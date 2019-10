Artistul vizual Ciprian Mureșan, în expoziția de la S.M.A.K: „Tot timpul fac referințe la istoria României“

Expoziția artistului Ciprian Mureșan, în cadrul EUROPALIA România, va fi vernisată vineri, 25 octombrie 2019, de la ora 20.00, la Muzeul Municipal de Artă Contemporană S.M.A.K. (Jan Hoetplein 1, Gent) din Belgia. Alături de artist și de invitați, vor participa curatorul expoziției Tanja Boon, directorul muzeului Philippe van Cauteren și directorul ICR Bruxelles, Liliana Țuroiu, coordonatorul general EUROPALIA România. Proiectul, care marchează 20 de ani de la inaugurarea actualului sediu al muzeului, cuprinde lucrări din colecția artistului și creații noi, una dintre acestea fiind dedicată acestei aniversări.

„S.M.A.K. Gent are o colecție ce împlinește 20 de ani. Lucrarea specială făcută pentru eveniment e o machetă a muzeului de înălțime de 150 cm, așa încât să avem acces la ce e înăuntru ca și cum te-ai uita după un gard în curtea vecinului, înăuntru fiind o expoziție cu desene în creion, copiind toate lucrările din colecția S.M:A.K în jur de 2.000 de lucrări, desene unul peste celălalt, adunându-se în ceea ce numesc acum palimpsest. Am realizat un fel de metaforă a istoriei, straturi, unele peste altele, acoperind sau evidențiind aleatoriu unele aspecte“, declară artistul vizual.

Cu o operă bogată și complexă, ce explorează realitățile unei Românii fragile, în care istoria comunistă a lăsat urme atât la nivel individual cât și la nivel colectiv, Ciprian Mureșan punctează cu o atitudine critică – uneori subtilă, alteori directă – reflecții asupra unor noțiuni istorice, politice, economice. O temă importantă în creația sa este istoria artei – ca resursă culturală și de conectare cu prezentul și contemporaneitatea.

„Expoziția de la S:M.A.K. are mai multe părți: un proiect special pentru muzeu, un proiect mai larg pe care l-am realizat anul trecut, cu fațada Voronețului mișcându-se în spațiu, dintr-o perspectivă, obligând privitorul să iasă afară din galerie, idee ce trimite cu gândul la bisericile mutate în București. Mai există două spații cu mai multe lucrări, ca un fel de mică retrospectiva personală, pentru a ajuta publicul prin creerea unui context“, punctează Ciprian Mureșan. „Eu consider că arta mea are nuanțe conceptuale, cred mai mult în non-formalism. De fapt, nu mă interesează forma finală, fac o artă mai mult procesuală. M-am oprit cu desenele unde se termină colecția de la S.M.A. K, nu unde devine frumos desenul. Forma a fost un rezultat aleatoriu în acest caz“, subliniază artistul. „Debandada istorică e titlul unei lucrări pe care o expun aici, în care sunt copiate paginile unei cărți, Sculptori clujeni de istoricul de artă Mircea Toca în anii ꞌ70. Debandada a intervenit în desfacerea cărții la stadiul în care era la tipar, nelegată, în care paginile au o logică a layoutului de carte, atunci textul devine haotic ca și cuvintele scoase aleatoriu în poezia Dada. Tot timpul fac referințe la istoria României, comunistă sau necomunistă, doar pentru că e spațiul în care îmi duc viața, e materialul cu care lucrez. Trimiterile sunt aparent ironice, dar dacă te uiți mai atent sunt serioase si problematizează corect“, conchide artistul.

Ciprian Mureșan, absolvent al secției Sculptură de la Universitatea de Artă și Design din Cluj și coeditor al revistei VERSION, trăiește și lucrează la Cluj. Din 2005, este editor la revista IDEA- artă + societate. În 2009, a expus în Pavilionul României de la Bienala de la Veneția, iar în 2017 desenele sale au fost incluse în selecția curatoarei Christine Macel pentru Pavilionul Central de la ediția a 57-a, Bienala de la Veneția. Lucrările sale sunt prezentate în galerii și muzee dintre cele mai importante și prestigioase din toată lumea.