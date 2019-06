Al patrulea an de experiment teatral: Laboratorul de Teatru DENS

Cinci zile de lucru intens, trei regizori ruși, actori de la TeatrulNottara și colaboratori, texte din dramaturgia rusă contemporană – cel mai provocator eveniment teatral al anului, Laboratorul de Teatru DENS, ajuns la cea de-a patra ediție, organizat de Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, oferă din nou cadrul ideal pentru ieșirea din rutină și pentru experiment. Laboratorul, inițiat în 2016, sub coordonarea lui Oleg Loevski – critic, profesor, producător de teatru, director artistic, membru al Asociației Internaționale a Teatrelor pentru Copii și Tineret din Rusia, director adjunct al Teatrului pentru Tineret din Ekaterinburg –,propune anul acesta, în perioada 28 iunie – 5 iulie, un nou experiment teatral, pornind de la trei texte din dramaturgia rusă contemporană, semnate de Iaroslava Pulinovici, Mihail Durnekov și Iulia Pospelova.

La fiecare ediție, regizorii invitați sunt personalități din mediul teatral rus și internațional, câștigători ai prestigioaselor Premii Masca de Aur sau profesori la cele mai renumite facultăți de teatru din Rusia. Regizorii care vor lucra cu actorii români anul acesta – Boris Pavlovici, Ruslan Malikov și Dmitri Volkostrelov – sunt artiști care vin cu o viziune proaspătă asupra lucrului la un spectacol, îmbină clasicul și experimentul și au experiență în diferite medii artistice, ca dramaturgi, scenariști, regizori, actori. Boris Pavlovici (n. 1980) este absolvent al Universității de Teatru din Sankt-Petersburg, iar în prezent este coordonatorul proiectelor social-educaționale la Teatrul Dramatic G.A. Tovstonogov din Sankt Petersburg. A montat spectacole pe texte clasice (Molière, Lope de Vega, Jean Cocteau, A. Pușkin) și contemporane, în diverse teatre din Sankt Petersburg, Tallin, Saratov, Kirov etc. Are două nominalizări la Premiile Masca de Aur pentru un spectacol montat la Teatrul din Kirov. Ruslan Malikov (n. 1972), regizor, scenarist și producător de teatru, a transformat Centrul Cultural al Universității din Moscova în teatru, unde a și montat mai multe spectacole. A fost membru în echipele de organizare a celor mai importante concursuri de dramaturgie din Rusia,Liubimovka și Noua dramă,și a lucrat pentru mai multe seriale de televiziune și a montat spectacole de teatru, în special piese contemporane, în teatre din Moscova, la Teatrul Națiunilor, la Teatrul Praktica sau la Teatr.doc. Dmitri Volkostrelov (n. 1982) este regizor și actor, a fost studentul lui Lev Dodin la Universitatea de Artele Spectacolului din Sankt Petersburg, iar în 2011 a înființat, la Sankt Petersburg, compania independentă „teatr post”, care nu are un spațiu propriu, dar joacă în cluburi, muzee, conace boierești etc. spectacole experimentale pe texte de Pavel Priajko sau Ivan Vîrîpaev.

Laboratorul de Teatru DENS s-a dovedit a fi unul dintre cele mai de succes proiecte ale Teatrului Nottara: la prima ediție, toate cele trei spectacole rezultate în urma Laboratorului,Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski, în regia Evgheniei Berkovici, 8 femei de Robert Thomas, în regia lui Andreas Merz-Raykov, Burlaci şi burlăciţe de Hanoch Levin, în regia Alessandrei Giuntini, au intrat în repertoriul teatrului,ediția următoare, câștigătorul a fost Roman Feodori, cel mai tânăr regizor rus cu patru Premii Masca de Aur, și s-a întors în 2018, pentru a monta MOLIÈRE/ERÉILOM, o poveste inedită despre viața și opera lui Moliere, care fost recent invitat de onoare la Festivalul Nauruz din Kazan. Anul trecut, au fost invitați patru regizori ruși din generația matură (Aleksandr Ogariov, Piotr Șereșevski, Elena Nevejina și Semion Serzin), care au lucrat pe texte rusești scrise în trei secole diferite. Spectacolul lui Piotr Șereșevski, Căsătoria, a avut deja o participare internațională, la Festivalul Pușkin din Pskov, iar Elena Nevejina, al cărei spectacolFiul cel Mare de A. Vampilov a ieșit câștigător, va veni în toamnă pentru a-l monta în regim normal.

Laboratorul de Teatru DENS este un proiect unic în mediul teatral din România și prin atenția îndreptată asupra spectatorilor, care primesc un rol active, votul lor fiind hotărâtor în alegerea montării care va intra în repertoriul Teatrului în viitoarea stagiune,singuracondiție pentru a deveni spectator-votant fiind aceea de a viziona toate cele trei reprezentații.

Marți, 2 iulie 2019, de la ora 14:30, la CafeNott, va avea loc o conferință de presă, la care sunt invitați Oleg Loevski și regizorii, alături de unii dintre actorii din distribuții. După conferință, când va începe partea a doua a repetițiilor, vă invităm să asistați și la procesul de lucru, pentru o experiență autentică a Laboratorului de Teatru DENS.

Cele trei schițe de spectacol sunt programate, la cele două săli ale teatrului, pe 4 iulie (ora 18.00 și 20.15) și 5 iulie (ora 19.00).