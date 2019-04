Succes pe tărâmul vinurilor. Cum să conduci un imperiu de milioane de euro

Afacerile de familie în România au început trecerea către a doua generație de antreprenori, iar fondatorii marilor branduri lasă pe mâna copiilor imperii de milioane de euro. Atunci când sunt implicaţi oameni apropiaţi, rude, totul merge mai uşor, iar încrederea nu este doar în interior, ci vine şi din partea clienţilor. Mai mult, când tinerii cresc în același timp cu business-ul, când învață și înțeleg rostul afacerii, preluarea și managementul decurg firesc.

Crama Gîrboiu a început și continuă să fie o afacere de familie cu capital 100%

românesc. Totul a început în urmă cu zece ani, pe domeniul boierului Zamfirescu, printr-o investiţie de peste 2 milioane de euro, cu ajutorul unui program SAPARD. Familia Gîrboiu a preluat, recondiţionat şi modernizat fosta cramă a boierului Zamfirescu, căruia sătenii îi spuneau Conu’ Alecu. Amplasată în podgoria Coteşti din Vrancea, Crama Gîrboiu este astăzi un reper al zonei și nu numai. “Totul a pornit de la pasiunea și viziunea tatălui meu, Constantin Gîrboiu. El a fost cel care a identificat și a creditat potențialul zonei, dar și al pieței într-un domeniu puțin exploatat la noi în acea vreme. Între timp, eforturile și încrederea de la început s-au concretizat în transformarea Cramei Gîrboiu într-un brand de familie valoros”, povestește Livia Gîrboiu, cea care conduce astăzi afacerea. A fost implicată din prima zi, a învățat și a crescut odată cu ea. “Nu pot spune că a existat o preluare la un anumit moment pentru că, fiind o afacere de familie, am fost implicată încă din prima zi a Cramei Gîrboiu. A fost ca un pas firesc. Imediat după ce am terminat facultatea, am pornit cu munca de jos, lucrând în vie și cramă, pentru a înțelege produsul și oamenii. Și a fost un avantaj major. Când ai handicapul unei vârste fragede trebuie să compensezi printr-un bagaj vast de cunoștiințe. Și așa am început să studiez oenologia, concomitent cu munca în teren. Am terminat un master în România, am urmat cursurile de degustător autorizat și continui pregătirea. În acest moment, sunt studentă la Wine and Spirit Education Trust (WSET) în cadrul Academiei de Vin din Austria. Consider că este foarte important să țin pasul cu noutățile și tehnologia la nivel international”, mai spune tânăra antreprenoare.

Investiții de 6 milioane de euro

“Încă de la început ne-am propus să fim diferiți și am luat totul în serios. În primul rând, am fost prima cramă din România pe care ne-am pus numele de familie. Îmi aduc aminte și acum reacțiile când auzeau Gîrboiu, dar am avut încredere că piața se va dezvolta și va îmbrățișa această nișă a producătorului de familie. Până la urmă, ăsta e numele nostru: Gîrboiu! Nici nu am conceput să îi spunem altfel. Până și sigla noastră este de fapt imaginea stilizată a bunicului meu”, spune Livia. Acum, Crama Gîrboiu lucrează pe 250 de hectare de viță de vie în podgoriile de la Cotește și Cârligele, iar anual, producția ajunge la 1,5 milioane de litri. “Pentru

a putea să atingem acest nivel, a fost nevoie de o investiție de peste 6 milioane de euro, o parte din această sumă reprezentând fonduri europene”, explică tânăra antreprenoare. Iar ultimul proiect a fost demarat chiar în acest an, având o valoare de 2,3 milioane de euro. Banii sunt folosiți pentru a aduce îmbunătățiri tehnologice și pentru a crește calitatea produselor.

Extindere în Europa

Cifra de afaceri a Cramei Gîrboiu este de aproximativ 3 milioane de euro, având o creștere în fiecare an. Avem promisiunea de a dezvolta exportul în special pe piețe ca Japonia, Canada și China. Am reușit să ne extindem și în Europa cu soiurile românești. Momentan, cel mai mare procent merge pe piața internă, atât în hypermarketuri, cât și în sectorul HoReCa”.

Soiuri unice, recunoscute internațional

Într-o piață în care concurența este foarte mare, iar importurile știrbesc uneori potențialul autohton, afacerea cu vin presupune nu doar investiții, ci și extrem de multă pasiune și nerenunțarea la principii. “Încă de la început, filosofia noastră a fost să ne concentrăm atenția pe soiurile locale, cum sunt Șarba, Plăvaia, Feteasca Albă, Fetească Neagră, dar și soiurile internaționale precum Sauvignon Blanc, Chardonnay și Merlot, cu care am reușit să obținem rezultate foarte bune. Strămoșii noștri sunt din Vrancea, noi ne-am născut cu toții aici, locuim în Vrancea și suntem conectați îndeaproape la valorile tradiționale care s-au păstrat neschimbate până în zilele noastre. Am ales să rămânem fideli acestor principii”, mai spune Livia Gîrboiu. “Al doilea pas a fost să identificăm potențialul zonei și atunci am descoperit soiuri unice vrâncene pe care nimeni nu le mai exploata. Ne-am impus încă de la început cu Șarba, apoi am descoperit Plăvaie, un soi neaoș, prefiloxeric, și am creat primul spumant românesc din 100% Fetească Albă. Acum, avem un nou proiect îndrăzneț, să realizăm cea mai bună Fetească Neagră din România”, afirmă Livia.

