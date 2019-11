Evoluţia artistică din România ultimului deceniu, în expoziție cu 20 de lucrări

Vernisajul „Rethinking The Image of The World: Projects and Sketches” va avea loc vineri, 8 noiembrie 2019 ora 19:00, în cadrul Complexului Muzeal MILL, din orașul belgian La Louviére, în prezenţa curatorilor Cristian Nae şi Adrian Bojenoiu. Evenimentul face parte din Festivalul de Arte EUROPALIA Romania, iar expoziţia va putea fi vizitată în perioada 9 noiembrie 2019 – 9 februarie 2020.

„Rethinking The Image of The World: Projects and Sketches” scoate în evidenţă evoluţia artistică din România ultimului deceniu, datorată tinerei generaţii de artişti, şi subliniază conectarea mediilor artistice din România cu mediile internaţionale. În cadrul expoziţiei vor fi prezentate lucrări de artă contemporană, majoritatea conceptuale și instalații, ale următorilor artişti: ALB, Apparatus 22, Silvia Amancei & Bogdan Armanu, Anca Benera & Arnold Estefan, Geta Brătescu, Cristina David, Mihai Iepure-Gorski, Nona Inescu, Mi Kafchin, Róbert Pál Köteles, Andrei Nacu, Iulia Nistor, Dan Perjovschi, Lia Perjovschi, Taietzel Ticalos, Iulia Toma, Mona Vătămanu & Florin Tudor.

Proiectul face parte dintr-un program mai larg, coordonat de Asociaţia Centru de Cultură Contemporană Club Electroputere, a cărui primă etapă, Romanian Cultural Resolution, iniţiată în 2010, a fost prezentată un an mai târziu în cadrul Bienalei de la Veneţia, însoţită de un catalog publicat la editura Hatje Cantz cu sprijinul Institutului Cultural Român.

„În cadrul expoziţiei, vor fi expuse 20 de lucrări realizate de 18 artişti. Unii dintre aceştia pot fi consideraţi drept artişti tineri care, în opinia noastră, se numără printre cei mai profunzi, inteligenţi, articulaţi şi bine conectaţi artişti din România în acest moment. Alături de aceştia, se regăsesc şi nume sonore care nu au încetat să îşi reinventeze constant propria practică artistică de-a lungul mai multor decade: Geta Brătescu, Dan Perjovschi, Lia Perjovschi, Mona Vătămanu şi Florin Tudor”, afirmă curatorul Cristian Nae. El a adăugat că lucrările au fost alese pentru a ilustra o diversitate de perspective şi de modalităţi de abordare a acestui câmp de investigaţii: de la imaginea hollywoodiană a capitalismului la imaginea artei şi a artistului, de la imaginea cartografică la explorarea abstracţiei şi la producerea de cunoaştere prin imagini.

Primul studiu major al transformărilor care au avut loc în arta românească în ultimii 10 ani este propus ca o continuare a expoziţiilor Romanian Cultural Resolution, realizate în parteneriat cu Institutul Cultural Român, în Centrul de Artă Contemporană Werkschau Spinnerei din Leipzig. Dacă în 2010 s-a explorat discursul artistic al primilor 20 de ani de artă românească de la căderea regimului socialist, expunerea actuală doreşte să cartografieze eterogenitatea discursurilor artei româneşti contemporane şi, de asemenea, să prospecteze posibile direcţii viitoare.

Cristian Nae consideră că Festivalul EUROPALIA este un bun prilej nu doar pentru promovarea culturii naţionale, ci şi pentru sondarea trecutului artistic recent: „Prin urmare, la invitaţia lui Adrian Bojenoiu, am conceput o micro-cercetare asupra tendinţelor, direcţiilor şi noilor tematici apărute în arta din România din ultimii zece ani. La Musee Mill din La Louvriere, vom expune o selecţie redusă din această cercetare. Ea reprezintă două subiectivităţi curatoriale distincte, al căror numitor comun îl constituie modul în care imaginea artistică produce şi reconfigurează realitatea, devenind ea însăşi subiectul intervenţiilor artistice”.

În privinţa titlului ales pentru a defini expoziţia, curatorul Cristian Nae explică semnificaţia acestuia: „În ultima decadă, imaginea a dobândit o poziţie privilegiată în cultura contemporană. În consecinţă, realitatea imediată nu mai este subiectul direct al intervenţiei critice sau al reprezentării artistice, ci mai curând imaginea acestei lumi aflate într-un continuu proces de transformare. Ce rol mai au artiştii atunci când trăim într-o lume saturată de imagini aflate într-o continuă circulaţie? Este arta contemporană un ansamblu de practici vizuale şi performative în care putem produce forme alternative de cunoaştere ? Pornind de la aceste întrebări, am sugerat faptul că arta contemporană din România s-a sincronizat cu aceste probleme de ordin global, explorând puterea imaginii de a produce şi transforma lumea”.