SPREZZA, brandul vedetelor, un business de familie

Industria croitoriei pe comandă are o lungă tradiție în România, fiind opțiunea originară și cartea de vizită a domnilor. Deși ținutele realizate în serie sunt mult mai la îndemâna bărbaților, în ultimii ani interesul pentru producția pe comandă și bespoke a renăscut prin afaceri dezvoltate de tineri pasionați de arta vestimentară masculină. Pasiunile din copilărie pot schimba parcursul profesional al adulților și pot aduce împlinirea și chiar succesul. Așa s-a întâmplat și în cazul lui Dragoș Săndulache care, după 13 ani de muncă în industria media, a schimbat macazul către cea fashion.

“De când mă știu am avut un respect pentru costum. Îmi place să port costum, adaptat ocaziei. Încă de când lucram în televiziune, eram foarte atent la ținuta mea, iar prietenii și colegii îmi cereau sfaturi vestimentare. Am vrut să trec la sfaturi avizate, așa că am început cu un curs de croitorie. Mi-am dorit mult să pot să-mi fac singur un costum de la zero. Apoi am aprofundat cu un curs de design vestimentar și am început afacerea SPREZZA by Dragoș Săndulache”, spune tânărul antreprenor. De mai bine de doi ani, Dragoș creează alături de maeștri croitori ținute-unicat pentru bărbați. “Ideea o aveam de mult timp în minte, în România există foarte puțini care fac costume bespoke, suntem 7 în toată țara, iar faptul că noi facem absolut orice model, personalizat de la zero, ne-a garantat succesul. Tot ce am făcut înainte a fost ca un traseu spre construirea acestei afaceri, care ne-a adus atâtea împliniri. Am lucrat în media și eu si soția mea, iar asta ne-a asigurat 50% din succesul brandului. Relațiile pe care le-am avut, marketingul soției mele, faptul că eu am facut SEO, reușind să pun brandul pe primul loc în căutările Google. Toate cunoștințele acumulate au ajutat foarte mult. Restul de 50% reprezintă calitatea oferită și respectul cu care tratăm fiecare client în parte”.

Un nou concept: eleganță fără efort

După ce a obținut diploma în design vestimentar și croitorie, Dragoș a lansat pe piața românească de fashion masculin, un nou stil vestimentar, Sprezzatura. Un termen ce datează din secolul XVI, când, într-o carte de bune maniere și etichetă, contele italian Baldassare Castiglione scria: ”O singură regulă valorează mai mult decât orice spune sau face omul și aceea e să evităm cu orice preț afectarea ca și cum ar fi o stâncă ascuțită. Și, pentru a folosi un cuvânt nou, să practicăm în tot ce facem o anumită nonșalanță (sprezzatura) care arată că tot ce facem sau spunem e făcut fără efort și aproape fără să ne gândim.” Sprezzatura nu înseamnă lipsa efortului, ci mascarea lui, topirea lui în calm și în impresia că totul a fost ușor și natural. “Suntem singurii din România care facem bespoke orice model de costum ales de către client și orice model de pantofi și le personalizăm până la cele mai mici detalii. Folosim numai materiale de calitate, din Italia și Anglia. Majoritatea fuge de astfel de croitorie pentru că e mai rentabil să faci costume în serie sau pantofi după modele deja existente în portofoliu. La fiecare costum și model de pantofi noi faci un tipar, se pierde mai mult timp, sunt costuri mai mari. Noi nu vrem să ne îmbogățim peste noapte și nu căutăm să ne punem un adaos uriaș, ci să oferim într-adevăr ceva ce nu mai există pe piață, iar SPREZZA by Dragoș Săndulache a fost primit cu bucurie și curiozitate de către gentlemeni”, mărturisește antreprenorul.

Pentru a începe businessul, Dragoș și soția sa, Anisa, au investit 10.000 de euro. Nu au apelat la nicio finanțare. Au achiziționat treptat aparatura, iar recent au contractat un credit pe 7 ani pentru casa în care se află atelierul. Pentru acest an, cei doi estimează o cifră de afaceri de 180.000 de euro.

Cât costă unicitatea

Domnii care vor să arate impecabil într-o ținută unică știu deja ce au de făcut.

Zeci de persoane publice și-au cumpărat ținute de la Dragoș Săndulache. Printre ele se numără Cezar Ouatu, Bogdan Vlădău, Meme Stoica, Nicolae Dică, Cătălin Moroșanu, Valentin Sanfira, Dinu Maxer, Marius Elisei, Florin Vasilică și recent Gigi Becali. Procedeul e simplu. “Clientul își alege modelul dintr-un catalog propus de noi, dar cu adaptări pentru rever, material, culoare, nasturi. Nu avem stoc, așa că eu împreună cu clientul alegem un model în funcție de dorințele lui. Fiecare costum e unicat. Colaborăm cu branduri de lux din Italia sau Anglia, precum: Loro Piana, Ermenegildo Zegna, Carnet, Lanificio F.lli Cerruti, Holland & Sherry, Vitale Barberis Canonico. Le comandăm pentru fiecare persoană în parte, după ce clientul își alege materialul din catalog”, mai spune antreprenorul.

