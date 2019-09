„Descifrând portrete regale: Ferdinand şi Maria – de la prinţi moştenitori la suveranii României Mari”. O conferință despre construcția imaginii regalității

Muzeul Național de Artă al României vă invită miercuri, 25 septembrie 2019, ora 18.00 la conferința Descifrând portretele regale: Ferdinand şi Maria – de la prinţi moştenitori la suveranii României Mari. Evenimentul marchează ultima zi de vizitare a expoziției Ferdinand și Maria. Regii Marii Uniri.

Susținută de lector univ. dr. Marina-Cristiana Rotaru, conferința va prezenta publicului o analiză a portretelor din expoziția Ferdinand și Maria. Regii Marii Uniri cu scopul de a decoda elementele din care este alcătuit discursul regal și modul de comunicare a imaginii monarhiei prin intermediul portretelor oficiale.

Postura şi gesturile suveranilor, surprinse de pictori în lucrările din expoziție sunt o formă de limbaj. Unghiul din care sunt pictate personajele, poziționarea subiecților în raport cu privitorul, semiotica vestimentară și elementele de limbaj non-verbal, toate presupun o alegere bazată pe o semnificaţie simbolică bine controlată. Faptul că modelul este surprins frontal, din profil sau din semi-profil, poziția subiectului (la acelaşi nivel cu privitorul sau mai sus decât privitorul - pe un tron, o estradă, un balcon, etc.), direcția privirii – sunt doar câteva dintre criteriile ce alcătuiesc un limbaj cu tâlc ce scoate la iveală înţelesuri care completează portretul propriu-zis.

Înțelegerea contextului istoric și rolului monarhilor, alături de toate aceste elemente de pe teritoriul analizei de discurs ajută la construirea unui „simţ al orientării”, fără de care povestea şi personajele ei riscă să rămănă insuficient înțelese. Astfel, Ferdinand şi Maria ne pot vorbi dincolo de timp, ajutându-ne să îi înţelegem mai bine şi, în felul acesta, să îi cuprindem în propria noastră poveste, adică să ne înțelegem mai bin istoria țării.

Vă așteptăm!

Marina – Cristiana Rotaru este lector univ. dr. al Departamentului de Limbi Străine și Comunicare din cadrul Universității Tehnice de Construcții București.

În anul 2013 a susținut lucrarea de doctorat cu titlul „British and Romanian Constitutional Monarchies and Their Representations in the Royal Discourse of Queen Elizabeth II and King Mihai I” la Universitatea Bretagne – Sud din Lorient, Franța. S-a specializat în analiză de discurs, cu precădere discurs regal.