10 capodopere semnate Adrian Ghenie la Palazzo Cini din Veneţia

“Personala lui Ghenie este a treia dintr-o serie de trei excepţionale expoziţii de artă contemporană pe care Palazzo Cini le găzduieşte. După Ettore Spalletti şi Vik Muniz, era important ca la Veneţia să fie prezentaţi şi pictori contemporani de talia lui Adrian Ghenie, unul din marii protagonişti ai picturii contemporane”, afirma un important critic de artă italian, Silvia Conta.

Începe stagiunea 2019, de la Palazzo Cini. Din 19 aprilie până în 18 noiembrie va putea fi vizitat acest “loc extraordinar, ascuns la vedere” - cum îl defineşte Luca Massimo Barbero, Directorul Institutului de Istoria Artei al Fundaţiei Giorgio Cini,– care găzduieşte minunata colecţie de picturi toscane şi ferrareze, cu opere de Giotto, Botticelli, Filippo Lippi, Piero di Cosimo şi Dosso Dossi. Casa-muzeu, care păstrează exemple semnificative de artă aplicată, cum ar fi splendida colecţie de porţelanuri de la manufactura veneţiană Cozzi, va primi de-a lungul stagiunii noi opere ce vor îmbogăţi magnificele sale colecţii de artă veche.

În întreaga stagiune, va fi găzduită, începând cu data de 19 aprilie şi putând fi vizitată în cadrul celei de a 58-a ediţii a Bienalei de la Veneţia, expoziţia personală a artistului Adrian Ghenie (1977), intitulată The Battle between Carnival and Feast, care prezintă în jur de 10 capodopere recente, aducând un omagiu Veneţiei. Tema apei domină aceste lucrări care sunt pictate într-o paletă acvatică, în nuanţe de albastru şi griuri sclipitoare.

“Mai presus de toate, aceste lucruri sunt unite de folosirea emotivă de către Ghenie a vopselei, pe care o manipulează pe pânză pentru a crea un palimpsest pictural, suprapunând temele controversate din istoria veridică şi din mass-media. Pictura lui este senzuală, imediată, plină de viaţă, sugestivă şi dinamică, în ciuda faptului că este, simultan, foarte structurată şi echilibrată”.

În prezentarea făcută apreciatului artist român se afirmă: “Adrian Ghenie combină în lucrările sale amintiri personale şi traume colective, atât trecute, cât şi prezente. Picturile lui relaţionează nu doar cu istoria picturii, ci şi cu modul de a picta textura istoriei şi cu personalităţile ale căror acţiuni i-au definit cursul”.

“Pictura este încă o forţă extrem de vitală, capabilă să exprime marea complexitate a timpului nostru, iar în lucrările admirabilului pictor Ghenie, pictura este mijlocul unei puternice sinteze a istoriei şi a contemporaneităţii, a frumuseţii şi a grotescului”, mărturisea Luca Massimo Barbero.

Ciclul expozitiv este alcătuit din 9 pânze de mare impact, inspirate de istoria şi de trecutul maritim al Veneţiei, în care predomină tema apei şi culorile sale, de la tonuri strălucitoare la nuanţe de bleu argintii. Expoziţia se deschide cu două picturi giganice ale maestrului, groteşti, dar în acelaşi timp ironice, şi se închide cu o pictură impunătoare care refigurează conflictele şi tumulturile cauzate de această nouă ordine geopolitică, care demonstrează incredibila capacitate a lui Ghenie de destructurare.

Pentru Ghenie a destructura subiectul pe pânză e un mod folosit adesea pentru a descrie o nouă formă a realităţii de multe ori sesizante, cum este cea a secolului XXI. Ghenie are ca scop căutarea unei imagini completamente noi. Multe dintre picturile sale sunt compuse din imagini de care artistul se apropie reconstituindu-le total, de la haine la obiecte în era post-digitală, aşa cum se poate observa în pânzele sale, numite Selfportrait whith iPhone, Internet on the Word, sau The Raft.

Cu acest prilej, artistul, care a sosit la Palazzo Cini după proiecte semnificative la Centrul Pompidou din Paris, la Bienala de la Veneţia şi la San Francisco Museum of Modern Art, va expune un ciclu de pânze noi de mare impact, unele inedite şi inspirate chiar din istoria veneţiană, dar legate întotdeauna de temele cele mai controversate şi mai tenebroase ale actualităţii.

Expoziţia este realizată în colaborare cu Galeria Thaddaeus Ropac, Londra, Paris, Salzburg.

În paralel, Fundaţia Cini etalează şi alte mari picturi ale maeştrilor de talie internaţională, cum ar fi cea semnată de Burri, care va fi deschisă în 10 mai, formată din 40 de opere ale acestui maestru al “materiei”.