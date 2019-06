Sondaj AmCham: Investitorii, nemulţumiţi de lipsa infrastructurii de transport

Cea mai mare parte a mediului de afaceri din România (94%) consideră că lipsa infrastructurii de transport reprezintă un impediment major în dezvoltarea economică a ţării, în timp ce două treimi dintre cei chestionaţi (66%) fac referire la lipsa politicilor şi programelor de investiţii publice, reiese din rezultatele unui sondaj de Camera de Comerţ Americană în România (AmCham România), prezentate joi într-o conferinţă de presă de Ionuţ Simion, preşedintele organizaţiei.

Conform datelor centralizate, în privinţa planurilor investiţionale ale mediului de business, răspunsurile celor 120 de companii membre AmCham România au arătat că acestea denotă prudenţă pentru anul 2019. Astfel, cele mai multe organizaţii preconizează, în acest an, investiţii de până la un milion de euro, deciziile în acest sens fiind puternic condiţionate de stabilitatea politică, de investiţiile în infrastructură şi de creşterea performanţei din administraţia publică.

"Anul 2018 din punct de vedere al performanţelor a fost un an bun şi foarte bun pentru majoritate companiilor care activează în România. Doar 4% dintre companiilor chestionate au spus că anul 2018 nu a fost un an bun. 79% dintre ei spun că veniturile au crescut. Este un rezultat îmbucurător care ne dă motive de optimism, dar există şi o serie de cauze care, prin prisma mediului politic, au fost puse în evidenţă. Pentru anul 2019, mediul de afaceri se declară optimist, şi în continuare se menţine trendul de creştere a veniturilor şi a numărului de angajaţi. Pe de altă parte, la nivel investiţional, companiile se declară mai prudente şi preconizează să aloce sume mai mici, de până la un milion de euro", a declarat Simion.

Cercetarea AmCham arată, totodată, că printre cele mai apreciate condiţii de piaţă care au contribuit la performanţa raportată de companii sunt calitatea infrastructurii digitale (52%), a capitalului uman (50%) şi nivelul de impozitare a companiilor (41%). La polul opus, sunt considerate precare: calitatea infrastructurii de transport (94%), lipsa politicilor şi programelor de investiţii publice (66%) şi stabilitatea macroeconomică (59%).

Potrivit sondajului, principalele trei măsuri pe care respondenţii le văd necesare pentru îmbunătăţirea semnificativă a cadrului investiţional şi a competitivităţii economice a României sunt: revizuirea calităţii cheltuielilor publice şi canalizarea acestora către investiţii (64%), creşterea absorbţiei fondurilor Europene (55%) şi investiţiile în infrastructură (51%).

De asemenea, în topul celor mai apreciate avantaje se află potenţialul de creştere, cu 87% dintre companiile intervievate, urmat de calitatea României de membru al Uniunii Europene (UE) - cu 78%, respectiv calitatea capitalului uman (53%).

În acelaşi timp, la întrebarea "Cum apreciaţi nivelul investiţional din România?", 33% dintre oficialii companiilor chestionate au afirmat că este bun, alţi 33% că este precar, iar 30% s-au declarat neutri.

Principalele trei măsuri care trebuie adoptate pentru a îmbunătăţi mediul de afaceri din România sunt, conform analizei AmCham, accesarea fondurilor europene (în viziune a 55% dintre respondenţi) şi investiţiile în infrastructură (53%).

"Revizuirea cheltuielilor publice şi canalizarea acestora către investiţii. Până în anul 2016, nivelul cheltuielilor publice de investiţii depăşea 5% din PIB. După acel an, investiţiile au scăzut sub sub 5% din PIB, apropiindu-se periculos de 4%, ceea ce va duce şi la decelerare a creşterii economice", a menţionat preşedintele AmCham.

AmCham Romania va continua să aducă în atenţia decidenţilor priorităţile şi recomandările comunităţii de afaceri pe care o reprezintă în scopul îmbunătă?irii climatului investi?ional ?i a politicilor publice cu impact în economie.

Sondajul a fost realizat în perioada 17 mai - 17 iunie 2019 şi a acoperit un eşantion de 120 de companii din totalul celor 430 de companii membre ale AmCham România. Din totalul companiilor chestionate, 68% au o cifră de afaceri anuală de peste 5 milioane de dolari, iar aproape o treime (32%) au afaceri de sub 5 milioane de dolari. De asemenea, 57% dintre companii sunt din industrie - IT, Sănătate, Automotive, FMGC, Banking şi Servicii Financiare, în timp ce 34% reprezintă sectorul serviciilor - consultanţă, servicii profesionale, avocatură.

Camera de Comerţ Americană în România este, de 25 de ani, printre cele mai reprezentative asociaţii ale comunităţii de afaceri din ţară, fiind recunoscută drept un promotor al dialogului public-privat pe teme ce privesc mediul de afaceri, politicile publice cu impact asupra economiei, competitivitatea României sau dinamica relaţiilor comerciale între SUA şi România.

AGERPRES