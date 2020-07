Cea de-a 14-a editie One Night Gallery devine expozitie itineranta si va avea loc si la Timisoara

Ultima editie One Night Gallery a prezentat lucrarile artistei Alina Bohoru in 13 spatii din centrul Bucurestiului, luand forma unei expozitii stradale. Continutul va fi expus si la Timisoara in luna august, in parteneriat cu Asociatia Timisoara 2021, la viitorul spatiu Multiplexity, actualul Muzeu de Transport Public Corneliu Miklosi.

Turul artistic din Bucuresti a inclus expozitii fizice in vitrinele diferitelor magazine sau cafenele, precum si instalatii colaborative create prin video-mapping sau machine learning.

Pentru a explora personajele Alinei si in realitate augmentata, Mihai Cojocaru, directorul creativ One Night Gallery, a dezvoltat trei filtre de Instagram care au fost deja folosite de peste 4.500 de persoane, avand un reach total de peste 21.000. Cu ajutorul unui filtru vizitatorii puteau scana una dintre lucrari dedicate partenerului George. Primul banking inteligent, pentru a vedea animatia 3D a acesteia. Prin intermediul celorlalte doua filtre, utilizatorii puteau interactiona cu Beeple si Birdman, cele doua personaje realizate de artista pentru prima oara in realitate virtuala.

One Night Gallery pune la dispozitia artistilor diferite medii tehnologice de creatie si know-how-ul pentru a le folosi si pentru a dezvolta noi skill-uri si lucrari de new media art. Filtrele sunt in continuare disponibile pe pagina de Instagram One Night Gallery, iar publicul poate extinde spatiul expozitional oriunde s-ar afla.

Spatiile care au format harta One Night Gallery au fost: Artichoke Social House (Neural Mirror, instalatie de AI), Athénée Palace Hilton (Magazinul Gucci – animatii de Dragos Botcau, video-mapping), Bar A1 (Paste-up Calcan & Absolut hot spot), BCR Palatul Oscar Maugsch (Ilustratie cu filtru de AR, Reinterpretare George), Galeria 1001 Arte / Fundatia Ana pentru Cultura si Arta & Beraria Zaganu (Instalatie interactiva si lucrare sprijinita de glo, proiect colaborativ cu Aural Eye), FRU FRU Amzei & FRU FRU Victoriei (Personaje Work out your optimism), M60 Café, Spatiul M60 (expozitie de ilustratii si Absolut Hotspot), Modul Carturesti & Magazinul Muzica (expozitie de ilustratii) si Eden (Instalatie gonflabila sprijinita de George.

Despre One Night Gallery

One Night Gallery este prima galerie de new media art din Romania care imbina arta si tehnologia intr-un nou concept de expozitie ad-hoc si care sustine tinerii artisti romani.

One Night Gallery este o punte intre artist si public, care ii provoaca pe artisti sa foloseasca noi instrumente de storytelling digital precum realitatea virtuala, realitatea augmentata, video mapping sau instalatii neconventionale.

Vernisajele clasice devin spectacole imersive de arta, ce faciliteaza experiente multisenzoriale. Pe parcursul a doi ani, One Night Gallery a transformat expozitiile de arta dintr-o categorie de nisa intr-un eveniment de interes pentru toata lumea.