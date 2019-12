ArtSmart - Muzeele în luna decembrie

„Rethinking The Image of The World: Projects and Sketches”. 20 de lucrări, realizate de artiști contemporani români, prezintă evoluția artistică din România ultimului deceniu la Complexul Muzeal MILL, din orașul belgian La Louviére. Geta Brătescu, Dan Perjovschi, Lia Perjovschi, Mona Vătămanu sau Florin Tudor sunt printre artiștii care nu au încetat să își reinventeze constant propria practică artistică de-a lungul mai multor decade.



Organizator: Institutul Cultural Român

Curator: Adrian Bojenoiu și Cristian Nae

Durată: 9 noiembrie 2019 - 9 februarie 2020

„Revoluția din Decembrie 1989. Locuri ale memoriei în București”. Monumente sau plăci comemorative, troițe și cenotafe, denumiri de străzi în memoria martirilor, marchează traseul expozițional care începe din Piața Revoluției și are ca punct final Palatul Șuțu. Desfășurată pe mai multe planuri, în locurile memoriei Revoluției din 1989, expoziția urmărește să readucă în fața publicului evenimentele tragice care marchează 30 de ani de la prăbușirea regimului totalitar communist.



Organizator: Muzeul Municipiului București

Durată: 3 decembrie 2019 - 29 februarie 2020

„Imagini din galerii secrete: religia clandestină în arhivele poliției secrete”. Expoziția prezintă acțiunile poliției secrete împotriva religiei, dintr-o perspectivă vizuală și culturală. Un patrimoniu cultural dificil, costituit din imagini realizate de poliția secretă din România, Ungaria, Republica Moldova, Ungaria și Ucraina. Violente, indiscrete, personale sau cu valoare documentară, materialele poliției invită la o reconsiderare a relației cu trecutul recent.



Organizator: Muzeul de Artă Cluj-Napoca

Curatori: Gabriela Nicolescu şi James Kapaló

Durată: 21 noiembrie - 29 decembrie

„Vitagen Nama - Aman Negativ” – Plăcile de gravură ale Muzeului Theodor Aman”. Vizualizarea negativelor de gravură realizate de Theodor Aman reprezintă o premieră absolută, unele dintre exponate nefiind expuse niciodată până acum. Este o premieră expozițională și o sărbătoare a plăcilor negativ, care vin la o întâlnire fără precedent cu publicul, cu toţi cei care l-au perceput până acum în mod pozitiv pe Aman și acum au ocazia să descopere un AMAN în NEGATIV.



Organizator: Muzeul Theodor Aman

Durată: 18 septembrie 2019 - 22 martie 2020

„Partea nevăzută a colecției de Artă Alexandru Phoebus”. Aproximativ 130 de opere semnate de Alexandru Phoebus sunt prezentate în premieră absolută publicului larg. Compozițiile evidențiază multiplele moduri în care Phoebus s-a raportat la tendințele artistice ale vremii sale, de la postimpresionism la formele avangardei.



Organizator: Muzeul Național de Artă al României

Curator: Liliana Chiriac

Durată: 6 noiembrie 2019 - 25 martie 2020

„Peisaj infinit”. Pânza monumentală de 28 de metri lungime și 5 metri înalțime uimește prin grandoare și unicitate și devine un obiect ce aparține deopotrivă picturii și sculpturii.



Organizator: Muzeul de Artă Contemporană

Durată: 31 octombrie 2019 - 29 martie 2020

„Hans Mattis-Teutsch. Colecția Muzeului de Artă Brașov”. 55 cele mai importante și valoroase lucrări care cuprind evoluția artistului din primii ani de creație până în ultima perioadă de activitate. Lucrările, realizate în linogravură, acuarelă, pastel, pictură pe șevalet sau sculptură, sunt parte a patrimoniului muzeului de Artă din Brașov și au fost achiziționate de la familia artistului, dar și prin diverse repartiții sau transferuri.



Organizator: Muzeul de Artă Brașov

Durată: 19 decembrie 2019 – 29 martie 2020

„Corneliu Baba. Confesiuni și jurnale (1965-1977)”. Lucrări provenite din patrimoniul MNAR și din colecția lui Corneliu Baba, documente personale din perioada 1965-1977 prezintă însemnările și reflecțiile artistului. Descoperim un Baba retras în liniștea atelierului său, bântuit de sentimentul neîmplinirii a ceea ce și-a dorit mereu să facă – pictură, și numai pictură. ,,Pictura mea nu trebuie să placă, ci să emoționeze pe valori mari plastice și umane.” (Corneliu Baba).



Organizator: Muzeul de Artă al României

Curator: Maria Muscalu Albani

Durată: 25 octombrie 2019 - 29 martie 2020

„Berindei: Edificare”. 40 de lucrări reunite într-o expoziție retrospectivă, alături de un catalog omonim, constituie o primă conturare monografică a parcursului artistic și social al artistului Gheorghe Berindei. Date disparate într-un mănunchi de opere relevante, de informații și aprecieri critice capabile să dea substanță, coerență și direcție acestei nebuloase majore a artei românești recente - Gheorghe Berindei.



Organizator: Muzeul de Artă Craiova

Curator: Erwin Kessler

Durată: 28 noiembrie 2019 - 23 februarie 2020

„Operele pictorului Veaceslav Melka în colecția Muzeului de Artă Cluj-Napoca”. 9 tablouri în ulei – 5 portrete, 1 scenă de vânătoare, 2 scene de gen și 1 peisaj, la care se adaugă o acuarelă și 3 caiete de schițe, realizate de către pictorul român de origine cehă, Veaceslav Melka, în diferite etape ale activității artistice. Exemple remarcabile ale portretisticii academice, o parte din lucrări nu au fost expuse de când au intrat în colecția muzeului, datorită - printre altele - stării de conservare.

Organizator: Muzeul de Artă Cluj-Napoca

Durată: 18 decembrie 2019 - 26 ianuarie 2020