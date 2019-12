„1989: Anul în care Europa a redevenit ea însăşi” Fotograful Edward Serotta şi transformările Estului, într-o expoziţie-document la Muzeul Municipiului Bucureşti – Palatul Suţu

Un şuvoi de entuziasm, încrâncenare, fericire, durere, eliberare, dar şi nenumărate alte sentimente şi gânduri întipărite, din întâmplare, pe peliculă. Aceste instantanee ale libertăţii, realizate în România şi în alte ţări foste comuniste (Bulgaria, Germania de Est, Polonia, Cehoslovacia și Ungaria) de foto-jurnalistul american Edward Serotta, compun tulburătoarea expoziţie-mărturie „1989: Anul în care Europa a redevenit ea însăşi”, ce se deschide luni, 16 decembrie 2019, la ora 19.00, la Muzeul Municipiului Bucureşti – Palatul Suţu (Bdul Ion C. Brătianu, nr. 2), în prezenţa autorului. Evenimentul este organizat de Ambasada Austriei la Bucureşti, Forumul Cultural Austriac Bucureşti, Muzeul Municipiului București şi Centropa, cu sprijinul Raiffeisen Bank România. Expoziţia va fi deschisă între 17 decembrie 2019 şi 19 ianuarie 2020, conform programului de vizitare al Palatului Suţu.

Fotograful american – stabilit la Viena – va întâlni publicul român şi în cadrul dezbaterii „1989: Stop-cadre din memorie”, ce va avea loc marți, 17 decembrie, la ora 18.30, la Palatul Suţu. Această întâlnire este dedicată impactului arhivelor personale asupra imaginii pe care europenii din Est o au asupra schimbărilor din 1989, diverselor perspective asupra aşezării Europei pe noi baze, în acea perioadă, dar şi documentării vieţii cotidiene ca exerciţiu artistic şi ca protest, la sfârşitul anilor 1980.

Edward Serotta va dialoga cu dr. Raluca Alexandrescu, conferenţiar universitar la Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti, Adrian Cioflâncă, directorul Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România şi membru al Colegiului CNSAS, şi cu Cosmin Năsui, curator, istoric și critic de artă, fondatorul platformei de artă contemporană românească www.modernism.ro. Discuţia va fi moderată de Stilyan Deyanov, jurnalist independent, responsabil pentru relaţia cu presa al Institutului Francez din Bucureşti, fost asistent la Institutul de Istorie al Universităţii din Viena. În acest sens, organizatorii mulţumesc Institutului Francez din România pentru sprijinul acordat la realizarea acestei dezbateri.

Pe toată durata expoziţiei, vizitatorii au posibilitatea să asculte diferite mărturii si analize despre evenimentele care au reîntregit Europa în 1989. Prezentate într-un format conceput special pentru acest eveniment, materialele audio sunt realizate de RFI România în cadrul campaniei ”Ce-am făcut în ultimii 30 de ani”.

Edward Serotta este un fotograf american, care a păşit pentru prima oară în Europa Centrală şi de Est în 1985. În acel an, el a petrecut o lună în România încercând să documenteze cotidianul comunităţii evreieşti de aici. În 1988, Edward Serotta părăsea cu totul Statele Unite și se muta la Budapesta, pentru a putea călători şi studia mai lesne fiecare comunitate evreiască din regiune. Nu fotografiase niciodată o revoluție, o demonstrație de protest sau un schimb de focuri. Cu toate acestea, el şi aparatul său de fotografiat s-au nimerit exact în mijlocul lor, după cum această expoziţie o arată foarte clar.

Edward Serotta s-a născut în 1949, la Savannah, Georgia. A fost fotograf sau a scris pentru Time Magazine, The Guardian, The Washington Post, Reuters, The Observer, The Washington Post, The Los Angeles Times, The Chicago Tribute, Ha'aretz, Tablet Magazine, Die Zeit și Süddeutsche Zeitung. Fotografiile sale se află în colecțiile permanente ale unor mari muzee din America de Nord, Europa și Israel. Din 1988, Edward Serotta trăiește în Europa: mai întâi la Budapesta, apoi la Berlin, iar din 1997, la Viena.

Între 1991-1996 a publicat trei cărți despre evreii din Europa Centrală şi de Est. Între 1997-1999 a realizat filme pentru ABC News Nightline. În 2000, alături de doi istorici maghiari, Eszter Andor și Dora Sardi, a fondat Centropa, un institut de istorie al comunităţilor evreieşti, aflat în capitala austriacă.

„1989: Anul în care Europa a redevenit ea însăşi.

Călătoria unui fotograf, Edward Serotta”

Expoziţie deschisă între 18.12.2019-19.01.2020

Muzeul Municipiului Bucureşti – Palatul Suţu (Bdul Ion C. Brătianu, nr. 2)

Program de vizitare – Miercuri – Duminică, 10.00 – 17.30 (ultima intrare)

Vernisaj – 16.12.2019, ora 19.00

Dezbatere „1989: Stop-cadre din memorie” – 17.12.2019, ora 18.30