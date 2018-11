Un om de afaceri din Thailanda plătește 150 de milioane de dolari pentru achiziționarea revistei Fortune

Gigantul media american Meredith a anunţat că a încheiat un acord definitiv privind vânzarea revistei Fortune unui om de afaceri din Thailanda, Chatchaval Jiaravanon, valoarea tranzacţiei fiind de 150 de milioane de dolari în numerar, transmite Wall Street Journal.



Este a doua oară în acest an când revista cu o vechime de 88 de ani are un nou proprietar.



Ca şi alte publicaţii, Fortune a fost afectată în ultimii ani de scăderea vânzărilor la chioşcurile de ziare şi de declinul reclamelor şi s-a concentrat pe reclamele digitale şi pe conferinţele de afaceri.



Primul număr al revistei Fortune a apărut la câteva luni după crahul bursier din 1929. Cele mai urmărite sunt topurile Fortune 500, dedicate companiilor şi oamenilor de afaceri.



Alan Murray, care va rămâne în continuare preşedintele Fortune, va avea şi funcţia de director general, a anunţat Chatchaval, care face parte din familia care deţine conglomeratul Charoen Pokphand Group.



Chatchaval Jiaravanon nu se va implica în operaţiunile zilnice sau în deciziile jurnalistice, care vor continua să fie luate de actuala echipă de conducere a revistei, a anunţat Murray.

Acesta a adăugat că sediul revistei va rămâne la New York şi se caută noi sedii de birouri.



Tranzacţia ar urma să fie finalizată până la sfârşitul anului.



Grupul Meredith include publicaţiile Fortune, Money, Sports Illustrated, People şi Better Homes & Gardens.



În septembrie, Meredith a anunţat că a încheiat un acord definitiv privind vânzarea brandului media Time miliardarului Marc Benioff şi soţiei sale Lynne, valoarea tranzacţiei fiind de 190 de milioane de dolari în numerar.



Meredith urmează să folosească câştigurile obţinute în urma tranzacţiei pentru a-şi reduce datoria, care ar urma să scadă cu un miliard de dolari în 2019.

