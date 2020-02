La mulți ani, Vladimir Găitan!

Actorul Vladimir Găitan sărbătoreşte duminică împlinirea celor 73 de ani de viaţă împreună cu familia sa - soţia, fiica şi fiul revenit special de la Londra pentru acest eveniment.



"Voi sărbători într-un mediu cât se poate de restrâns, cu băiatul meu, care a venit de la Londra, cu fiica mea şi cu soţia, şi cu o pulpă de mistreţ gătită de soţia mea care găteşte vânatul foarte bine. Băiatul meu (Alexandru Găitan - n.r.) a venit special de la Londra să mă serbeze. Lui, din fericire, i-a plăcut cartea - este finanţist la Londra, iar fiica mea (Gloria Găitan - n.r.) este actriţă. Deci, vom sărbători într-un mediu restrâns pentru că acum câteva luni de zile am serbat şi 45 de ani de căsnicie şi, dacă o ţinem tot aşa în petreceri, nu ştiu unde o să ajungem. Aşadar, voi petrece în familie", a declarat pentru AGERPRES Vladimir Găitan.



Actorul a spus că s-a retras de pe scenă, dar a recomandat-o cu mare bucurie pe fiica sa, care poate fi văzută în spectacolul "Nunta lui Krecinski", în regia lui Mihai Bendeac.



''Sunt puţin şocat de ce se întâmplă în jurul meu şi am preferat să mă retrag. Mă bucur de cei doi copii şi de soţia mea scumpă şi dragă şi îmi ajung. (...) Pe fiica mea o puteţi vedea la Teatrul de Comedie în 'Nunta lui Krecinski', un spectacol excelent. Împreună nu o să ne mai vedeţi pe scenă. Am jucat în 'Soare pentru doi' şi a fost un succes extraordinar", a mărturisit Găitan.



Alexandru Găitan, fiul actorului, a menţionat că îşi doreşte pentru tatăl său multă sănătate şi cât mai multe adunări de familie.



El a recunoscut că a încercat să-l convingă pe tatăl său să se mute la Londra, dar "este mult prea legat de lumea de aici şi de prieteni" şi din acest motiv a preferat să meargă în Anglia doar în vizită.



Alexandru s-a declarat mândru că este fiul lui Vladimir Găitan.



"E o mândrie, în primul rând, că tatăl meu este Vladimir Găitan. (...) Am crescut între nişte valori ale teatrului românesc. Să stai la gura sobei şi să-l asculţi pe Ştefan Iordache, Gheorghe Dinică, Marinuş Moraru şi pe tata povestind, spunând glume, şi tu, la 6 ani, la 8 ani, la 10 ani, să stai şi să caşti gura este fascinant. Profesional, mi-am dorit o detaşare, să încerc să pot să-mi fac o carieră pe forţele proprii şi că nu am fost, cum se zice în România, ajutat de părinţi sau că am reuşit datorită părinţilor. Dar meritul este şi al lor pentru că mi-au oferit o educaţie care mi-a permis după aceea să construiesc în continuare", a povestit pentru AGERPRES Alexandru Găitan.



*** Actorul Vladimir Găitan s-a născut la 2 februarie 1947, la Suceava. A absolvit în 1970 Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică, secţia Actorie, clasa prof. George Carabin şi Elena Negreanu, potrivit site-ului Teatrului de Comedie.



A debutat pe scena Teatrului de Comedie, unde a realizat roluri memorabile în piese ca ''Mutter Courage'' de Bertholt Brecht (1972), ''Trei surori'' de A.P. Cehov (1975), ''12 oameni furioşi'' de Reginald Rose (1977), ''Cinema'' de Jean Anouilh (1979), ''Pierrot'' de Moliere (1980), ''Turnul de fildeş'' de Viktor Rozov (1981).



Vladimir Găitan a fost decorat la 13 decembrie 2002 cu Ordinul naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler, alături de alţi actori, ''pentru devotamentul şi harul artistic puse în slujba teatrului romanesc, cu prilejul împlinirii unui veac şi jumătate de existenţă a Teatrului Naţional din Bucureşti''.



În 2007, la împlinirea vârstei de 60 de ani, a jucat, alături de fiica sa, Gloria, pe scena Teatrului de Comedie, în ''Soare pentru doi'', spectacolul de debut al acesteia, la acea vreme studentă în anul IV la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti. Tatăl şi fiica au fost pentru prima dată împreună pe o scenă profesionistă, jucând rolurile de tată şi, respectiv, fiică în spectacolul regizat de Alice Barb, pe textul lui Pierre Sauvil. AGERPRES