Arta pe înțelesul tuturor: „Ada Geo - Feminitatea văzută prin dalta unei sculptorițe”

Muzeul Municipiului București vă invită sâmbătă, 7 martie 2020, ora 12.00, la conferința „Ada Geo. Feminitatea văzută prin dalta unei sculptorițe”, susținută de Felicia Raetzky, muzeograf în cadrul MMB, la Palatul Suțu (Bd. Ion C. Brătianu, nr. 2).



În continuarea seriei de conferințe „Arta pe înțelesul tuturor”, Secția de Artă a Muzeului Municipiului București îndeamnă publicul să (re)descopere o artistă renumită pentru sculpturile sale de pe litoralul românesc. Conferința își propune să readucă în discuție amintirea și creația lăsată de sculptorița Ada Geo. Cine a fost această sculptoriță? Cât de mare este impactul formării în clasa profesorului Cornel Medrea? Care sunt cele mai importante influențe în viața artistei și cum își pun acestea amprenta în creația sa? Ce ne spun astăzi sculpturile create de Ada Geo pe litoralul românesc și care este relația dintre peisajul urban și sculpturile de for public realizate pentru a se integra cât mai frumos? Acestea sunt câteva dintre întrebările esențiale de la care va porni întreaga discuție.



Sculptorița Ada Geo (1917-1992), remarcată prin talentul său, frecventează cursurile la Academia de Belle-Arte (1932-1937). Își continuă studiile la Paris în atelierul lui Charles Despiau și a lui Alexandre Descatoires la École Nationale des Beaux Arts. Deși își însușește cu perseverență tehnica și uneori tematica maestrului Medrea, care îi devine și soț, artista își va construi un stil propriu, conturat în special prin reprezentările ipostazelor feminine.

Dacă începuturile sculptoriței sunt intens modelate de amprenta meastrului Medrea, prin volumetria formelor, plenitudinea compoziției cu multiple trimiteri la nudurile maiolliene, observăm pe parcurs cum între soții Medrea se construiește un adevărat dialog creator, pe care Ada Geo îl va transforma într-o viziune distinctă a universului feminin redat prin forme alungite și delicate, însă pline de personalitate monumentală.



Cuvântul de deschidere al conferinței va aparține doamnei Elena Olariu, director adjunct al Muzeului Municipiului București, Departamentul de Artă, inițiatoarea seriei de conferințe periodice, care tratează subiecte legate de istoria artei românești și a artei universale.



Prelegerile care se desfășoară sub genericul „Arta pe înțelesul tuturor” sunt dedicate istoriei artei, sunt organizate în diferite unități muzeale din componența Muzeului Municipiului București, se adresează publicului larg și prezintă, într-o formă accesibilă, interactivă și foarte dinamică, teme referitoare la importante colecții de artă, maeștri ai picturii și cele mai semnificative stiluri plastice, care au marcat istoria artei românești și a celei universale. Conferențiarii invitați sunt istorici de artă cu notorietate, dar și tineri cercetători, toți aceștia venind însă cu o abordare originală, plină de prospețime, a unor teme consacrate.