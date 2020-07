Artistul fotograf Cosmin Bumbuț, cu imagini din pandemie, în expoziție la ICR Lisabona

O serie exclusivă a fotografiilor reunite sub titlul „Peisaje portugheze de pandemie”, realizate de Cosmin Bumbuț, sunt expuse în premieră, pe paginile de socializare ale ICR Lisabona, până marți, 21 iulie.

Din 2013, fotograful Cosmin Bumbuț, împreună cu jurnalista Elena Stancu, au început să călătorească în autorulotă și au creat proiectul „Teleleu“. Pandemia i-a prins pe drum, în Portugalia, timp în care Cosmin Bumbuț a realizat o serie de fotografii cu peisaje din mai multe zone unde au poposit în această perioadă.

„Pandemia ne-a prins în Portugalia, în autorulotă, în timp ce lucram la proiectul nostru despre românii din diaspora. Înainte și în timpul perioadei de izolare, pe care am petrecut-o, o parte din ea pe malul lacului Alqueva și o parte din ea la mănăstirea ortodoxă română din Aldeia de Santa Margarida, am început să fotografiez peisaje. Să fotografiez peisaje a fost un mod de relaxare pentru mine. De regulă, fotografiez portrete pentru proiectele mele documentare. Primul lucru care m-a frapat în Portugalia a fost lumina. E o lumină specială aici, e total diferită față de lumina pe care am întâlnit-o în alte țări cu ieșire la mare sau la ocean. Peisajele acestea mi-au adus liniște într-o perioadă în care eu și toată lumea din jurul meu ne luptam cu anxietatea”, explică Cosmin Bumbuț.

Cosmin Bumbuț a făcut fotografii de modă și publicitate până la 40 de ani, când s-a hotărât să lucreze doar la proiecte documentare. A publicat „Bumbata”, un album despre viața deținuților din Penitenciarul Aiud, care a primit două premii pentru design: premiul pentru carte-obiect la Concursul Naţional de Design în 2013 și premiul pentru Cea mai frumoasă carte ilustrată la Gala Bun de Tipar 2014. Bumbuț a câștigat mai multe premii de fotografie, printre care premiul I la secţiunea Arhitectură a concursului Sony World Photography Awards, competiția pentru fotografi profesioniști, cu proiectul „Camera Intimă”. Este singurul fotograf român care a câștigat Premiul I la competiția Sony Awards pentru fotografi profesioniști.