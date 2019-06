Şeful Renault: Nu intenţionăm să ne reducem participaţia deţinută la Nissan

Reducerea participaţiei în partenerul de alianţă Nissan nu este pe agenda Renault, a afirmat directorul general al producătorului auto francez, Thierry Bollore, după lansarea globală a modelului Triber, la New Delhi, transmite Reuters.



Renault şi Fiat Chrysler (FCA) vor să resusciteze planul lor de fuziune şi caută să-şi asigure aprobarea Nissan, a anunţat luna aceasta Reuters.



Unul dintre motivele eşuării fuziunii a fost solicitarea Nissan ca Renault să-şi reducă semnificativ participaţia sa de 43,4% în producătorul auto nipon, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.



"Această reducere nu este pe agenda noastră", le-a declarat jurnaliştilor Bollore, când a fost întrebat dacă Renault îşi reduce participaţia deţinută la Nissan pentru a ajunge la un acord cu FCA.



"Pentru noi este atât de important încât ne îmbunătăţim alianţa în mod continuu, nu doar acum, ci şi în viitor", a explicat directorul general al producătorului auto francez.



Acesta a precizat că partenerii de alianţă intenţionează să se întâlnească în iulie iar discuţiile vor fi "importante".



Şi preşedintele francez Emmanuel Macron va discuta săptămâna viitoare cu premierul nipon Shinzo Abe despre situaţia alianţei Renault - Nissan, a anunţat miercuri un oficial de la Palatul Elysee.



Statul francez este cel mai mare acţionar al Renault, cu o participaţie de 15%.



"Vor fi cu certitudine discuţii în timpul întâlnirii cu premierul nipon Shinzo Abe privind relaţia dintre Renault şi Nissan. Va fi o oportunitate pentru Emmanuel Macron să reafirme ataşamentul solid al Franţei faţă de alianţa Renault - Nissan, un ataşament care a fost din nou subliniat în timpul recentelor convorbiri care au avut loc cu Fiat", a adăugat oficialul francez.



Acesta a dat asigurări că Macron nu intenţionează să discute cu Abe despre Fiat.



Renault şi Nissan au un parteneriat din anul 1999, în care Renault deţine 44,3% din acţiunile Nissan, în timp ce Nissan controlează un pachet de 15% din acţiunile Renault, dar nu are drept de vot la grupul francez. Alianţa Renault-Nissan a fost extinsă în 2016 prin includerea Mitsubishi.



Recent, Nissan a respins propunerea de fuziune din partea Renault.



În prezent, alianţa regrupează zece mărci de automobile (printre care Dacia, Lada, Samsung Motors, Alpine, Infiniti, Datsun etc.) cu 470.000 de salariaţi şi 122 de uzine pe toate continentele.

AGERPRES