Prețul unei ținute bărbătești bespoke, făcută de la zero (costum din 3 piese, cămașă, pantofi și accesorii) pornește de la 6.500 lei și poate ajunge și la 6.000 euro, în funcție de materialul ales de client. “Am avut și clienți care au cerut costum cu fir de aur și cristale Swarovski.” În funcție de aglomerația din atelierul de croitorie, o ținută poate fi gata în 4-6 săptămâni, dar se poate lucra și la urgență, caz în care un costum se poate realiza în doar câteva zile.

Ținute unice pentru “ziua cea mare”

Bărbații români acordă o atenție tot mai mare felului în care se prezintă, prin stil și ținută. Iar asta a început să e observe și în atelierul SPREZZA. “Suntem nișați! Dar am avut surpriza să nu fim chiar așa de nișați cum ne-am imaginat la începutul afacerii. Vin la noi, în special miri, pentru costume de ceremonie personalizate total și făcute de la zero, pe măsurile exacte. Dar nu doar cei cu venituri exorbitante, așa cum ne așteptam. Sunt bărbați dispuși să poarte cel puțin o dată în viață un costum cu totul și cu totul special. Sunt cei care știu să facă diferența între un costum de serie, ready-to-wear, adică cel pe care îl iei de pe raft și pleci cu el așa, made-to-measure, la care poți să faci modificări, și bespoke, făcut de la zero, exact pe măsurile clientului, cum facem noi. Suntem aleși de persoane cu vârste de la 14 la 82 de ani, cel mai în vârstă client pe care l-am avut. Marea surpriză a fost să vedem cât de mult se implică și femeile în alegerea unei ținute ideale pentru viitorul soț. Ele caută pe internet cele mai bune variante, iar cei mai mulți bărbați vin în showroomul nostru însoțiți de iubite. Și de multe ori iubitele vin singure pentru prima ședință de consiliere”, povestește Dragoș Săndulache.

“Produsul final cu care pleacă un client trebuie să fie perfect. Imaginati-vă că cineva plătește o sumă foarte mare de bani pentru ținuta lui și vine cu încredere la noi. Asteptările sunt uriașe. E ca și când și-ar cumpăra o mașină. Orice ață nelalocul ei ne poate strica imaginea. De aici review-urile proaste, iar clientul este ca și pierdut. Noi căutăm să-i fidelizăm pe termen lung și punem suflet în fiecare ținută pe care o creăm.”

În atelierul din Strada Muzelor, nr. 12, din sectorul 4, lucrează cinci croitori și un pantofar. “I-am găsit foarte greu și sunt foarte importanți în afacerea noastră. Ne străduim să-i stimulăm ca să rămână la noi, pentru că maeștrii croitori sunt pe cale de dispariție”, spune Dragoș.

Am început într-o încăpere de 12 mp, cu o mașină de cusut și cu pasiunea mea imensă pentru haine și dorința de a avea o afacere de familie.

Dragoș Săndulache, antreprenor

Un vis fără business plan

Businessul este crecut în familie pentru că Dragoș, și soția sa, Anisa, spun că vor să construiască pentru un viitor mai bun. “SPREZZA by Dragoș Săndulache face parte din familia noastră. Eu și soția mea vorbim foarte mult despre afacere, fără să ni se pară că este un lucru stresant. Rezolvăm totul împreună și ne consultăm în orice. Eu am mai mult curaj, soția mea nu se aruncă cu capul înainte și ăsta e un lucru bun, pentru că ne completăm. Planurile și speranțele noastre nu le-am pus într-un business plan, deși pare ușor neprofesionist. Visăm să construim ceva pe termen lung pentru o viață cât mai bună pentru noi și copiii noștri. Nu vrem să ne dezvoltăm prea mult pentru că asta înseamnă stres și timp departe de familie. Fetița noastră de 1 an petrece mult timp în atelier, iar eu, fiind șeful timpului meu, dau oricând o fugă acasă atunci când mi se face dor”, povestește Dragoș.

În curând însă, businessul va trece la alt nivel. “În primăvară vrem să ridicăm etajul și mansarda la casa SPREZZA by Dragoș Săndulache pentru a locui acolo cu soția și fetița. O să fie mai bine și pentru afacere, și pentru familie. O să deschidem o fabrică, unde să facem și produse de serie, pentru un alt segment de piață. Până atunci continuăm să ne străduim să facem cât se poate de bine ceea ce ne place atât de mult: să îmbrăcăm oameni care apreciază calitatea.”