Streaming-ul, câștigător în pandemie

Pandemia a transformat online-ul într-un „must have” al zilelor noastre. Întâlniri, discuții, ședințe, muncă, distracție. Totul s-a mutat, practic, în lumea virtuală. Afacerile care nu „se vedeau” în online au avut de suferit, însă cele care au simțit potențialul momentului au trecut la treabă. Lockdown-ul impus de noul coronavirus a dezvăluit oportunități de dezvoltare pentru multe domenii și industrii aflate încă la început de drum în România. Una dintre ele este streaming-ul. Conferințele, festivalurile și evenimentele s-au mutat rapid în online, iar companiile de profil s-au reorganizat pentru a oferi sprijin tehnic de calitate.





Anul 2020 a început puternic pentru industria platformelor de live streaming. Cât timp oamenii au stat în case, platformele de profil s-au întrecut în performanțe. Dar impactul pandemiei nu a fost tocmai ușor de suportat, povestește Adrian Cristea, fondator NETv, unul dintre pionierii streamingului românesc încă de acum mai bine de 10 ani. „Apariția pandemiei a avut pentru noi efectul unui ștecher scos din priză: totul s-a oprit. A urmat o scurtă perioadă de panică, după care a trebuit să hotărâm dacă închidem tot sau încercăm să ne reinventăm. Noi ne-am încăpățânat să căutăm modalități de a merge mai departe. Ideea era de a face ceea ce știam să facem, dar respectând condițiile impuse de pandemie, iar la acel moment ele spuneau izolare totală”, afirmă Adrian.

Au urmat zece zile de încercări și testari, iar soluția rezultată s-a dovedit de succes. „Într-un final, am ieșit cu sistemul #NetEvent care permite să facem și să transmitem live pe internet (sau să înregistrăm) emisiuni de carantină. Asta înseamnă că absolut toți cei implicați, atât gazda, invitații, cât și regizorul să se afle în siguranța propriei case, dar să se regăsească toți pe ecran, într-o emisiune îmbogățită cu grafică și de calitate broadcast. Ne-am bucurat să găsim companii care au înțeles că momentul cerea nu să reducă, ci să amplifice comunicarea și sistemul a intrat rapid în producție. Acum avem clienți care de două luni și jumătate au emsiuni săptămânale realizate prin acest sistem.

După prima relaxare a carantinei, când diferitele echipe de producție s-au putut reuni, ne-am reorientat și noi în funcție de noile condiții stipulate de legislație și am intrat în zona concertelor sau conferințelor fără public. Aici, cu ajutorul unor parteneri, putem asigura transmisia live pe internet în sistem pay-per-view, adică se poate urmări evenimentul doar în urma cumpărarii unei parole de acces. Este o metodă prin care, chiar în condițiile date, se poate face monetizarea unui act artistic sau de informare. Iar după ultimele schimbări, care limitează și ele numărul spectatorilor prezenți, transmisiunile live online pot multiplica audiența fiecărui eveniment”, spune Adrian Cristea. Pandemia a suspendat planurile și contractele inițiale ale companiei, care prevedea o creștere cu 20% a cifrei de afaceri pentru acest an, după avansul de 10% din 2019 (250.000 euro). „Partea bună este că există un singur angajat permanent, iar în rest lucrăm cu colaboratori pe proiect, astfel încât impactul din acest punct de vedere (salariile angajaților în contextul reorganizării activității) a fost minim, ceea ce ne-a permis să mergem mai departe”, adaugă antreprenorul.





