România încă se află la coada clasamentului European în privința igienei orale și a consumului de pastă de dinți. În continuare, foarte mulți români nu au acces la servicii stomatologice, iar asta se întâmplă din cauza lipsei banilor, a educației, dar și a faptului că, în mediul rural, cabinetele dentare sunt o raritate. Puțini sunt medicii stomatologi care au decis să se dedice îngrijirii celor de la sate, ducând adevărate campanii de informare și educare în privința sănătății orale.

Violeta Alecu, medic stomatolog cu peste 12 ani de experiență, și-a dat seama încă de pe băncile facultății că oamenii din comunitățile rurale au mare nevoie de îndrumare și tratament. Așa că, după terminarea studiilor, i-a fost clar ce avea să facă. “Ȋncă din facultate, părinții mei mi-au spus că dacă termin cu note mari, mă vor ajuta să ȋmi deschid un cabinet ȋn Răcari, județul Dâmbovița, localitatea mea natală. Vă dați seama că acesta este visul oricărui student la stomatologie, așa că am fost și mai motivată să ȋnvăț și să fac multă practică, să fiu pregătită să mă ocup de propriii mei pacienți. Dar să nu vă imaginați că a fost totul ușor după aceea, dimpotrivă. Țin minte că ȋn primele șase luni aveam câte doi pacienți pe zi. Eram foarte tânără și oamenii nu aveau ȋncredere ȋntr-un medic care abia terminase facultatea. Fiind ȋntr-o localitate mică, unde mai toată lumea se știe și vecinii vorbesc despre orice, pacienții mei au povestit despre problemele pe care i-am ajutat să și le rezolve, despre faptul că am avut răbdare cu ei și le-am explicat fiecare pas. Abia după aceea și-au făcut și alții curaj să vină la cabinet”, povestește Violeta Alecu. Cabinetul din Răcari a fost deschis în anul 2008, iar un an mai târziu VioDent inaugura un nou centru în localitatea Băleni, tot în județul Dâmbovița. Apoi, în 2011, a fost deschis încă un cabinet, în Chitila.â





Tratament cu plata “pe caiet”

Deși intuise nevoile oamenilor din mediul rural, care erau nevoiți să meargă în cel mai apropiat oraș dacă aveau vreo urgență stomatologică, Violeta Alecu și-a dat seama că a făcut cea mai bună alegere în momentul în care a deschis cel de-al doilea cabinet VioDent, în Băleni. “Am căutat un spațiu din poartă ȋn poartă, vă dați seama că nu există agenți imobiliari ȋn sat, am făcut două credite pentru aparatura și amenajarea cabinetului. A fost un risc mare pe care mi l-am asumat. Dar, chiar ȋn prima zi ȋn care am deschis cabinetul s-a format o coadă afară de zeci de persoane. Nu-mi venea să cred. Ȋn primul an am avut peste 20 de pacienți pe zi, lucram de la prânz până noaptea, la 10, 11. Și nu era vorba de bani, eram impresionată de problemele lor, unele foarte grave. Imaginați-vă că am avut pacienți de peste 60 de ani care veneau pentru prima dată ȋn viața lor la stomatolog. Unii aproape nu mai aveau dinți naturali și trebuia să le explic ce ȋnseamnă implanturile sau protezele și să ȋi conving să ȋși pună. Chiar dacă nu am avut și nu am nici acum prețuri mari, pentru mulți, o proteză tot era un mare efort financiar. Așa că le făceam tot felul de reduceri, ȋi lăsam să plătească așa cum puteau ei, ȋn rate, lucram “pe caiet”, cum se spune la țară, doar ca să ȋi ȋncurajez să ȋși rezolve problemele. Și ȋncă fac asta atunci când văd pacienți aflați ȋn dificultate”, mai spune medicul stomatolog. Până acum, Violeta Alecu a investit în jur de 50.000 de euro în cabinetele sale dentare. “Cifra de afaceri pe 2019 a fost de 373.812 de lei net, iar pentru 2020 estimez că va fi spre 450.000 de lei. Ȋnsă trebuie să vedem ce se va mai ȋntâmpla anul acesta, având ȋn vedere că se tot vorbește despre o nouă stare de urgență pe fondul creșterii cazurilor de coronavirus.”





