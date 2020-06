Solstițiul de vară 2020. La ce date va avea loc solstițiul în următorul deceniu?

Cea mai lungă zi din an sau solstițiul de vară începe anul acesta în seara zilei de 20 iunie la ora 21:43.

Astfel, weekendul acesta ne așteptăm ca ziua să aibă 15 ore și jumătate, în timp ce noaptea va dura doar opt ore și jumătate.

De asemenea, solstițiul de vară este înconjurat și de o serie de tradiții și legende precum Sânzienele și prezicerea viitorului.

Ce reprezintă solstițiul de vară

În percepția comună, solstițiul de vară este cunoscut drept cea mai lungă zi din an. Astfel, solstițiul anunță începutul verii astronomice. Din punct de vedere al specialiștilor, la trecerea meridianului, Soarele se ridică deasupra orizontului la unghiul maxim. Cu alte cuvinte, cele două momente din an în care planul determinat de centrul Soarelui și axa de rotație a Pământului este perpendicular pe planul orbitei Pământului se numesc solstiții. Denumirea de solstițiu are explicația de “soarele stă”.

Cea mai lungă zi din an are mai exact 15 ore și 32 de minute, în timp ce noaptea va dura doar 8 ore și 28 de minute. Anul acesta, solstițiul de vară va avea loc pe 20 iunie la ora 21:43. În jurul datei de 21 iunie, ori pe data de 22 iunie, în emisfera nordică are loc solstițiul de vară, respectiv începutul verii astronomice. Pe de altă parte, în emisfera sudică, are loc solstițiul de iarnă, respectiv începutul iernii astronomice. În acest caz, ziua va avea cea mai scurtă durată de peste an.

Solstițiul de vară în perioada 2021 – 2030