Mutarea care a fost câștigătoare

Drumul profesional pe care l-a parcurs antreprenorul l-a dus parcă mai repede spre ceea ce astăzi numim normalitate. „Prima mare pasiune au fost computerele, sunt absolvent de Automatică. Din păcate, sistemul la proiectarea căruia participam ar fi trebuit să aibă omologare pe... 22 decembrie 1989. N-a mai apucat. Apoi cercetarea s-a oprit și a trebuit să mă reorientez profesional. Așa am ajuns în TVR și mi-am mai descoperit o mare pasiune: televiziunea. Și din momentul acela amândouă m-au condus pe calea pe care am urmat-o”, povestește fondatorul NETv. „Făceam emisiuni de divertisment în televiziune și în particular filmam cu o cameră H8. M-am bucurat în 2005-2006, când YouTube ne-a dat posibilitatea să urcăm filme și am fost fascinat de apariția Ustream si Livestream, primele site-uri care permiteau transmisia live. Am experimentat mult atunci și am învățat multe. Tot atunci am desenat logo-ul NETv pe care îl puneam pe fiecare transmisie pe care o făceam. E același logo pe care îl folosim și astăzi. Apoi a venit debutul oficial: în 2008 am făcut prima transmisie live de eveniment, «Roblogfest 2008», festivalul bloggerilor din România. Dacă mă uit în urmă, 2008 pare atât de demult... românii abia aflaseră de Twitter, iar despre Facebook nu știau prea mulți. Lucrurile se așezau pe făgaș, dar în continuare aparatura de calitate era scumpă. Citeam tot ce apărea despre ea, specificații tehnice, prețuri, dar lipseau fondurile. Practic, investiția inițială s-a ridicat la câteva mii de lei, mai precis costul unui computer perfomant și al unei camere video HD. Ele nu permiteau însă decât transmisiuni simple”.





Experienţă plus 25.000 de euro de la UE

Cu experiența de televiziune dobândită și cunoștințele despre tehnica necesară transmisiunilor live on-line, Adrian Cristea a reușit accesarea de fonduri europene pentru business-ul său. „Șansa a apărut în 2015, când am reușit să conving cu proiectul NETv și să obțin accesul la fonduri europene. Nu a fost o sumă uriașă, finanțarea pentru start-up-uri era de 25.000 euro, însă acest lucru mi-a permis să retehnologizez totul. Știam de mult ce să cumpăr, de unde, alesesem soluțiile tehnice, optimizasem costurile și de atunci activitatea a pornit cu o altă viteză. Am înființat New Entertainment Television și am început transmisiuni demonstrative pentru a convinge clienții. Țin minte că în anul acela s-a serbat pentru prima oară “Ziua românilor de pretutindeni» și noi am marcat-o cu o transmisie pe internet cu imagini atât din România, cât și din diaspora aflată în diverse orașe ale lumii. Publicul încă nu înțelegea noțiunea de transmisie prin internet. Atunci am încheiat noi primul contract serios, angajându-ne să transmitem evenimente pentru Samsung România, evenimente care se puteau vedea doar pe televizoarele respective”, ne povesteşte Adrian. „Fiecare dintre transmisiuni avea tipicul ei și trebuia să găsim mereu soluții de a arăta tot ceea ce era important. La darts trebuia să afișăm calculul punctelor în timp real, la Naționalul de Triatlon am avut cameră în barcă lângă înotători și cameră pe motocicletă alături de cicliști, la șah trebuia să putem da oricând situația la fiecare partidă din sală. Așa am reușit ca în anii trecuți, din februarie până către sărbătorile de iarnă, să avem un calendar de transmisii ce cuprindea conferințe, concerte, festivaluri muzicale și de dans și competiții sportive. Toate însă erau evenimente cu public”, mai spune fondatorul NETv.

Am transmis teatru, am transmis concerte și, încet-încet, am dobândit un portofoliu cu care ne puteam prezenta în fața clienților. Așa am putut să trecem de la evenimente singulare la colaborări de lungă durată. Am transmis competițiile Federației Române de Kempo, ale celei de Rugby, am transmis festivaluri muzicale de prestigiu (Johny Răducanu sau Sibiu Capitala Muzicală), Romanian Dance Masters, Romanian Darts Festival, Europeanul de tir cu arcul și de câțiva ani transmitem Campionatul Național de Baby și Mini Baschet.

Adrian Cristea, fondator NETv





Specialiștii apreciază că streamingul online cunoaște o dezvoltare fără precedent în contextul pandemiei de coronavirus, și chiar dacă lumea începe să revină treptat la viața de dinainte, acea normalitate pe care cu toții o știam nu va mai fi la fel. Oamenii au deprins noi obiceiuri de consum, iar tot mai multe companii au descoperit beneficiile tehnologiei.