Tarife păstrate ani buni

Deși acum are 12 ani de experiență, Violeta Alecu a păstrat tarifele din cabinetele sale accesibile, astfel ȋncât toată lumea să și le permită. Datorită prețurilor mai mici, dar și a faptului că este un medic empatic și răbdător, la cabinetele ei vin tot mai mulți pacienți, unii chiar din București. “Unii oameni nici nu intrau ȋn cabinet, veneau la ușă, să stea puțin de vorbă cu mine, să mă testeze, cumva. Ȋmi spuneau așa, pe scurt, ce probleme au și ȋmi puneau tot felul de ȋntrebări – cum ȋi pot ajuta, ce le fac efectiv, dacă o să ȋi doară, cât ȋi costă etc. Uneori ȋi convingeam după 10-15 minute să intre ȋn cabinet și să mă lase să ȋi consult. Alteori mergeau acasă, se mai gândeau și reveneau a doua zi. Aveau impresia că dacă se așază pe scaun și mă uit la dinții lor o să le cer imediat și bani, de aceea, ȋn toate cabinetele VioDent, consultul inițial, precum și controalele periodice au fost și vor rămâne mereu gratuite.” Însă, partea cea mai grea este legată de educație, spune Violeta Alecu. “ Le explic unor pacienți care au peste 20 de ani de ce, cum și când trebuie să se spele pe dinți. Uneori ajung la mine ȋn cabinet cu dintele natural total compromis și trebuie să le fac extracție. Și e păcat să se ȋntâmplă asta la oameni tineri.”





Violeta Alecu, fondator VioDent



“Mulți au probleme grave pe care le puteau preveni dacă respectau niște reguli minime de igienă. Cel mai important este să ai răbdare și să le vorbești oamenilor ȋn termeni simpli, să le explici un lucru chiar și de mai multe ori. Dacă te văd și te simt că ești sincer cu ei și că vrei doar să ȋi ajuți, atunci au ȋncredere să te lase să ȋi tratezi.”





Planuri de dezvoltare cu finanțare europeană

Violeta Alecu are planuri mari pentru extinderea businessului său. Vrea ca până la finalul anului să deschidă, tot ȋn Chitila, o clinică mare, care să includă și un cabinet de ginecologic, unde speră să vină cât mai multe tinere din zonele limitrofe, care nu acces la astfel de servicii ȋn localitățile lor. “Am cumpărat o clădire ȋn Chitila, unde, ȋn primă fază, voi face o clinică de stomatologie, modernă, dotată cu cea mai nouă aparatură medicală. Iar ȋn a doua fază va fi și un cabinet de ginecologie. Stomatologia va fi deschisă, sper eu, ȋn primăvara lui 2021, iar ginecologia, undeva ȋn toamnă. Vorbim despre o investiție undeva la 100.000 de euro, de aceea am ȋmpărțit ȋn două etape. Mai am ȋn plan să deschid o clinică și la Băleni, stomatologie plus cabinet de medicină generală, dar aici nu vă pot da un termen foarte precis. Deocamdată sunt ȋn discuții pentru concesionarea unui spațiu, apoi vreau să aplic pentru finanțare europeană, pentru aparatură și amenajare”, spune aceasta. Mai este însă problema forței de muncă. Acum are 3 angajați, însă mai mare nevoie de cel puțin doi medici și o asistentă.

Pandemia și-a pus amprenta

Criza sanitară s-a simțit și în cabinetele VioDent, înregistrând pierderi financiare importante ȋn cele două luni de stare de urgență. “Nici nu am stat să fac un calcul exact, nu cred că mai are importanță. Din punct de vedere uman sau ca medic, trebuie să vă spun că m-a speriat această pandemie. Mi-a fost teamă pentru pacienții mei, pentru mine, pentru echipa mea. Ȋn special la ȋnceput, când nu existau informații despre acest virus, nu prea știam cum să ne protejăm, la un moment dat nu mai erau echipamente de protecție pe stoc la furnizori. Cabinetele VioDent au fost ȋnchise ȋn cele două luni de stare de urgență, unii pacienți mă sunau că aveau dureri, nu știau ce să facă, eu nu ȋi puteam consulta. A fost o perioadă plină de provocări și am avut momente ȋn care m-am simțit neputincioasă. Dar m-am mobilizat, am investit mult ȋn tot ce ȋnseamnă prevenție și protecție ȋmpotriva acestui virus și lucrăm acum ȋn condiții cât se poate de sigure pentru toată lumea”, mai spune medicul stomatolog.





Trebuie găsită o formulă prin care medicii stomatologi să meargă ȋn zonele rurale, ȋn școli, la elevii mici, de 6-7 ani, să le vorbească despre regulile de bază ale igienei orale. Apoi trebuie mers și la părinții acestora, să le explice și lor de ce e important să aibă grijă de sănătatea dentară. Degeaba le explicăm noi pacienților ȋn cabinet, este prea puțin, trebuie să avem o strategie națională pentru a rezolva această problemă.

Este foarte greu să găsești angajați buni. Tinerii nu sunt atrași de muncă, nu sunt implicați, vor să lucreze puțin și să câștige mulți bani. Sunt superficiali, nu au răbdare cu pacienții. Cei care au o altă mentalitate, care sunt dispuși să investească timp și energie pentru a-și construi o carieră, pleacă ȋn străinătate.



