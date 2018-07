Warren Buffett a facut o donatie de 3 miliarde de dolari!

Banii trebuie sa lucreze pentru societate, pentru oameni, spune omul de afaceri Warren Buffett, a carui generozitate pare fara limite. Recent, marele finantist si investitor a facut o donatie de 3,4 miliarde de dolari.

Banii au fost directionati catre mai multe fonduri, printre care si unui fondat de prietenul miliardarului american, Bill Gates. De ce tocmai lui? Pentru ca Buffett prefera ca banii lui sa ajunga la oameni pe care ii cunoaste personal. Astfel va avea siguranta ca mijloacele alocate vor fi folosite asa cum trebuie.

Organizatiile care s-au bucurat de generozitatea fondatorului companiei Berkshire Hathaway activeaza in diferite domenii: de la sanatate, educatie si dezvoltarea artelor, la protectia mediului inconjurator si asistenta acordata refugiatilor.

Desi se numara printre cei mai bogati oameni ai planetei, Buffett este renumit pentru modestia lui. Impreuna cu sotia continua sa locuiasca in acelasi imobil cumparat impreuna cu decenii in urma, iar garajul casei sale adaposteste o singura masina.

Forbes a calculat ca, de-a lungul vietii sale, omul de afaceri in varsta de 87 de ani, a donat in jur de 31 de miliarde de dolari. Averea lui personala depaseste 82 de miliarde. Buffett face parte, din asociatia The Giving Pledge, ai carei membri s-au angajat ca, dupa moarte, sa lase o mare parte din banii lor in folosul organizatiilor de binefacere.

Printre "colegii" lui Buffett in aceasta institutie se numara Bill Gates, Mark Zuckerber, Michael Bloomberg, Richard Branson si multi ai bogati ai lumii.