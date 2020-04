Activitățile culturale s-au mutat pe Facebook

Viața noastră nu se oprește în loc și nici viața culturală, chiar dacă stăm în casă. Străzile și spațiile de evenimente sunt goale, în urma restricțiilor impuse pentru a limita răspândirea coronavirusului, dar mulți artiști s-au mobilizat și au mutat instituțiile și festivalurile pe Facebook, prin proiecte creative. De la expoziții și concerte transmise live la recomandări de sănătate ilustrate prin artă, inițiativele mai multor artiști și a unor ONG-uri ajută românii să rămână aproape de pasiunile lor, în această perioadă.

Echipa Komiti are un proiect colaborativ în desfășurare, numit Komiti X Illustrators, o provocare adresată tuturor ilustratorilor de a transforma fotografii cu străzile goale ale Bucureștiului și ale Clujului în imagini pline de culoare, care readuc orașul la viață. Galeria de imagini poate fi văzută pe pagina de Facebook Komiti și este actualizată constant cu noi lucrări. Muzeul Național de Artă al României este de părere că dacă stăm acasă nu înseamnă că nu ne putem bucura de opere de artă în care oamenii ieșeau nestingheriți din case și folosește o serie de lucrări din patrimoniul MNAR, pentru a ilustra cele mai importante recomandări pentru prevenirea răspândirii infecției cu COVID-19. Echipa Art Safari a acceptat Stay At Home Challenge - Viața imită arta!, și ne provoacă și pe noi să facem același lucru. Fiecare poate alege o lucrare preferată, apoi trebuie să găsească prin casă decorul și cele mai potrivite elemente vestimentare pentru a o recrea, pentru a posta o poză cu rezultatul, la comentarii.

Muzica și dansul sunt acum online

Sub hashtagul #WhileAtHome, Electric Castle ne încurajează să ne amintim de vremurile în care ne distram alături de prieteni la cele mai cool petreceri și concerte și să ne pregătim pentru cele ce vor urma, prin recomandări de muzică și chiar sesiuni de muzică live pe pagina lor de Facebook. Pentru cei pasionați de dans, Andreea Novac, coregraf și performer, a creat un grup de Facebook a cărui misiune este la fel de frumoasă ca numele lui. “A dance to keep you company” își propune să îi aducă împreună pe cei care iubesc dansul și să îi invite, o dată pe săptămână, să danseze împreună, de acasă. Blid, locanta care ne propune să descoperim mâncăruri românești pe cale de dispariție, gătite tradițional sau modern, alături de GastroArt, ne invită să facem un tur virtual al expoziției de cutii comuniste de bomboane și ciocolată. Expoziția a început deja pe pagina de Facebook Blid cu o serie de cutii de tablă de dimensiune mică, de bomboane, dropsuri ori caramele, atât din perioada comunistă, cât și din cea interbelică și va continua să prezinte, pe parcursul zilelor următoare, multe alte exponate. „Sperăm să fiți alături de noi în promovarea acestor inițiative, care merită să ajungă la cât mai mulți români. Dacă te putem ajuta cu mai multe informații despre oricare dintre ele sau îți dorești un material mai detaliat despre acestea, te rugăm să ne spui și vom face tot posibilul să vă punem în legătură”, transmite echipa de comunicare a Facebook.

Idee

Viața culturală continuă și-i ține pe mulți români ocupați, ajutându-i și să socializeze, cât timp stau acasă. Mai mult, spectacolele și toate activitățile culturale sunt acum accesibile și pentru cei care nu puteau ajunge în marile orașe ale țării.

Casetă

Mobilizarea națională se face prin cultură

Facebook îi susține pe cei care reușesc să construiască adevărate comunități pe platformele sale și să le ofere instrumentele pentru a rămâne aproape unii de ceilalți. Resursele pe care utilizatorii le au la dispoziție, precum posibilitatea de a păstra legătura cu cei dragi prin Messenger, grupurile sau paginile de Facebook, devin acum adevărate mijloace de mobilizare, încurajare și suport. „Soluțiile online sunt folosite în moduri noi și surprinzătoare, pentru a le permite comunităților și business-urile mici și medii să își adapteze activitatea la condițiile actuale. Pentru a le mulțumi celor care transformă resurse de pe platformele sale în instrumente care aduc un impact pozitiv în lupta cu epidemia de COVID-19, Facebook își propune să promoveze cele mai interesante inițiative create de utilizatorii din România”, a transmis echipa de comunicare a paginii de socializare. Printre inițiativele culturale se numără Byron, The Mono Jacks și Robin and The Backstabbers, care încurajează prin versuri socializarea responsabilă.