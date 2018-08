SUA vand o parte din rezervele lor strategice de petrol!

Pretul petrolului a crescut usor marti la bursele europene, in timp ce Statele Unite se pregatesc sa vanda o parte din rezervele lor strategice intre octombrie si noiembrie, cand sanctiunile Washingtonului vor impiedica Iranului sa exporte titei.

Astfel, barilul marca Brent cu livrare in octombrie a fost cotat, in cursul diminetii, cu 72,27 de dolari la Intercontinental Exchange (ICE) din Londra, in crestere cu sase centi fata de valoarea de inchidere din sesiunea de luni. La New York Mercantile Exchange (Nymex), barilul "light sweet crude" (WTI) a atins, pentru contractele din septembire, 66,79 dolari, un plus de 36 de centi.

Departamentul american al energiei (DoE) a anuntat luni seara ca 11 milioane de barili de petrol din rezervele strategice ale Statelor Unite vor fi puse in vanzare in intervalul 1 octombrie - 31 noiembrie. Calendarul a fost astfel stabilit pentru a "anticipa efectele sanctiunilor impotriva Iranului", care vor impiedica Teheraul sa exporte titei incepand din noiembrie, a comentat Sukrit Vijayakar, analist la Trifecta Consultants.

Venind in competare, expertii Commerzbank au tinut sa mentioneze ca, "totusi, aceste 11 milioane de barili nu reprezinta decat patru zile de exporturi din Iran".

Posibilitatea utilizarii rezervelor strategice a fost deja evocata de administratia presedintelui Donald Trump, in iulie, ca modalitate de a preveni o scumpire a carburantului inaintea alegerilor pentru Cogres stabilite tot pentru luna noiembrie.