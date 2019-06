Ediția 2019 a evenimentului „Therme Forum” aduce la Sibiu unii dintre cei mai cunoscuți arhitecți din lume

Pornind de la tema ediției din 2019 a FITS, „Arta de a dărui”, Forumul Therme din acest an, organizat de FITS și TNRS în parteneriat cu Therme Group și Ordinul Arhitecților din România, va explora modalitățile în care experiența fizică și virtuală a publicului de teatru modelează comunități și influențează artele spectacolului și soliditatea, durabilitatea organizațiilor noastre. Acest eveniment unic reunește arhitecți, creatori și profesioniști din domeniul teatrului, continuând o dezbatere publică începută în cadrul Forumului Therme din 2018, în vederea pregătirii proiectului și construcției unui nou centru de spectacole la Sibiu. Ediția din acest an a evenimentului „Therme Forum” supune atenției publicului tema „Spații publice: Medii construite și Medii virtuale” și va avea loc în perioada 20 – 22 iunie 2019, la Sala Oglinzilor a Forumului Democrat al Germanilor din Sibiu.

Evenimentul cuprinde o serie de patru sesiuni de discuții și dezbateri cu invitați internaționali, după cum urmează:

Joi, 20 iunie 2019, 13:30-15:30 – „Tehnologie, publicuri în schimbare și paradigme în evoluție privind clădirile”

Vineri, 21 iunie 2019, 10:00 – prânz – „Valoarea progreselor culturale pentru comunitățile noastre”

Vineri, 21 iunie 2019, 13:30 – 15:30 – „Spații publice din interiorul clădirilor / Estomparea limitelor”

Sâmbătă, 22 iunie 2019, 10:00 - prânz – „Instituții a căror identitate este proiectată în mediul construit”

Printre invitații din acest an se află: Jason Bruges (Jason Bruges Studio, Marea Britanie), Nelson Fernandez (NFA International Arts and Culture, Marea Britanie), Ștefan Dorin Adam (Mânadelucru, România), Alexander Schwarz (David Chipperfield Architects, Germania), Constantin Chiriac (Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, România), Robert C. Hanea (Therme Group), Alexandru Gavozdea (Ordinul Arhitecților din România, România), David Baile (International Society for Performing Arts, SUA), Frida Escobedo (Mexic), Andy Bryce, Daniel Wright (RSHP, Marea Britanie), José Garrido (Ian Ritchie Architects, Marea Britanie), Guo Chenzi (Yue Opera Town, China), Deborah Ayden (Marea Britanie), Gary McCluskie (Diamond Schmitt Architects, Canada) și Annette Mees (Royal Opera House, Marea Britanie), etc.

Conferință de presă – 19 iunie 2019

În data de 19 iunie 2019, ora 10, cu o zi înainte de deschiderea ediției din acest an a „Therme Forum”, va avea loc la Librăria Habitus Sibiu o conferință de presă, ocazie cu care puteți afla mai multe informații despre acest eveniment.

#FITS2019 se desfășoară între 14 și 23 iunie, în 75 de spații din Sibiu și împrejurimi și propune 540 de evenimente culturale care includ teatru, dans, muzică, circ contemporan și operă, ateliere și masterclass-uri, spectacole lectură, conferințe, expoziții și instalații, lansări de carte sau proiecții de filme.