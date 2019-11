Experienţă de marketing românească recunoscută în Marea Britanie

6 profesionişti de marketing români au fost premiaţi săptămâna trecută la Londra, la Westminster Central Hall, în cadrul ceremoniei de absolvire organizată de Chartered Institute of Marketing (CIM) pentru peste 400 dintre cei mai buni profesionişti din întreaga lume, care au finalizat în anul precedent un program complet de training şi certificare internaţională în marketing.

Participanţii au susţinut trei probe de evaluare de-a lungul a doi ani de zile cu Oxford College of Marketing la Institutul de Marketing din România, în limba engleză și au fost evaluați în Marea Britanie. Andreea Coca, Geanina Ghiculescu, Cristina Șerban, Ana Maria Marinescu, Simona Nodea (Iliescu) și Emilia Popa (Muscalu) sunt profesioniști cu experiență în comunicare și marketing, care au ales acest program avansat pentru perfecționare. Doi dintre ei lucrează deja ca traineri la Institutul de Marketing în România.

“Tot efortul din ultimii doi ani a fost încununat în cadrul ceremoniei de absolvire din, o ceremonie plină de emoție (440 de absolvenți și alți 900 de însoțitori) și cu discursuri de înaltă clasă. Cele mai importante gânduri pe care le-am luat cu mine de acolo vin de la Profesor Doctor Jonathan Deacon de la Universitatea South Wales: 1. Un specialist în marketing trebuie să dețină cunoștințe în psihologie, antropologie, economie, strategie și leadership creativ. 2. Gândirea analitică și creativitatea sunt două caracteristici esențiale ale unui om de marketing. 3. Ca noi, absolvenții din sală, ca oameni de marketing, suntem “the valuable assets” pentru orice companie, din orice domeniu.”- povestește Geanina Ghiculescu, Head of Retail Marketing la Metro Cash and Carry.

„ Am fost foarte emoționată și m-am simțit foarte mândră să fiu pe aceeași scenă pe care au pășit Mahatma Gandhi, Martin Luther King sau Winston Churchill. Am urmat acest program de studiu din dorința de a-mi consolida cunoștințele în domeniul marketingului și a fost pe alocuri destul de greu să fac față ritmului de studiu, vieții profesionale și celei personale. Rezultatul a fost cu mult peste așteptări: sunt absolventă, am lucrat cu marketeri recunoscuți la nivel mondial și viața mea profesională s-a transformat radical ca urmare a cunoștințelor dobândite.” – mărturisește Cristina Șerban, Product Marketing Manager la Bitdefender.

Andreea Coca este primul profesionist român care a absolvit un program de Leadership în marketing. Este cel mai avansat şi nou program de dezvoltare în domeniu, oferit de CIM şi a fost creat pentru a dezvolta competenţele de marketing la cel mai înalt nivel şi a susţine managerii să acţioneze ca promotori activi ai schimbărilor importante din cadrul organizației. Andreea este Customer Experience, Media & Digital Practice Lead, la KANTAR TNS România şi membru al echipei de traineri de la Institutul de Marketing, şi specialist în integrarea multiplelor surse de informații și abordari de cercetare de piață pentru înțelegerea consumatorilor și a trendurilor care susțin inovația.

Programele de training şi certificare internaţională sprijină profesioniştii care doresc să facă o carieră în domeniul marketingului să se perfecţioneze la standarde internaţionale. Toate cursurile și alternativele de formare și certificare din Marea Britanie sunt disponibile și în România prin Institutul de Marketing

Institutul de Marketing a fost creat în parteneriat cu Oxford College of Marketing și More Marketing Solutions, pentru a oferi sprijin local în România tuturor profesioniştilor interesați de performanța profesională la standarde internaționale prin certificări internaţionale CIM (Chartered Institute of Marketing).

Chartered Institute of Marketing (CIM) este cea mai mare asociație a marketerilor din Europa, cu peste o sută de ani de existență. CIM trasează standardele profesionale în domeniu, dezvoltând și actualizând permanent programele de studiu în funcție de dinamica pieței muncii și de cerințele venite din partea angajatorilor.