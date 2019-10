Zavate, afacerea imaginii impecabile

Expresia “prima impresie contează” a prins foarte bine în mediul de business românesc, și tot mai mulți antreprenori investesc în imaginea personală. Cererea pentru haine de calitate a crescut simțitor în România, iar asta i-a determinat pe doi tineri antreprenori, frați gemeni, să pornească un business pentru stilul masculin.

Pe Silviu și Radu Zavate nu-i unește doar legătura de sânge, ci și o afacere în care și-au pus tot talentul și pasiunea. De profesie inginer de telecomunicații, Silviu Zavate a fost mereu atras de mediul antreprenorial.

“Din timpul liceului am fost preocupat de tot ce înseamnă un plan de bussiness, ce presupune adminstrarea şi creșterea unei afaceri și astfel, imediat după facultate, în 2013, am pus bazele unui start-up în domeniul telecomunicațiilor. A fost și încă este o experiență bună și după șase ani de business încă mai învăț lucruri despre antreprenoriat. Am simțit dintoteauna că pot face o schimbare, iar împreună cu fratele meu am decis să punem bazele brandului Zavate, și am plecat de la ideea că putem face bărbații să arate elegant în orice moment”, spune Silviu Zavate, cofondatorul brandului.

Dacă el este creierul, fratele său geamăn este inima business-ului. Radu Zavate este arhitect de profesie, iar asta l-a ajutat să-și descopere pasiunea pentru stilul masculin, menswear, și tot ce ține de acest domeniu. “Am început ușor-ușor să aprofundez acest domeniu, citeam cărți despre haine și stil, despre istoria modei, urmăream tot ce se scria despre industria modei din România și mi-am propus să îmi duc pasiunea la un alt nivel”, spune Radu.

Hainele la comandă câştigă teren

Așa a apărut pe piața din România brandul Zavate, un business curajos, spun tinerii antreprenori. Hainele la comandă, bespoke, presupun un proces de creație minuțios, iar în atelierul lor lucrează doar profesioniști, foarte dedicați muncii lor și cu experiență în acest domeniu. “Prin ceea ce facem, pot spune că ne comparăm cu marile branduri de haine. Știu că este riscantă afirmația mea, dar asta nu o face neadevarată!”, completează Silviu Zavate.

Ținute cu investiții pe măsură

Silviu și Radu au trecut cu Zavate prin toate etapele unui start-up autohton. Au început cu bani din buzunar, iar mai apoi au apelat și la ajutorul statului prin programul Start-Up Nation. “Pe lângă propriile economiii, am apelat la finanțări și am reușit să accesăm Startup Nation 2017 reușind astfel să ne dotăm atelierul cu cele mai performante mașini și utilaje”, spune Silviu Zavate. “Investiția inițială a fost cu mult mai mare decât mă așteptam, dar atât timp cât te dedici muncii tale, crezi în visul și în pasiunile tale, totul este posibil. Până la sfarșitul anului 2019 vom atinge pragul de 100.000 de euro, iar previziunile pentru 2020 se arată a fi foarte bune. Va fi nevoie de mult mai multă muncă și de un efort constant pentru a ne atinge obiectivele. Pentru noi succesul înseamnă și un client fericit și reacțiile pozitive pe care le primim de la cei care ne calcă pragul în atelier”, adaugă acesta.

Prețul imaginii impecabile

Românii conștientizează tot mai mult raportul calitate-preț, cu toate acestea însă, spun tinerii antreprenori, piața îi determină să nu practice aceleași prețuri precum în Italia sau Anglia. “Contează foarte mult pe ceea ce pune clientul accent. Dacă e să mă raportez la Italia, de exemplu, un costum cum facem noi, folosind aceleași materiale, inserții, detalii, costă destul de mult, însă piața din România ne cam obligă să nu avem aceleași prețuri”, explică Radu Zavate.

Realizarea unei ținute durează, în medie, patru săptămâni, în funcție și de disponibilitatea clientului de a veni la probele intermediare.

