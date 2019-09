S-au îndrăgostit de legume și fac profit din grădină

Românii se întorc în sate! Este o veste pe care mulți n-ar crede-o, ea este confirmată de Institutul Național de Statistică. Anual, peste 100.000 de români se mută din oraşele mari la sate, în timp ce numărul celor care migrează spre orașe scade. Mulţi dintre cei care aleg viața la țară renunţă şi la locul de muncă şi se reprofilează. Trăiesc din munca deloc ușoară a pământului, dar pun pe masă doar legume și fructe provenite din agricultura ecologică. Este exemplul dat de doi tineri cu joburi în București, care au lăsat corporațiile pentru a-și urma un vis, pe care l-au denumit Nasul Roșu.

Povestea Alinei și a lui Dan a început în urmă cu mai bine de 10 ani, când au decis să se mute la țară, la 25 km de Ploiești, într-un sătuc numit Palanca. “Mutarea nostră la țară s-a întâmplat dintr-o constrângere. Ne doream să locuim la casă, iar în Ploiești nu puteam face acest lucru la acel moment. Cum singura variantă era să ne mutăm la țară, acolo unde aveam teren de la bunicii mei, iar cu bugetul deținut să începem să construim, iată-ne în mijlocul unui proces anevoios pentru doi tineri care își iau viața în propriile mâini. Dan, soțul meu, s-a implicat foarte mult la construcția casei, pe când eu o aveam pe fiica mea, Ioana, care tocmai se născuse, așa că în primul an am sacrificat timpul petrecut împreună pentru a ne muta în căsuța noastră de la țară. Deși a plecat dintr-o necesitate, decizia de a locui la Palanca ne-a schimbat și conturat în cel mai frumos mod posibil destinul nostru atât ca individ, cât și ca familie. Așa am aflat că la capatul unui mare efort găsești acea recompensă și satisfacție”, povestește Alina Constantinescu, cofondatarea brandului Nasul Roșu. Iar recompensa avea să vină chiar din grădină.

“Ne-am construit o casă mică pe 7.000 metri pătrați, ceea ce era enorm la momentul respectiv, pentru că nu aveam nicio idee despre ceea ce va urma. Am început să creștem în grădină cele necesare pentru consumul nostru și ușor-ușor ne-a prins această pasiune de a cultiva legume diverse și diferite de ceea ce puteam găsi pe piață. Am început să căutam semințe noi, să experimentăm, să ne jucăm în timpul liber și am văzut primele rezultate. Atunci ne-am gândit, când produceam mai mult decât am fi putut consuma, ce-ar fi dacă am face o mică activitate din grădinărit și așa am început. În timpul liber mergeam la târguri prin București sau în diverse magazine unde să ne putem prezenta legumele”. Cu pași mărunți, dar siguri, Alina și Dan Constantinescu au reușit să-și deschidă un magazin online în 2017, unde au vândut cu succes legumele, livrând direct la ușa clienților. Cererile au fost atât de mari, încât livrările au continuat chiar și după ce au deschis un magazin în zona Floreasca din București, în martie 2018.

Hobby transformat în business

Pasiunile se întrețin cu bani din buzunar. Așa au făcut și cei doi antreprenori, care au investit în mica lor fermă banii proveniți din salarii, fără să apeleze la ajutoare de stat sau fonduri europene. “Legumicultura este o ramură grea a agriculturii, din cauza complexității în a lucra cu atâtea specii de plante și a imposibilității de a prevedea anumite condiții meteo, care îți pot da peste cap toate planurile. Cu toate acestea, este o muncă frumoasă, ce te recompensează chiar dacă pierderile pot fi mari, iar veniturile - modeste”, mai spune antreprenoarea. “Nu a fost ușor la început. De fapt, fiecare etapă a avut provocările ei. În prima fază a trebuit să construim încrederea oamenilor în noi și în brandul Nasul Roșu. Lucrăm în familie de la cel mai mic la cel mai mare. Avem doi copii care sunt implicați în diverse activități din fermă sau de la magazin. Dorim să le insuflăm copiilor noștri respectul față de muncă și față de resursele câștigate, asa cum și noi am fost învățați în familiile noastre.”

