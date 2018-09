Societe Generale crede ca va plati sanctiuni de 1,2 miliarde euro

Picasa 2.7





Banca franceza Societe Generale a anuntat ca dispune de 1,2 miliarde de euro pentru rezolvarea unui litigiu cu autoritatile americane, care ii reproseaza tranzactii mai vechi ce implica tari supuse sanctiunilor economice ale Washingtonului, in special Iran.

"In aceasta faza, Societe Generale crede ca acesta va fi totalul amenzilor in dosarul sanctiunilor americane, suma care va fi acoperita aproape in totalitate de provizioanele pentru riscurile legate de acest dosar, pe care banca spera sa il inchida in saptamanile care urmeaza", a explicat institutia intr-un comunicat.

Documentul noteaza, de asemenea, ca se intra intr-o "faza de discutii mai active" cu diversele autoritati americane care se ocupa de vechile sale tranzactii litigioase. In iunie, banca a scapat de doua alte litigii care dateaza de mai multi ani si care vizau suspiciuni de coruptie cu fondul suveran libian si manipularea dobanzii interbancare Libor.

Atunci, pentru a-si rezolva problemele, SocGen a platit 1,34 miliarde de dolari (1,15 miliarde euro), potrivit justitiei americane. Printre altele, dosarul libian a costat deja institutia aproape un miliard de euro in 2017, faptele din acest caz datand din perioada 2007-2009.