Evenimente ICR de Ziua Internaţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului

Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, stabilită pe 27 ianuarie, va fi marcată de Institutul Cultural Român la București, Stockholm și Tel Aviv, printr-o serie de evenimente care includ lansări de carte, proiecții de film, expoziții și dezbateri.

Cu ocazia acestei comemorări, luni, 27 ianuarie 2020, de la ora 17.00, la sediul Institutului Italian de Cultură (Aleea Alexandru nr. 41, București), va avea loc prezentarea volumului „Imaginea evreului în cultura română“, de Andrei Oișteanu, publicat în limba italiană cu titlul „L’immagine dell’ebreo: stereotipi antisemiti nella cultura romena e dell’Europa centro-orientale“ (traducere de Horia Corneliu Cicortaş și Francesco Testa, Collana di Studi Ebraici, Editura Salomone Belforte, Livorno, 2018). Invitaţi, alături de autor, la evenimentul de prezentare vor fi Francesco Testa, traducător, și Giovanni Casadio, profesor de istoria religiilor la Universitatea din Salerno. Prezentarea va fi urmată de o sesiune de autografe.

La sediul Institutului Cultural Român (Aleea Alexandru nr. 38) va avea loc, în aceeași seară, de la ora 19.00, vernisajul expoziției de pictură „Tinerii din România împreună împotriva urii și a antisemitismului, pentru o lume a păcii și a înțelegerii”, care cuprinde tablouri realizate de elevii care au participat la tabăra de pictură organizată de Fundația Filderman, din nevoia de a învăța tinerii artiști istoria adevărată, cu suferințele, umilințele, temerile și neputințele unor oameni care au trebuit să treacă prin iadul Holocaustului doar pentru vina de a se fi născut evrei. Expoziția va putea fi vizitată la sediul ICR, în perioada 27 ianuarie - 4 februarie 2020.

Evenimentul de la ICR va cuprinde, pe 27 ianuarie 2020, și un moment muzical dedicat comemorării victimelor Holocaustului, prin recitalul susținut de cunoscutul compozitor și violoncelist Șerban Nichifor, alături de Eduard Iosif Antal, organistul Catedralei Sfântul Iosif din București, de violonista Corina Bololoi, de cantorul Emanuel Pusztai și de Maya Ciosa – la voce. În continuare, la sediul central ICR, va avea loc și proiecția filmului documentar „Itinerarii evreiești în România", care abordează subiectul moștenirii comunităților de evrei din România. De la Săpânța până la Ștefănești, de la Bacău până la Siret, filmul redă atmosfera din cimitirele și sinagogile vizitate, locuri rămase în afara circuitului turistic al multor localități din România.

Accesul la evenimentele de la ICR, de la ora 19.00, va avea loc numai pe bază de invitații.

Evenimentele de pe 27 ianuarie 2020 sunt organizate de Institutul Italian de Cultură, Institutul Cultural Român și Editura Polirom.

Tot cu ocazia Zilei Memoriei Holocaustului, miercuri, 29 ianuarie 2020, ora 18.30, la Institutul Italian de Cultură (Aleea Alexandru nr. 41) va avea loc concertul de vioară și pian „Compozitori evrei-italieni din secolul XX” susținut Duo Elimo, Giovanni Cardillo (vioară) și Francesco Buffa (pian). În program vor fi lucrări de Alberto Gentili, Vittorio Rieti, Guido Alberto Fano. Evenimentul este organizat de Institutul Italian de Cultură.

De asemenea, Ziua Internațională a Holocaustului este marcată de Institutul Cultural Român de la Stockholm pe 28 ianuarie 2020, ora 18.00, prin prezentarea traducerii în limba suedeză a volumului „Jurnalul” de Mihail Sebastian (editura h:strom, 2019). Prezentarea va fi urmată de o discuţie în limba suedeză la care vor participa criticul de teatru și jurnalistul Leif Zern și scriitorul Henrik Nilsson, care a scris și prefața volumului, moderată de editorul Svante Weyler. Aceștia vor discuta despre receptarea cărții lui Mihail Sebastian în spațiul suedez și importanța memorării trecutului și a Holocaustului în istoria umanității. Evenimentul va avea loc la sediul institutului și este organizat împreună cu Ambasada României în Regatul Suediei.

În perioada 22-23 ianuarie 2020, ICR Tel Aviv va organiza o serie de evenimente speciale de marcare a Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Expozițiile documentare „Duminica aceea - pogromul de la Iași” și „Pogromul de la București” realizate de CSIER vor fi expuse 23 ianuarie -11 februarie 2020, sediul ICR Tel Aviv. Evenimentul literar și istoric „Holocaustul din România – între documentul istoric și opera literară” va avea loc pe 22 ianuarie, de la ora 16.00, la Muzeul Beit Liberman din Nahariya și, respectiv, pe 23 ianuarie, ora 17.00, sediul ICR Tel Aviv. Din România, vor participa Cătălin Mihuleac, scriitor, și Adrian Cioflâncă, istoric și director al Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România din cadrul Federației Comunităților Evreiești din România. Martin Salamon, director al ICR Tel Aviv, va fi moderator.Evenimentul din Israel este organizat în colaborare cu Cercul Cultural din Nahariya, Primăria Nahariya - Muzeul Beit Liberman, Editura Humanitas și Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România (CSIER) din cadrul Federației Comunităților Evreiești din România.

Cea de-a treia ediţie a volumului „Imaginea evreului în cultura română“, de Andrei Oişteanu, revăzută, adăugită şi ilustrată, a apărut în 2012, la Editura Polirom, în Seria de autor „Andrei Oişteanu”.

