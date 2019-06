Turiştii străini au cheltuit în România 1,3 miliarde de lei, în trimestrul I din 2019

Turiştii străini au cheltuit în România 1,3 miliarde de lei, în trimestrul I din acest an, cu 162,5 milioane de lei mai mult faţă de aceeaşi perioadă din 2018, notează Ministerul Turismului, într-un comunicat de presă, transmis vineri AGERPRES.

'La nivel naţional, suntem la momentul la care Executivul actual a dovedit că turismul este un sector prioritar care poate contribui din plin la creşterea economică! Pentru prima dată după foarte mulţi ani, am dat startul unei noi politici de promovare şi de dezvoltare a sectorului. Am realizat noi clipuri de promovare a destinaţiei turistice România. Am pus bazele unei campanii viitoare care să ne asigure vizibilitate în mediul online. În acelaşi timp, redeschidem birourile externe de promovare turistică pentru a beneficia de o promovare adaptată fiecărei pieţe în parte. Am redus fiscalitatea din domeniu pentru a încuraja investiţiile. Sunt paşi pe care noi i-am făcut pentru dezvoltarea turismului şi a căror eficienţă este acum confirmată de datele statistice prezentate astăzi', a precizat ministrul Turismului, Bogdan Trif.

Potrivit ministerului de resort, care citează datele Institutului Naţional de Statistică (INS), în primele trei luni ale anului, un turist străin a cheltuit, în medie, 2.912,9 lei în timpul sejurului în România, în comparaţie cu valoarea sumei medii cheltuite cu un an în urmă, de 2.383,5 lei.

În total, în primul trimestru al anului, turiştii străini au generat încasări mai mari pentru industria românească cu aproximativ 34 de milioane de euro, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, precizează Ministerul Turismului.

Statistica oficială arată că, în perioada ianuarie - martie 2019, în România au sosit aproape 443.000 de turişti nerezidenţi, cheltuielile acestora totalizând aproximativ 1,293 miliarde de lei.

Datele INS, publicate vineri, relevă totodată că afacerile (inclusiv participarea la congrese, conferinţe, cursuri, târguri şi expoziţii) au reprezentat principalul motiv al sejurului petrecut de către 60,7% dintre turiştii nerezidenţi sosiţi în România în primele trei luni ale anului, cheltuielile acestora reprezentând 64,4% din total. Din totalul cheltuielilor pentru afaceri, ponderea cea mai mare o reprezintă cheltuielile pentru cazare (50,4%), fiind preferată cazarea cu mic dejun inclus (92,6% din totalul cheltuielilor pentru cazare).

În acelaşi timp, 44% dintre turiştii nerezidenţi şi-au organizat sejurul prin agenţii de turism, iar 38,3% şi-au organizat singuri sejurul. Principalul mijloc de transport utilizat pentru a sosi în România a fost avionul, folosit de 85,1% din numărul total de turişti nerezidenţi, în timp ce 10,9% au utilizat autoturisme proprii, 3% autocare şi autobuze iar 1% au sosit cu alte mijloace de transport (tren, ambarcaţiuni fluviale, autoturisme închiriate, motociclete etc).