Epiceria Nasul Roșu

Magazinul de pe strada Cornescu nr. 12 este deschis de 3 ori pe săptămănă și, atunci îi trec pragul peste 100 de clienți pe zi. În restul zilelor se lucrează la fermă. “Interacționăm în magazin cu oameni educați, care își doresc să mănânce sănătos, gustos, proaspăt. Am format în jurul nostru o comunitate de apropiați și chiar prieteni. Îi revedem cu drag săptămână de săptămână. Pe acest principiu dorim să ne construim și pe mai departe businessul. Oaspeții noștri preferă produsele românești, însă nu spun «Nu» produselor de calitate din alte țări europene cu tradiție gastronomică. Atunci când vin la noi caută în special legume și fructe produse în ferma noastră. Pe lângă acestea, le oferim lactate și brânzeturi, mezeluri, carne proaspătă, pâine, conserve de legume și fructe, vin natural, dar și alte produse, toate de cea mai bună calitate, testate întâi de noi”, mai spune cofondatoarea brandului Nasul Roșu, care a devenit o platformă ce adună zeci de alţi mici antreprenori români. “La început, am căutat noi producători de încredere și încă o facem, însă acum ne caută și ei.” În portofoliul Nasul Roşu se găsesc, pe lângă produse româneşti, şi branduri specifice Italiei.

“Ne dorim foarte mult să lucrăm cu producători din România și se arată câțiva care, pe lângă un produs de calitate, trebuie să dovedească și seriozitate, constanță și perseverență. Nu există succes fără aceste elemente, indiferent de cât de bun este produsul tău”.

Alina Constantinescu

Clientul mulțumit, cel mai bun profit

Cifra de afaceri a brandului Nasul Roșu au depăsit un milion de lei anul trecut. “Nu avem un target financiar pentru 2019. Obiectivul nostru principal este ca oamenii care ne calcă pragul să fie fericiți și sănătoși, prin urmare să revină în Epicerie, ca noi să putem fi sustenabili ca fermă ecologică”, mai spune antreprenoarea. Acum la fermă și la magazin lucrează 11 angajați, dar în curând se vor alătura și alții. “În fermă se lucrează mult manual, fără să folosim pesticide și erbicide, fără multă mecanizare, prin urmare plantele au nevoie de multe mâini ca să fie îngrijite corespunzător”, susțineAlina. Asta face diferența dintre agricultura eco și cea convențională. “Trendul bio care, de fapt, este o parte din mișcarea mai amplă de a fi responsabili față de mediul în care trăim începe să fie reprezentativ și în România. Eu nu folosesc sintagma «natural» pentru că este o minciunică de marketing. Chiar și tomatele care țin două luni în frigider sunt naturale, căci nu sunt din plastic, prin urmare fugiți de produsele promovate ca natural! Consumați produse certificate ecologic, pentru că este singura cale prin care vă asigurați că cineva controlează strict cum sunt ele produse. La cele convenționale se poate face orice, oricât, oricând, pentru că nu le controlează cu adevărat nimeni”, conchide antreprenoarea.

“Un producător convențional nu riscă nimic dacă folosește pesticide, fungicide, erbicide peste limita admisă sau apelează la substanțe neomologate. Acestea sunt disponibile în fitofarmacii fără niciun fel de control asupra dozelor, combinațiilor folosite sau timpului de așteptare”, mai spune Alina Constantinescu.

Un nou concept pentru sănătate

Pe viitor, Alina și Dan vor să perfecționeze procesul de producție în fermă astfel încât să reușească să ofere legume și verdețuri aproape tot timpul anului. ”Vrem să stabilizăm și să optimizăm ceea ce deja am creat până acum. Vrem să încercăm soiuri noi de legume și verdețuri. Ne dorim ca echipa să se sudeze și mai bine, să poată funcționa cu un grad de autonomie și mai mare și, în final, să ne bucurăm cu toții de roadele muncii de până acum. În 2020 ne-am propus să lucrăm la crearea unui alt concept care vizează o viață sănătoasă, o idee complementară brandului nostru”, dezvăluie antreprenoarea.

“Mersul înainte cu capul sus este singurul mod în care poți face ceva în viață și, mai ales, poți lăsa urmașilor tăi o activitate pe care ei să o ducă mai departe. Poate că vom vedea și la noi afaceri mici, dar sustenabile, care cresc odată cu schimbarea de generații.”

Alina Constantinescu