A doua săptămână a festivalului Bucharest Photofest

A doua săptămână a festivalului de fotografie Bucharest Photofest debutează cu un masterclass susținut de fotograful argentinian Sebastián Suki Beláustegui, luni, 7 octombrie, în Club Control, începând cu ora 19.30.

Imaginea afișului acestei ediții a Bucharest Photofest este semnată de Sebastián Suki Beláustegui, prezent cu câteva lucrări în expoziția centrală "Preserving", din Cărturești Carusel.



Bucharest Photofest a avut deschiderea oficială pe 1 octombrie, la Cărturești Carusel, cu expoziția colectivă dedicată temei centrale a festivalului, Preserving, (Nature. Culture.Humanity), temă care pune accentul pe Nature - protejarea naturii, Culture - conservarea diverselor culturi, comunități și cutume și, nu în ultimul rând, Humanity - pe memoria (ca formă de libertate și demnitate) oamenilor și ocrotirea umanității.



Festivalul se va desfășura până pe 12 octombrie în mai multe locuri din București: Cărturești Carusel, Modul Cărturești, Cinema Muzeul Țăranului, POINT, Galeria de stări și obiecte, Stucatura, Victoria Hub, 80east, Club Control și Expirat - Halele Carol.



Invitați speciali, speakeri și artiști, nume cu rezonanță internațională vor fi prezenți în București și în cea de-a doua săptămână a Bucharest Photofest.

Pe 9 octombrie, la Victoria Hub, va avea loc vernisajul expoziției "Secrets" a fotografei Jeanette Hägglund (Suedia), în prezența Excelenței Sale, Doamna Therese Hyden, Ambasadoare a Suediei în România.



Pe 10 octombrie, Iago Corazza (Italia) va lansa albumul de fotografie "Romania. A secret jewel in the heart of Europe" la ora 18.30, iar de la 20.00, la Victoria Hub, fotograful George Mieluș va susține un showcase "Born in Underground", despre muzicieni din underground-ul românesc.



Pe 11 octombrie, la ora 19.00, la 80east, apartamentul comunist, un loc curatoriat de Funky Citizens, partener al festivalului, va avea loc vernisajul expoziției Viața cotidiană în comunism, în care vor expune fotografii Andrei Pandele, Andrei Bîrsan și Viorel Simionescu.



Un alt invitat special al festivalului, Miguel Ángel Sánchez (Spania) va avea un showcase pe 12 octombrie, la ora 15.00, la Victoria Hub. Tot aici, va fi un panel special cu câțiva fotografi apreciați din România, moderat de Vlad Cupșa, cofondator Komiti Media, la ora 18.00, iar începând cu ora 20.00, va fi vernisajul expoziției colective "Freedom of Expression" powered by Absolut.



Bucharest Photofest se va închide cu un concert acustic susținut de trupa Myards.