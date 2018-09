Ryanair interzice accesul presei la adunarea generala!

Compania aeriana Ryanair a anuntat ca nici un jurnalist nu va fi autorizat sa asiste la adunarea generala a actionarilor sai de saptamana viitoare, pentru a nu stanjeni luarile de cuvant ale vorbitorilor.

De regula, presa poate urmari reuniunile anuale ale intreprinderilor cotate la Bursa, iar in cazul Ryanair, directorul general al transportatorului, Michael O'Leary, isi facuse un obicei de a raspunde, la final, intrebarilor ziaristilor. Acum insa nu va exista nici o conferinta de presa.

"Este o decizie menita sa permita actionarilor sa discute liber toate subiectele cu consiliul de administratie, fara ca discursurile sa fie denaturate din motive care nu tin de comunicare", a explicat compania intr-un comunicat.

Pe fondul nemultumirilor tot mai accentuate ale angajatilor sai din intreaga Europa, Ryanair s-a confruntat, in aceasta vara, cu cele mai importate greve de la infiintarea grupului, in urma cu 33 de ani. Anul trecut, adunarea generala a fost dominata de anularea a 2.000 de zboruri din cauza unor probleme tehnice, declansand furia personalului. Intrunirea a fost deschisa, iar O"Leary a participat la o lunga conferinta de presa.

Intre timp, compania a ajuns la un acord cu pilotii din Irlanda, in speranta ca intelegerea se va propaga, precum un bulgare de zapada, in intreaga Europa, dar personalul navigant din cinci tari a amenintat cu organizarea, la sfarsitul lunii septembrie, "a celei mai mari greve din istoria companiei", in cazul in care conditiile de munca nu se vor imbunatati.