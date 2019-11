Andreea Chirică, solo show la creart Gallery

Vernisajul expoziției are loc în data e 6 noiembrie 2019, ora 19:00 - 21:00, la creart Gallery (Piața Alexandru Lahovari nr. 7, București). Deschis zilnic între orele 10:00 - 19:00. Intrarea liberă.

Curator: Răzvan Ion

Expoziția poate fi vizitată în perioada 6 noiembrie 2019 - 12 ianuarie 2020.



"Tot timpul mi-a plăcut să mă uit pe geam, în casele oamenilor și mereu mi s-au părut poetice orele de seară, când sunt toți acasă. Și mereu mi s-a părut că ferestrele se deschid spre interior, nu doar fizic, ci și simbolic. Iar în perioada aceasta, de dinainte de Crăciun, văd blocurile din București ca pe un uriaș advent calendar, în care fiecare fereastră ascunde o istorie personală, din care - pentru o secundă sau două - fac și eu parte." (Andreea Chirică)



„Curiozitatea este un element de bază al cunoașterii, cu toatea acestea funcția sa biologică și mecanismele neuronale care o determină sunt puțin cunoscute. Andreea Chirică analizează și reflectă asupra mecanismului social al curiozității. Dorința de a cunoaște viața altora devine mai profundă în preajma sărbătorilor de iarnă când ni se pare că Moș Crăciun e prin vecini.“ (Răzvan Ion)



Andreea Chirică este artist și autor de romane grafice. A publicat cartea, "The year of the pioneer" în 2011 cu care a participat la Comic Con New York și la Salonul Internațional de Bandă Desenată de la Barcelona. Al doilea roman grafic,"Home Alone", a participat la expoziția centrală Romanian Design Week 2017 și a primit premiul pentru ilustrație la “Cele mai frumoase cărți din România” tot în 2017. A publicat bandă desenată și ilustrație în The Guardian, LA Times, Die Tageszeitung, Re:public Sweden, Elle Romania, Scena9, DOR etc. A expus la Residenzpflicht Berlin, Kunstraum Walcheturm Zürich, Visual Kontakt Cluj, creart Gallery București, Centrul Mora București, Muzeul Național de Artă Contemporană București, etc.



Răzvan Ion este teoretician, curator și manager cultural. A fost profesor asociat la University of California, Berkeley; Lisbon University; Central University of New York; University of London; Sofia University; University of Kiev etc. A ținut prelegeri și conferințe la diferite instituții academice și de artă precum Witte de With, Rotterdam; Kunsthalle Vienna; Art in General, New York; Calouste Gulbenkian, Lisabona; Casa Encedida, Madrid etc. Este co-fondator al Bucharest Biennale, Pavilion Journal și Reforma Photo Days (împreună cu Eugen Rădescu). Ca artist a expus în Bucharest Biennale, Poznan Biennial, SKC Gallery - Belgrad, Muzeul Național de Artă – Cluj-Napoca, ICA – București, NY Experimental Festival, InterFACES – Bangkok, Centro Cultural del Matadero – Madrid, Going Public - Milano, International Photo Ljubljana, CCA Ekaterinburg, Muzeul Național de Artă – Timișoara, ICA Budapesta, New Langton – San Francisco etc. A fost profesor la Universitatea București, unde a predat un curs de gândire critică și studii curatoriale. Recent a curatoriat Bucharest Biennale 8 împreună cu Beral Madra. Este coodonator și curator șef al creart Gallery din 2017. Trăiește și lucrează la Viena și București.



Imagine: Andreea Chirică, „Inside Out“, desen pe hârtie, 2019.

Graphic design: Andreea Chirică