Premiate la marile concursuri

Vinurile produse de Crama Gîrboiu au primit numeroase aprecieri internaționale, fiind premiate la cele mai importante concursuri de profil cum ar fi: Concours Mondial de Bruxelles, Decanter, Mundus Vini, Berliner Wein Trophy, International Wine Challenge, IWCB și altele. “Bacanta Chardonnay și Epicentrum Aligote & Muscat Ottonel au luat aurul la Bruxelles în urmă cu un an, iar Bacanta Fetească Neagră a fost singurul vin de peste 90 de puncte, conform ghidului Gault & Millau. Pot spune că, prin prisma medaliilor câștigate, suntem în topul vinurilor românești în fiecare an. Pentru noi, această recunoaștere este importantă în mod special pentru a ne putea evalua produsele în contextul internațional. Uneori, când pui pasiune, ai tendința de a spune că vinul tău e cel mai bun, dar până la urmă, competițiile internaționale sunt cele care fac diferența”, mai spune antreprenoarea.

Mare atenţie pentru specialişti

Este un domeniu în care, pentru a obține calitate, e nevoie de viziune, de cercetare și adaptare la noile tehnologii. “În momentul de față, lucrăm la îmbunătățirea calității soiurilor existente. Am finalizat cu replantările și ne-am stabilit foarte clar direcția. În ultimii ani, am completat deficitul de vin roșu prin aducerea unui aport considerabil de Fetească Neagră în plantațiile noastre. Am redus muncile atât manuale, cât și mecanice, pentru a lăsa planta să respire și să își regleze singură ciclul. În cramă, de asemenea, am modernizat și am redus impactul factorului uman asupra vinului. Punem accentul din ce în ce mai mult pe influența baricului de stejar asupra vinurilor noastre și testăm în fiecare an soiuri noi ca Șarba și Fetească Albă. Am început să facem teste pe Plăvaie și Chardonnay pentru realizarea primului spumant tradițional fermentat în sticlă de Cotești. Tot în acest an o să testăm și stafidirea de Fetească Neagră, o metodă veche folosită pentru realizarea faimosului vin Amarone. Avem în proprietate aproximativ 170 de hectare de viță de vie, alte 80 în arendă, și în fiecare an îmbunătățim sectorul de maturare prin achiziția de baricuri de stejar franțuzesc și nu în ultimul rând acordăm o mare atenție sectorului uman. Am investit întotdeauna în oameni, în specialiști. Cu siguranță, nu am descoperit tot ceea ce poate oferi zona Cotești, dar muncim zi de zi la asta”, declară Livia Gîrboiu.

Turismul oenologic, următorul pas

Până acum, au reușit să dezvolte și să implementeze trei proiecte cu ajutorul banilor europeni, iar planurile de viitor vizează inclusiv nișa turismului. “Pentru a împlini visul nostru, ne-am propus în următorii ani să reinvestim profitul pentru dezvoltarea permanentă a afacerii. În acest moment, avem inclusiv un proiect de dezvoltare a turismului oenologic prin construirea unei săli de degustări, a unui magazin de desfacere și a unei pensiuni de lux. Credem cu tărie că viața la cramă va atrage din ce în ce mai mulți pasionați pentru că experiența în sine este unică”, susţine moştenitoarea cramei.

Provocările unui business cu vin

Dată fiind concurența în domeniu dar și evaziunea fiscală pe această nișă, nu este simplu într-un astfel de business să câștigi încrederea clienților, și nici relația nu statul nu este tocmai ușoară. “În primul rând ne-am luptat cu mentalitatea oamenilor. Le explicăm că nu tot vinul este falsificat, făcut din pastile, cu adaos de zahăr și coloranți, că nu întotdeauna vinul de la șosea este neapărat natural. Un vin de la o cramă garantează atât calitatea, cât și originea produsului prin analize de laborator și certificate specifice. Bineînțeles că există și problema birocrației, deja mult prea discutată, dificultatea de a accesa fonduri europene, cât și lipsa implicării

Ministerului Agriculturii. Totodată, există o problemă cu forța de muncă calificată. Există și probleme precum taxele exorbitante practicate de hypermarketuri, țepe suportate din cauza legilor permisive și chiar interesele din sectorul HoReCa, dar până la urmă doar cei puternici rezistă. Noi ne-am obișnuit deja cu piața și am învățat să ne creem avantaje competitive prin unicitatea soiurilor, calitate și seriozitate. Până la urmă, clientul este cel care decide în final!”, arată reprezentanta Cramei Gîrboiu.

LIVIA GÎRBOIU, CEO Crama Gîrboiu

„Este 100% pasiune. Probabil că aș putea încerca orice alt domeniu și aș reuși pentru că sunt o persoană perseverentă și serioasă când vine vorba de muncă. Îmi place să mă implic, dar nu cred că într-un alt domeniu aș fi cea mai bună. Atunci când iubești ceea ce faci, nu lucrezi nici măcar o zi, doar savurezi pasiunea ta de-o viață”