Cine sunt clienţii firmei

Clienții Zavate sunt bărbații care vor să arate elegant în orice moment al zilei. Sunt oameni încrezători în forțele proprii care vor să reflecte asta și prin stilul vestimentar. “Avem semnatura noastră pe fiecare haină care iese din atelier, dar mereu ținem cont de viziunea și nevoile fiecărei persoane care ne calcă pragul. Analizăm cu atenție atât ideea, cât și particularitățile clientului, iar în cele din urmă venim cu soluția pe care o considerăm potrivită. Răzvan Pintea, croitorul nostru este persoana fără de care procesul de creație nu s-ar putea realiza. Împreună realizăm design-ul, în așa fel încât să iasă exact ceea ce își dorește un client. E amuzant faptul că atunci când auzim cuvantul “croitor” ne ducem cu gândul la cineva care doar coase, fie de mână, fie la mașina, însă această profesie înseamnă un întreg proces creativ, în care imaginația și strategia fac echipă. Este cât se poate de nedrept pentru această profesie. Adevarații profesioniști, așa cum e Răzvan, văd haina înainte ca oricine altcineva să o facă. Ei și-o imaginează încă de când au luat măsurile, știu exact cum vor arăta umerii, cum va fi răscroitura, cazura și așa mai departe. E o artă în adevaratul sens al cuvântului”, mai spune Radu Zavate.

Cei doi frați îmbracă persoane publice, care apelează constant la serviciile lor. “Avem în portofoliu oameni care fac parte din industria filmului, dar și din alte domenii, cum ar fi, antreprenoriat, bussiness, avocatură sau multinaționale”, adaugă Radu. “Folosim doar materiale premium, naturale din Italia și Anglia, fie că vorbim despre țesătură sau despre orice alt material (inserții, nasturi, ață de mătase) totul este importat. Când creăm un costum, este foarte important să analizăm fiecare element. Nu doar stofa din care este făcut dicteaza calitatea. Degeaba luăm o țesătură fină, dacă punem în interior o inserție de proastă calitate și apoi aruncăm niște nasturi din plastic. Sunt foarte multe aspecte și detalii care dau valoare unei haine, iar brandul este la urmă.”

Prima colecție a brandului

Ținuta vestimentară reprezintă 100% din rata succesului în primele 5 secunde ale unei întâlniri de business. De aceea, responsabilitatea în domeniul antreprenorial trebuie să țină pasul cu schimbarea și adaptarea. “Nu cred că trece o zi fără o situație care trebuie gestionată rapid și eficient. Fie că vorbim de un furnizor, de un colaborator, de statul român, situații apar mereu, dar și asta face parte din joc. Un ritual care-i motivează și-i aduce tot mai aproape de atingerea obiectivelor. În curând, Zavate va lansa prima colecție a brandului. ”În acest mod vom permite oamenilor să ne cunoască mai mult, așa cum suntem noi, cu tehnicile și alegerile noastre, de la linii, design, la țesături si absolut toate detaliile care fac din hainele ce ne ies din atelier, un adevarat etalon”, spune Radu.

Internaționalizarea afacerii, următorul pas

Un alt pas, firesc de altfel, este internaționalizarea afacerii. “Pe termen lung ne dorim să mărim echipa, să putem avea o capacitate mai mare de producție și de ce nu, ușor-ușor, să facem primii pași către internaționalizare”, adaugă Silviu. Până atunci însă, cei doi lucrează la noi idei de promovare. “Ca aproape toate business-urile în 2019 prezența în online este crucială. Avem însă câteva idei pe care le vom pune în practică în viitorul apropiat și vom încerca să facem și altceva”, mai spune Silviu Zavate.

În antreprenoriat, trebuie să fii responsabil și să îți asumi fiecare decizie pe care o iei și care nu te afectează numai pe tine, ci o întreagă structură. În domeniul nostru, dinamica este impresionantă, așadar schimbarea și adaptarea fac parte din ritualul zilnic.

Bărbații din România au început să fie din ce în ce mai preocupați de imaginea lor, de felul în care arată și sunt dispuși să investească în haine de calitate. Conștientizează că prima impresie contează și pun preț pe felul în care arată.