventurat Mirela Mateescu presupune evenimente cu și despre vin. Promovează consumul moderat al licorii și educă în același timp simțurile și gusturile participanților. „Învățăm despre soiuri românești sau internaționale, despre vinuri liniștite sau spumante, despre tipurile de pahare pe care le folosim, temperaturile optime de servire, asocieri culinare, cum cumpărăm un vin de la raft sau din meniul de restaurant, cum păstrăm o sticlă de vin primită cadou, învățăm despre cuvintele acelea pompoase din lexiconul specific (baric, taninuri, vin corpolent, aciditate, potențial de învechire, defect de dop etc). Atelierele pot fi un moment fain de petrecut în echipă sau cu clienții cărora le mulțumești pentru colaborare, iar în loc de un pix și o agendă, le oferi timpul tău și petreci alături de ei o după-amiază cu povești despre vin, învățând lucruri utile, chiar la tine la birou, în sala de meeting sau în oraș, într-un loc ales de client sau propus de mine”, mai spune antreprenoarea.

Vinuri românești de top

Deși țara noastră se clasează bine în topul European, pe locul 5, antreprenoarea este de părere că dacă toți factorii implicați ar pune umărul, vinul ne-ar putea deveni un brand de țară. „Avem vinuri frumoase, avem atât crame boutique de 2-3 hectare, dar avem și crama din Europa cu cele mai multe hectare deținute în același areal, avem crame artizanale, dar și crame moderne, cu tehnologie de ultimă oră. Avem oameni pasionați, avem soare și pământuri roditoare, avem soiuri românești cu acel quelque chose pe care nu îl au alte soiuri, avem vinificatori cu multă pasiune și poftă să scoată ce e mai bun din vița-de-vie pe care o îngrijesc zi de zi. Dar deși avem tradiție seculară în producția de vin, suntem la începuturile vinurilor, unde calitatea primează în detrimentul cantității, așa cum se întâmpla acum 3-4 decenii. Vinurile noastre se întorc în fiecare an cu medalii de aur și argint de la toate concursurile internaționale de mare anvergură”, mai spune Mirela Mateescu. Aceasta a investit până în prezent, peste 20.000 de euro în afacerea VinOriunde. Iar pentru că business-ul merge bine, plănuiește să investească în continuare în educație. A sa, a românilor, dar și a străinilor care ne vizitează țara.