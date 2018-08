Uber vrea sa propuna biciclete si trotinere electrice

In cadrul strategiei ei pe termen lung, Uber intentioneaza sa propuna clientilor sai biciclete si trotinere electrice pentru deplasari scurte, a anuntat directorul general al companiei, Dara Khosrowshahi, relateaza Financial TImes.

Potrivit afirmatiilor sale, noile tipuri de transport sunt mai potrivite pentru deplasarile pe distante scurte in marile aglomeratii urbane, chiar daca taie din veniturile soferilor care lucreaza pentru Uber.

"In timpul orelor de varf a devenit extrem de ineficient sa folosesc o bucata de metal de o tona pentru a duce un client la o distinatie aflata la cateva blocuri de mers", a aratat directorul general al Uber, subliniind ca firma pe care o conduce isi poate modifica strategia astfel incat "clientul sa iasa in castig".

In opinia lui Khosrowshahi, o astfel de decizie poate, pe termen scurt, sa afecteze negativ veniturile companiei, care a afisat, in 2017, pierderi de 4,5 miliarde de dolari. Dar, a continuat el, investitorii trebuie sa inteleaga faptul ca astfel de pierderi sunt necesare pentru a ajunge la un profit pe termen lung.

Financial Times aminteste ca, in februarie, Uber a adaugat in planul sau posibilitatea folosirii bicicletelor sale electrice. In acest scop, in aprilie 2017, a cumparat pentru 200 de milioane de dolari, sistemul Jump, cu ajutorul careia pot fi inchiriate astfel de mijloace de deplasare, care sunt deja utilizate in opt orase americane, precum New York, Washington sau Denver. Acum, Uber vrea sa introduca noul serviciu si in Europa.