Volumul „L’immagine dell’ebreo“ prezintă originea, evoluţia în timp şi spaţiu, supravieţuirea sau dispariţia clişeelor ce compun portretul fizic, profesional, spiritual, magico-mitic şi religios al „evreului imaginar” în spaţiul cultural românesc şi european. Este, de asemenea, analizat modul în care antisemitismul popular l-a influenţat pe cel intelectual şi politic, de la jumătatea secolului al XIX-lea pînă astăzi. Abordând tema din perspectiva şi cu instrumentele antropologiei culturale, autorul reface portretul-robot al evreului imaginar şi evaluează diferenţele dintre acesta şi evreul real.Cartea a fost distinsă cu Premiul Academiei Române, Marele Premiu al ASPRO, Premiul Asociaţiei Scriitorilor Bucureşti, Premiul revistei Sfera politicii, Premiul Fundaţiei „Sara & Haim Ianculovici” (Israel), Premiul B’nai B’rith Europe (Bruxelles).

Andrei Oişteanu este cercetător, membru în Consiliul Ştiinţific al Institutului de Istorie a Religiilor (Academia Română) şi profesor asociat la Facultatea de Litere (Universitatea din Bucureşti). Cărţi publicate: Grădina de dincolo. Zoosophia (1980, 2012); Motive şi semnificaţii mito-simbolice în cultura tradiţională românească (1989); Cutia cu bătrîni (roman) (1995, 2005, 2012); Mythos & Logos (1997, 1998); Cosmos vs Chaos: Myth and Magic in Romanian Traditional Culture (1999); Imaginea evreului în cultura română (2001, 2004, 2012; Premiul Uniunii Scriitorilor din România – Asociaţia Bucureşti; Marele Premiu al ASPRO); Das Bild des Juden in der rumänischen Volkskultur (2002); Ordine şi Haos. Mit şi magie în cultura tradiţională românească (2004, 2013); Religie, politică şi mit. Texte despre Mircea Eliade şi Ioan Petru Culianu (2007, 2014); Il diluvio, il drago e il labirinto (2008); Inventing the Jew: Antisemitic Stereotypes in Romanian and Other Central-East European Cultures (2009; Premiul „A.D. Xenopol” al Academiei Române; Premiul B’nai B’rith Europe); Konstruktionen des Judenbildes (2010); Narcotice în cultura română (2010, 2011, 2014, 2019; Premiul Uniunii Scriitorilor din România); Les Images du Juif: Clichés antisémites dans la culture roumaine (2013); Rauschgift in der rumänischen Kultur (2013); Sexualitate şi societate (2016, 2018; Premiul „Scriitorii anului 2016”); L’immagine dell’ebreo (2018).

„Compozitori evrei-italieni din secolul XX”

miercuri, 29 ianuarie 2020, ora 18.30

Institutul Italian de Cultură (Aleea Alexandru nr. 41)

Duo Elimo

concert de vioară și pian

Giovanni Cardillo, vioară

Francesco Buffa, pian

Duo Elimo își propune să descopere o “comoară muzicală” prea puțin sau deloc cunoscută. Între sfârșitul secolului XIX și prima jumătate a secolului XX, eminenți compozitori evrei italieni au creat opere de o excepțională valoare artistică. Autori precum Vittorio Rieti, Guido Alberto Fano, Alberto Gentili, Giacomo Orefice, Aldo Finzi, Mario Castelnuovo-Tedesco și alții, au fost combătuți și li s-au pus piedici de către regimul politic al acelor ani din diferite motive, unul dintre acestea fiind, probabil, originea lor evreiască. Alegerea muzicală pe care o face Duo Elimo, fără a avea pretenția de a aduce un tribut corect creației de excepție a acestor compozitori, se dorește a fi o modestă recunoaștere a unor autori cărora istoria nu le-a adus încă dreptatea și onoarea cuvenite, cu speranța de a participa măcar la redescoperirea lor.

Violonistul Giovanni Cardillo și pianistul Francesco Buffa au studiat la Conservatorul Antonio Scontrino din Trapani. Încă din anii de studiu, au avut ocazia de a colabora, consolidându-și pasiunea pentru muzica de cameră, în special pentru repertoriul pentru vioară și pian. După mai multe experiențe individuale, atât în domeniul concertistic cât și didactic, în 2009, pun bazele Duo Elimo, al cărui repertoriu original variază de la muzica secolului XVIII la cea contemporană. În 2018, lansează cd-ul “Note scordate, tre musicisti ebrei nella tempesta delle leggi razziali”, produs de M.C. Harmony, cu muzică de Alberto Gentili, Guido Alberto Fano și Vittorio Rieti, cd ce apare împreună cu volumul cu același titlu scris de Edda Fogarollo conținând biografiile celor trei compozitori, publicat de Editura Sillabe din Livorno.

Ziua Internaţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului este marcată în fiecare an la 27 ianuarie, conform rezoluţiei A/RES/60/7, adoptată la 1 noiembrie 2005 de către Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU). Rezoluţia ONU respinge orice negare a Holocaustului ca eveniment istoric, fie integral sau parţial, şi felicită statele care s-au angajat în mod activ în conservarea siturilor care au servit ca lagăre de exterminare naziste, lagărele de concentrare, lagăre de muncă forţată şi închisori în timpul Holocaustului. Holocaustul a fost un punct de cotitură în istorie, care a determinat lumea să spună "niciodată" şi, potrivit ONU, semnificaţia rezoluţiei A/RES/60/7 are în acest sens rolul de a solicita amintirea crimelor din trecut, cu scopul de a le preveni în viitor. Rezoluţia Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite 61/255 adoptată la 26 ianuarie 2007 condamnă, de asemenea, orice negare a Holocaustului şi îndeamnă toate statele membre să respingă fără rezerve negarea Holocaustului.